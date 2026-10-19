În ediția de vineri a emisiunii „Trends” de la Adevărul, Alexandru Negrici a organizat o dezbatere privind dezincriminarea consumului de droguri. Invitate au fost Anca Bălășoiu, avocată cu 18 ani de experiență și președintele Filialei Sector 6 a Federației Naționale a Părinților din România Edupart, și senatoarea neafiliată Victoria Stoiciu.

Victoria Stoiciu s-a pus la dispoziția părinților pentru colaborarea privind crearea unei noi legi Foto: Inquam

Victoria Stoiciu a depus un proiect legislativ în acest sens, iar Federația Părinților a răspuns cu o petiție care cere retragerea lui. Argumentele din petiție au fost redactate cu expertiza lui Cătălin Țone, fost ofițer antidrog, promovat la TV și radio drept expert național în combaterea consumului și traficului de droguri. Aceleași Țone, potrivit unei investigații Press One, a plagiat masiv două teze de doctorat susținute în vara lui 2011 — 72,78% la Academia de Poliție și 79,66% la Universitatea Națională de Apărare. În fața jurnaliștilor, Țone și-a justificat furtul academic prin „lipsa legislației” și „lipsa normelor” de citare.

Reprezentanta Federației Naționale a Părinților a insistat că proiectul legislativ presupune cheltuirea a mai mulți bani, dar nu a putut demonstra în mod concret care ar putea fi costurile. De asemenea, aceasta a punctat faptul că deși legislația din România este în urmă în ceea ce privește fenomenul drogurilor, dezincriminarea nu ar fi o soluție pentru rezolvarea problemei.

În replică, senatoarea a explicat că proiectul nu presupune costuri suplimentare, ci din contră, ar economisi bani și ar suplimenta fondurile pentru tratarea dependeților. Aceasta a oferit și exemple de adolescenți care și-au ruinat viitorul, fiind prinși în posesia lor doar cu câteva grame de cannabis, pentru consum propriu. De asemenea, senatoarea s-a oferit să lucreze cu părinții la un proiect legislativ care să le adreseze fricile, câtă vreme acesta nu presupune creșterea pedepselor de consum.

Segment din dezbatere

Victoria Stoiciu: În primul rând, eu plec sincer de la premisa că dumneavoastră și toți părinții care sunt în spatele dumneavoastră și eu ne propunem, în final, același lucru: să protejăm copiii și să oferim o cât mai mare bunăstare pentru copii. Acum, poate că este o neînțelegere la mijloc și cumva am convingerea naivă că, dacă stăm de vorbă mai mult și lămurim unele lucruri, diavolul nu o să mai pară atât de negru.

Vă temeți că o să crească consumul și înțeleg acest lucru. Este o temere pe care pot să o înțeleg. Dar vă întorc întrebarea: vi se pare că a scăzut consumul cu actuala legislație? Vi se pare că faptul că trimitem copii tineri – că, pentru mine, îmi pare rău, și cineva de 20 de ani tot un copil este, și cineva de 18 ani tot un copil este, e un copil al cuiva – faptul că trimitem acești copii la pușcărie, că este cu executare, că este cu suspendare, faptul că îi băgăm în arest preventiv, că se lasă cu caziere penale, vi se pare o formă de protecție a copiilor? Vi se pare ceva care îi ajută, care le face bine?

Spunea, apropo, Patriarhia, în comunicatul pe care l-a trimis și în care se opunea proiectului nostru de lege, ceva care suna în felul următor: că cel mai rău lucru pentru un tânăr consumator este să-l izolăm de societate. Și eu întreb: ce poate fi mai rău pentru un copil decât să-l trimiți la pușcărie sau să-l lași cu un cazier care îi limitează șansele la angajare și îi taie aripile la început de drum?

Înțeleg temerea cu consumul, dar nu e ca și cum, dacă venim cu pedepse și cu caziere și cu polițiști, consumul nu crește, pentru că studiile ne arată că nu există o corelație și o relație de cauzalitate între cât de dure sunt pedepsele și volumul consumului. Consumul, într-adevăr, poate să crească și dacă creștem pedepsele, și dacă relaxăm pedepsele. Pentru că dacă mâine intră un drog pe piață care costă 3 lei o pastilă, o să crească consumul indiferent dacă îi pedepsim sau nu îi pedepsim aspru pe cei care consumă.

Înțeleg temerea dumneavoastră, dar vă rog să priviți și realitatea. Nu cred că nu sunteți de acord că este nevoie de o schimbare și că nu putem continua așa, pentru că astăzi copiii noștri nu sunt protejați, ci sunt în pericol. Ca mamă – nu știu dacă aveți sau nu copii –, cred că toți părinții își doresc ca ai lor copii, în cazul în care, Doamne ferește, se întâmplă ceva – nimeni nu este ferit și nimeni nu este imun –, să nu ajungă să fie prinși cu o pastiluță sau cu un gram de cannabis, așa cum a fost prinsă ieri o fetiță de 17 ani în Bistrița, în parc, și să se aleagă cu cazier penal, cu avocați și cu arest preventiv. Nu cred că vreunul dintre cei 12.000 de părinți (n.r. din Federația Națională a Părinților Edupart) își dorește acest lucru. Îmi pare rău, o spun ca mamă: eu nu-mi doresc acest lucru pentru copilul meu și pentru niciun alt copil din România.

Proiect de lege: Deținerea de droguri pentru consum propriu ar putea fi sancționată doar cu amendă

Și într-adevăr, România suferă, e o țară mai înapoiată, cu multe carențe, în special în ceea ce privește sfera socială. Dar Republica Moldova, o țară mult mai săracă, cu un sistem juridic și medical mult mai precar, cel puțin acum 20 de ani, totuși a dezincriminat consumul în 2006. Și nu s-a întâmplat niciuna dintre catastrofele pe care toată lumea le prognozează acum că se vor întâmpla la noi. Din contra, a fost un caz chiar acum câteva luni, într-un club din Chișinău, a venit poliția. Tinerii se distrau, unii aveau la ei substanțe.

Cei care aveau cantități mici, pentru consum propriu, au fost sancționați cu amendă. Cei care erau acolo cu scoputi de comercializare – că evident erau unii care vindeau – s-au trezit cu dosare penale.

Dar revenind, eu am ferma convingere că, dacă aș sta de vorbă, unul câte unul, cu fiecare dintre cei 12.000 de părinți, nu știu dacă unul dintre ei mi-ar zice: „Vreau să meargă copilul meu la pușcărie și să i se facă cazier penal dacă, Doamne ferește, îl prinde cineva cu o pastilă.

Anca Bălășoiu: Mă bucur că s-a reținut din ceea ce am susținut eu împrejurarea pe care o susținem în continuare: că societatea românească nu este pregătită pentru un asemenea proiect de lege, astfel cum acesta a fost redactat și cum este pus în dezbatere. Aceasta nu înseamnă că legislația actuală este suficientă. Noi niciodată nu am afirmat acest lucru. Este evident că societatea românească, în ansamblul ei, și tinerii, în mod deosebit, sunt expuși în permanență acestor ilegalități și acestor fenomene criminologice care se întâmplă.

Întotdeauna legislația va fi cu un pas în urma fenomenului criminal. Vă vorbesc atât din perspectiva de părinte, cât și din perspectiva de avocat cu 18 ani experiență în drept penal și nu numai. Știu exact ce înseamnă de la firul ierbii și ce impact are asupra unui minor și calitatea de consumator, și faptul că, prin cantitatea depistată asupra lui, poate fi foarte ușor – pe bună dreptate sau nu – calificat și pedepsit ca fiind traficant.

Cu toate acestea, apreciez că multe resurse care vor fi alocate în ipoteza în care acest proiect de lege va trece ar fi putut foarte ușor să fie alocate pe măsuri sociale, precum îmbunătățirea condițiilor din mediul penitenciar juvenil, precum existența și înființarea unor centre de dezintoxicare. Iar doamna senator a menționat mai devreme, la început, că s-a bazat în demersul său legislativ pe studii și pe cifre aparținând fostei agenții naționale care a avut în vedere consumul de droguri și și-a bazat toată activitatea. Este foarte grav că nu avem încă suficiente organisme specializate pe prevenție și pe coerciție în acest domeniu, dar ne grăbim, din păcate, să avem o atitudine mai relaxată cu privire la consum, crezând că astfel se va soluționa o problemă atât de complexă care, din punctul nostru de vedere, este privită prea simplist.

Victoria Stoiciu: Vă mulțumesc, doamnă. Două chestii foarte scurte: dacă aveți propunere de îmbunătățire a proiectului de lege, el nu trebuie să iasă din Parlament în forma în care a intrat. Sunteți avocat, probabil că aveți și alți avocați; le aștept și le accept. Important este să cădem de acord că avem nevoie de o schimbare. Aveți un alt proiect de lege care propune ceva? Eu mi-l asum, iată aici public: veniți la mine și-l punem pe circuit. Dar haideți să schimbăm ceva, vă spun cu toată seriozitatea.

De asemenea, noi nu alocăm niciun fel de resurse în acest proiect. Noi vorbim de resursele care există la momentul de față și care, din păcate, sunt consumate în mod ineficient. Mă refer la timpul de muncă, la resursa umană din cadrul DIICOT, unde 77% din dosare sunt infracțiuni pe droguri, și din acestea 80% sunt pe consumatori. Nu-i vorba de niște bani pe care le aruncăm.

Dezincriminarea posesiei de droguri, dezbătută la „Trends”. Inițiatoarea Victoria Stoiciu răspunde întrebărilor părinților

Alexandru Negrici: Vreau să mă asigur că înțelege dânsa. Doamna Bălășoiu, dumneavoastră înțelegeți că proiectul acesta de lege nu ne costă nimic și că ideea e să economisim mai mult și, tocmai, să avem bani pe care să-i investim acolo unde dumneavoastră sugerați?

Anca Bălășoiu: Eu am înțeles punctul dumneavoastră de vedere și este opinia dumneavoastră că nu ne costă nimic. Este opinia dumneavoastră.

Alexandru Negrici: Spuneți-mi cât costă proiectul acesta de lege, dacă dumneavoastră considerați că el are un cost.

Anca Bălășoiu: Dumneavoastră ați susținut că nu există niciun cost raportat la implementarea proiectului legislativ în varianta actuală, Noi apreciăm că vor exista costuri sociale, financiare și nu numai și care se vor vedea în timp. Eu nu am de ce să vă ofer acum o sumă exactă.

Alexandru Negrici: Nu puteți replica că nu este datoria dumneavoastră să răspundeți. Ba da, este datoria dumneavoastră să răspundeți dacă faceți această afirmație în spațiul public, iar datoria mea de jurnalist este să vă întreb.

Anca Bălășoiu: Eu nu am de ce să vă ofer acum costurile.

Victoria Stoiciu: Proiectul nu costă, din contră, proiectul aduce bani la buget. Pentru că banii din acele amenzi vor merge exact unde spuneți dumneavoastră, iar asta scrie în lege. Vor merge către sprijinirea programelor de asistență medicală, psihiatrică și socială pentru consumatori. Pur și simplu, în urma adoptării legii, dacă va fi adoptată, se va produce o reorientare a eforturilor statului de pe consumatori pe traficanți. Iar banii din amenzi vor merge pentru exact ceea ce vă preocupă pe dumneavoastră. Vom avea în sfârșit o sursă de finanțare cu dedicație pentru astfel de programe, care astăzi sunt tot timpul lăsate la coada clasamentului. Dar repet, dacă dumneavoastră aveți o propunere mai bună, sunt aici, mă găsiți și vreau să cred că chiar vă doriți o schimbare. Că nu cred că cineva își dorește perpetuarea situației de acum.