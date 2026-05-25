Cum încearcă Japonia să devină cea mai prietenoasă țară din lume pentru inteligența artificială. O abordare diferită față de SUA

În timp ce în Statele Unite dezbaterea despre inteligența artificială este dominată de temeri legate de pierderea locurilor de muncă și impactul social al automatizării, Japonia pare să urmeze o strategie diferită: mai lentă, mai pragmatică și orientată spre integrarea treptată a tehnologiei în economie.

Deși a fost considerată mult timp în urma marilor centre globale de dezvoltare AI, Japonia încearcă acum să transforme această întârziere într-un avantaj strategic.

O abordare diferită față de Silicon Valley

În loc să participe la competiția globală dominată de promisiuni spectaculoase și investiții masive, Japonia încearcă să învețe din greșelile altor state și să evite costurile și instabilitatea primelor etape ale boomului AI.

Autoritățile și companiile japoneze văd inteligența artificială mai ales ca pe o infrastructură economică practică, nu ca pe un simbol al prestigiului tehnologic.

În plus, contextul demografic al țării reduce o parte dintre temerile care domină dezbaterea occidentală.

Japonia se confruntă de ani de zile cu îmbătrânirea populației și cu scăderea forței de muncă, ceea ce face ca automatizarea să fie percepută mai degrabă ca o necesitate economică decât ca o amenințare socială.

Probleme pe care AI-ul ar putea să le rezolve

Experții spun că multe dintre dificultățile structurale ale Japoniei se potrivesc exact tipului de probleme pe care inteligența artificială le-ar putea aborda eficient.

Printre acestea se numără: îngrijirea unei populații tot mai îmbătrânite; barierele lingvistice în relația cu restul lumii; deficitul de software modern în multe sectoare ale economiei.

Adoptarea tehnologiei pare să accelereze.

Potrivit datelor din primul trimestru al anului 2026, nivelul de utilizare a AI-ului în Japonia a crescut de peste trei ori mai rapid decât media globală.

Compania japoneză NTT Docomo afirmă că utilizarea efectivă a instrumentelor AI în rândul consumatorilor aproape s-a dublat față de anul precedent.

Încercarea de a recupera decalajul software

Japonia a fost asociată timp de decenii cu excelența în hardware — electronice, robotică și industrie de precizie — însă a rămas în urmă în domeniul software-ului și al serviciilor digitale.

Acum, dezvoltatorii japonezi folosesc instrumentele AI pentru a reduce această diferență.

Datele publicate pe platforma GitHub arată că programatorii japonezi au realizat cu 129% mai multe actualizări de cod față de anul anterior, peste ritmul mediu global.

Această accelerare a atras rapid atenția marilor companii din domeniul inteligenței artificiale.

OpenAI și Anthropic și-au extins prezența la Tokyo, în timp ce startupuri internaționale încearcă să intre pe piața japoneză.

O piață dificilă pentru companiile străine

Cu toate acestea, Japonia rămâne o societate prudentă și relativ rezervată față de influențele externe.

Analiștii spun că firmele occidentale care încearcă să se impună pe piața japoneză trebuie să evite stilul agresiv de promovare asociat adesea cu Silicon Valley.

Succesul depinde mai degrabă de construirea unor relații pe termen lung, de angajarea de personal local și de colaborarea cu universitățile și comunitățile științifice japoneze, care se bucură de un nivel ridicat de încredere publică.

Turismul, unul dintre primele domenii vizate

Unul dintre sectoarele unde AI-ul ar putea avea un impact rapid este turismul.

Creșterea numărului de vizitatori străini pune presiune pe infrastructura marilor orașe și pe destinațiile turistice populare.

Autoritățile și companiile tehnologice cred că sistemele AI ar putea:

-crea itinerarii turistice personalizate;

-direcționa turiștii către regiuni mai puțin vizitate;

-reduce aglomerația din zonele supraîncărcate.

Reglementare flexibilă și obiective ambițioase

Guvernul japonez a ales până acum o abordare de reglementare relativ flexibilă.

Tokyo a declarat în mod deschis că dorește să transforme Japonia în una dintre cele mai favorabile țări pentru dezvoltarea inteligenței artificiale.

Strategia se bazează pe ideea că statele care adoptă tehnologia mai târziu pot observa mai întâi ce funcționează și ce nu în alte părți ale lumii.

Această abordare este considerată importantă mai ales pentru dezvoltarea așa-numitului „AI agentic” — sisteme capabile să ia decizii autonome și să execute sarcini complexe fără intervenție umană constantă.

Obstacolele rămân semnificative

Succesul Japoniei nu este însă garantat.

Cultura corporatistă japoneză este cunoscută pentru prudență și rezistență la schimbare, iar interesul public pentru noile tehnologii nu se traduce automat în transformări economice rapide.

Experții spun că statul trebuie să sprijine nu doar startupurile, ci și întreprinderile mici și mijlocii, precum și angajații mai în vârstă, care reprezintă o parte importantă a forței de muncă și adoptă mai lent noile tehnologii.

Pariul pe termen lung

Unul dintre cei mai vocali susținători ai viitorului AI în Japonia este Masayoshi Son.

Compania sa, SoftBank, a investit zeci de miliarde de dolari în OpenAI și alte proiecte de inteligență artificială.

Son susține că revoluția AI trebuie privită pe un orizont de zeci de ani, nu prin prisma câștigurilor imediate.

Pentru Japonia, aceasta pare să fie filosofia dominantă: nu o cursă de viteză, ci un maraton tehnologic.

În timp ce alte state sunt presate să justifice rapid investițiile uriașe în AI, Tokyo încearcă să construiască gradual o integrare profundă a tehnologiei în economia reală.

Dacă inteligența artificială se va dovedi o tehnologie comparabilă cu motorul cu aburi sau electricitatea, spun analiștii, avantajul final ar putea aparține nu celor care au pornit primii, ci celor care reușesc să o integreze cel mai eficient în societate și economie.