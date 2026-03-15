Duminică, 15 Martie 2026
Adevărul
Procurorii Marius Voineag și Alex Florența află luni dacă primesc avizul CSM pentru ocuparea funcţiilor-cheie din sistemul judiciar

Secția pentru procurori a CSM reia luni votul privind avizarea numirii procurorilor Marius Voineag și Alex Florența în funcții de conducere, după ce la precedenta ședință s-a înregistrat balotaj. În aceeași zi este programat și interviul procurorului Viorel Cerbu, candidat la șefia DNA.

Alex Florența şi Marius Voineag. FOTO: colaj/Inquam
Secția pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) se reunește luni, 16 martie, pentru a relua votul privind avizarea numirii procurorilor Marius Voineag și Alex Florența în funcții de conducere din Ministerul Public. Decizia vine după ce, la ședința anterioară, votul s-a încheiat la egalitate, ceea ce a făcut imposibilă emiterea unui aviz.

Potrivit portalului oficial, pe ordinea de zi a ședinței de luni figurează trei puncte importante privind ocuparea unor funcții cheie din sistemul judiciar:

* Avizarea propunerii ministrului justiţiei pentru numirea în funcţia de procuror şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie

* Avizarea propunerii ministrului justiţiei pentru numirea în funcţia de procuror şef adjunct al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism

*  Avizarea propunerii ministrului justiţiei pentru numirea în funcţia de adjunct al procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

Practic, CSM va relua votul în cazul lui Marius Voineag, actualul procuror-șef al DNA, propus pentru funcția de adjunct al procurorului general, și al lui Alex Florența, actualul procuror general al României, propus pentru un post de procuror-șef adjunct la DIICOT, după ce la precedenta ședință a Secției pentru procurori, în cazul celor doi s-a înregistrat balotaj, cu un scor de 3 voturi la 3.

Potrivit unor surse, în cazul lui Marius Voineag, procurorii din CSM Claudiu Sandu, Emilia Ion și Bogdan Staicu au votat împotriva avizului, în timp ce Daniel Horodniceanu, Cătălina Sîntion și ministrul Justiției, Radu Marinescu, au votat în favoarea acestuia.

Conform legislației în vigoare, dacă se înregistrează un vot egal, Secția pentru procurori trebuie să reia procedura în termen de 30 de zile, introducând reluarea votului pe ordinea de zi a fiecărei ședințe. Dacă balotajul persistă după această perioadă, ministrul Justiției poate decide trimiterea propunerii direct către președintele României, chiar și în absența unui aviz din partea CSM.

Tot luni, Secția pentru procurori a CSM urmează să îl audieze pe Viorel Cerbu, candidat pentru funcția de procuror-șef al DNA.

Cristina Chiriac şi Gill-Julien Grigore Iacobici au primit avize negative

În cadrul aceleiași proceduri de selecție, alte două candidaturi au primit deja aviz negativ din partea CSM.

Este vorba despre Cristina Chiriac, propusă pentru funcția de procuror general al României, și Gill-Julien Grigore Iacobici, candidat pentru un post de adjunct la DIICOT, care au fost respinși cu un scor de 5 voturi la 1. Singurul vot favorabil a fost cel al ministrului Justiției, care îi propusese pentru aceste funcții.

În schimb, candidatura procurorului Codrin Miron pentru funcția de procuror-șef al DIICOT a primit aviz pozitiv în unanimitate din partea Secției pentru procurori a CSM.

Vă reamintim că avizul emis de Consiliul Superior al Magistraturii are însă un caracter consultativ. Decizia finală privind numirea în aceste funcții de conducere aparține președintelui României.

