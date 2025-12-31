Dan Petrescu, surprins de paparazzi pe Șoseaua Nordului din București vizibil tras la față. Apropiații săi susțin că este „grav bolnav”

Stabilit în Ardeal după ce a plecat de la cârma formației CFR Cluj, antrenorul Dan Petrescu a împlinit vârsta de 58 de ani pe 22 decembrie, iar în ultimele zile a putut fi zărit pe Șoseaua Nordului din Capitală, orașul în care s-a născut și unde deține mai multe proprietăți.

O echipă de paparazzi s-a aflat pe urmele celui despre care impresarul său, Ioan Becali, afirmase că a slăbit 30 de kilograme și că a fost supus unor ședințe de chimioterapie.

Îmbrăcat de iarnă, cu geacă groasă și fes de cap, „Bursucul” a fost surprins de fotografii de la atacpersoana în timpul unei plimbări prin zona de nord a Bucureștiului.

Fostul mare internațional pare slăbit la față, dar geaca groasă nu lasă să se întrevadă dacă a pierdut kilogramele despre care s-a făcut vorbire în public..

Preeșdintele LPF, Gino Iorgulescu, un apropiat al lui Dan Petrescu în perioada FC Național, a dezvăluit că antrenorul face chimioterapie și că boala sa este „foarte gravă”.

Fostul arbitru și președinte Cristi Balaj, care a lucrat la CFR cu Dan Petrescu, a transmis că fetele lui Dan Petrescu au venit în țară pentru a-i fi alături și că starea sa de sănătate se îmbunătățește. Mai mult, Petrescu s-ar fi dat pe mâna unui vraci.