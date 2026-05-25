search
Luni, 25 Mai 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Cum încearcă Japonia să devină cea mai prietenoasă țară din lume pentru inteligența artificială. O abordare diferită față de SUA

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

În timp ce în Statele Unite dezbaterea despre inteligența artificială este dominată de temeri legate de pierderea locurilor de muncă și impactul social al automatizării, Japonia pare să urmeze o strategie diferită: mai lentă, mai pragmatică și orientată spre integrarea treptată a tehnologiei în economie.

Robot japonez/FOTO:X
Robot japonez/FOTO:X

Deși a fost considerată mult timp în urma marilor centre globale de dezvoltare AI, Japonia încearcă acum să transforme această întârziere într-un avantaj strategic.

O abordare diferită față de Silicon Valley

În loc să participe la competiția globală dominată de promisiuni spectaculoase și investiții masive, Japonia încearcă să învețe din greșelile altor state și să evite costurile și instabilitatea primelor etape ale boomului AI.

Autoritățile și companiile japoneze văd inteligența artificială mai ales ca pe o infrastructură economică practică, nu ca pe un simbol al prestigiului tehnologic.

În plus, contextul demografic al țării reduce o parte dintre temerile care domină dezbaterea occidentală.

Japonia se confruntă de ani de zile cu îmbătrânirea populației și cu scăderea forței de muncă, ceea ce face ca automatizarea să fie percepută mai degrabă ca o necesitate economică decât ca o amenințare socială.

Probleme pe care AI-ul ar putea să le rezolve

Experții spun că multe dintre dificultățile structurale ale Japoniei se potrivesc exact tipului de probleme pe care inteligența artificială le-ar putea aborda eficient.

Printre acestea se numără: îngrijirea unei populații tot mai îmbătrânite; barierele lingvistice în relația cu restul lumii; deficitul de software modern în multe sectoare ale economiei.

Adoptarea tehnologiei pare să accelereze.

Potrivit datelor din primul trimestru al anului 2026, nivelul de utilizare a AI-ului în Japonia a crescut de peste trei ori mai rapid decât media globală.

Compania japoneză NTT Docomo afirmă că utilizarea efectivă a instrumentelor AI în rândul consumatorilor aproape s-a dublat față de anul precedent.

Încercarea de a recupera decalajul software

Japonia a fost asociată timp de decenii cu excelența în hardware — electronice, robotică și industrie de precizie — însă a rămas în urmă în domeniul software-ului și al serviciilor digitale.

Acum, dezvoltatorii japonezi folosesc instrumentele AI pentru a reduce această diferență.

Datele publicate pe platforma GitHub arată că programatorii japonezi au realizat cu 129% mai multe actualizări de cod față de anul anterior, peste ritmul mediu global.

Această accelerare a atras rapid atenția marilor companii din domeniul inteligenței artificiale.

OpenAI și Anthropic și-au extins prezența la Tokyo, în timp ce startupuri internaționale încearcă să intre pe piața japoneză.

O piață dificilă pentru companiile străine

Cu toate acestea, Japonia rămâne o societate prudentă și relativ rezervată față de influențele externe.

Analiștii spun că firmele occidentale care încearcă să se impună pe piața japoneză trebuie să evite stilul agresiv de promovare asociat adesea cu Silicon Valley.

Succesul depinde mai degrabă de construirea unor relații pe termen lung, de angajarea de personal local și de colaborarea cu universitățile și comunitățile științifice japoneze, care se bucură de un nivel ridicat de încredere publică.

Apusul alianțelor? Japonia alege petrolul rusesc și lasă UE tot mai singură: „Vor trebui refăcute calculele, totul devine tranzacțional”

Turismul, unul dintre primele domenii vizate

Unul dintre sectoarele unde AI-ul ar putea avea un impact rapid este turismul.

Creșterea numărului de vizitatori străini pune presiune pe infrastructura marilor orașe și pe destinațiile turistice populare.

Autoritățile și companiile tehnologice cred că sistemele AI ar putea:

-crea itinerarii turistice personalizate;

-direcționa turiștii către regiuni mai puțin vizitate;

-reduce aglomerația din zonele supraîncărcate.

Reglementare flexibilă și obiective ambițioase

Guvernul japonez a ales până acum o abordare de reglementare relativ flexibilă.

Tokyo a declarat în mod deschis că dorește să transforme Japonia în una dintre cele mai favorabile țări pentru dezvoltarea inteligenței artificiale.

Strategia se bazează pe ideea că statele care adoptă tehnologia mai târziu pot observa mai întâi ce funcționează și ce nu în alte părți ale lumii.

Această abordare este considerată importantă mai ales pentru dezvoltarea așa-numitului „AI agentic” — sisteme capabile să ia decizii autonome și să execute sarcini complexe fără intervenție umană constantă.

Obstacolele rămân semnificative

Succesul Japoniei nu este însă garantat.

Cultura corporatistă japoneză este cunoscută pentru prudență și rezistență la schimbare, iar interesul public pentru noile tehnologii nu se traduce automat în transformări economice rapide.

Japonia testează un avion de pasageri de cel puțin două ori mai rapid decât legendarul Concorde. Două ore de la Tokyo în SUA

Experții spun că statul trebuie să sprijine nu doar startupurile, ci și întreprinderile mici și mijlocii, precum și angajații mai în vârstă, care reprezintă o parte importantă a forței de muncă și adoptă mai lent noile tehnologii.

Pariul pe termen lung

Unul dintre cei mai vocali susținători ai viitorului AI în Japonia este Masayoshi Son.

Compania sa, SoftBank, a investit zeci de miliarde de dolari în OpenAI și alte proiecte de inteligență artificială.

Son susține că revoluția AI trebuie privită pe un orizont de zeci de ani, nu prin prisma câștigurilor imediate.

Pentru Japonia, aceasta pare să fie filosofia dominantă: nu o cursă de viteză, ci un maraton tehnologic.

În timp ce alte state sunt presate să justifice rapid investițiile uriașe în AI, Tokyo încearcă să construiască gradual o integrare profundă a tehnologiei în economia reală.

Dacă inteligența artificială se va dovedi o tehnologie comparabilă cu motorul cu aburi sau electricitatea, spun analiștii, avantajul final ar putea aparține nu celor care au pornit primii, ci celor care reușesc să o integreze cel mai eficient în societate și economie.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Un mitropolit rus decorat de Putin a fost reținut în Cehia pentru că ar fi deținut droguri. Reacția înaltului prelat
digi24.ro
image
McDonald’s vrea să angajeze peste 500 de oameni în România. Ce salariu primește un lucrător comercial sau un barista
stirileprotv.ro
image
Fostul Ministru de Externe, Emil Hurezeanu, uimit de suma de peste 500.000 de dolari pe care România o plătește lunar pentru relația cu SUA : “Mi se pare cam mult / Trebuie lămurit scopul acestui contract”. Hurezeanu amintește si de alte contracte de lobby semnate de România
gandul.ro
image
Imagini incredibile. O parapantă, lovită de un avion în timpul zborului
mediafax.ro
image
„Aduc șase jucători străini. Doi am ales deja”. Gigi Becali a anunțat revoluția din vară în lotul FCSB-ului
fanatik.ro
image
Traian Băsescu avertizează că PNL și PSD îi pregătesc lui Nicușor Dan o capcană prin formula „Guvernul meu”
libertatea.ro
image
Nicușor Dan se pregătește să desemneze premierul. Care ar fi numele cu cele mai mari șanse (surse)
digi24.ro
image
Fosta acționarului de la Dinamo, imagini spectaculoase la Festivalul de la Cannes: „6 ani împreună au fost foarte grei”
gsp.ro
image
”Te-am tot iertat, dar nu se mai poate!”. Ion Țiriac, obligat să scoată banii din buzunar și ”să se mute”
digisport.ro
image
Daniela Gyorfi rupe tăcerea despre infidelitate, după 19 ani de relație cu George Tal: „În realitate, lucrurile așa sunt”
click.ro
image
Sub trei țări europene curge un râu subteran uriaș: Cea mai mare rezervă de apă potabilă a continentului e contaminată
antena3.ro
image
Cât valorează răbdarea: ce bancă îţi oferă cel mai mare câştig pentru un depozit de 10.000 lei
zf.ro
image
Momentul în care Andras Demeter a decis că "îmi bag **** în interesul României că eu sunt ungur"
observatornews.ro
image
Milionarul și-a snopit iubita din cauza unor prăjituri! IREAL cum și-a justificat gestul
cancan.ro
image
Categoria de pensionari care nu plătesc CASS chiar dacă au pensie peste 3.000 lei. Casa de Pensii confirmă
newsweek.ro
image
FOTO. „Cel mai intim album” cu fotografii al iubitei lui Lamine Yamal
prosport.ro
image
Cum au dispărut 15.000 de lei din telefonul unui client urcat într-un taxi din București. Ce trebuie să faci imediat dacă păţeşti aşa ceva
playtech.ro
image
Destinația de vacanță în care au ajuns Andreea Bălan și Victor Cornea după nuntă. A fascinat-o pe artistă
fanatik.ro
image
Încă un drum expres între două mari orașe din sudul României. Va asigura și conexiunea cu Autostrada A7
ziare.com
image
Ucraineanca Elina Svitolina a ”supraviețuit” la Roland Garros și s-a descătușat la final: ”M-am săturat să joc cu ea”
digisport.ro
image
5 lucruri pe care să nu le faci niciodată după cină dacă vrei să scazi colesterolul. Medicii explică ce greșeli îți afectează inima
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Avem NOUA LEGE a salarizării. Dispar 87 de sporuri, anvelopa scade cu 10%. DOCUMENT
romaniatv.net
image
Putin va fi dat jos de la putere. Gruparea secretă care pregătește revoluția în Rusia
mediaflux.ro
image
Cu ce echipă din România ține Cristian Mungiu, proaspăt câștigător al marelui premiu Palme d'Or: „Dintotdeauna! Eu am jucat fotbal ca libero”
gsp.ro
image
VIDEO Românca celebră de la Cannes cu cea mai ieftină rochie de pe covorul roșu. Mădălina Ghenea a purtat o ținută de zeci de mii de euro
actualitate.net
image
Cu cine este căsătorit Cristian Mungiu. Detalii impresionante despre viața celebrului regizor român care a cucerit Cannes-ul și a schimbat cinematografia europeană
actualitate.net
image
Era considerată una dintre cele mai frumoase actrițe, dar operațiile estetice i-au schimbat complet chipul. Cum arată acum Lyn May
click.ro
image
Horoscop marți, 26 mai. Vin bani și oportunități pentru 2 nativi norocoși
click.ro
image
Valeriu Gheorghiță a împlinit 44 de ani. Mesajul emoționant al soției sale, Monica Bîrlădeanu
click.ro
nunta Regelui Juan Carlos al Spaniei foto profimedia 0119007797 jpg
Ca să-și țină în frâu libidoul insațiabil, „regele cu 5000 de iubite” a apelat chiar și la injecții de blocare a testosteronului
okmagazine.ro
Jaclyn Smith foto Profimedia jpg
La 80 de ani, ne dezvăluie secretul frumuseții ei! Nu e dieta și nici machiajul avantajos!
clickpentrufemei.ro
Residence of Gen William Walker, Granda cph 3a00914 jpg
William Walker, povestea omului care a vrut să întemeieze un Imperiu American în America Centrală
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Filip, fiul Luminiței Anghel, a încheiat un capitol important: „Prima petrecere serioasă din viața de adolescent”
image
Era considerată una dintre cele mai frumoase actrițe, dar operațiile estetice i-au schimbat complet chipul. Cum arată acum Lyn May

OK! Magazine

image
Cine a fost prințesa care a alungat mirosurile urâte din palate și care a parfumat Europa

Click! Pentru femei

image
La 80 de ani, ne dezvăluie secretul frumuseții ei! Nu e dieta și nici machiajul avantajos!

Click! Sănătate

image
Când este uitarea un semn al bolii Alzheimer? Medicul explică