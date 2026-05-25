Traian Băsescu acuză jocuri politice periculoase în negocierile pentru formarea Guvernului: „Este doar o capcană”

Fostul președinte al României, Traian Băsescu, a lansat un atac dur la adresa partidelor aflate în negocieri pentru formarea noului Executiv, respingând ideea unui așa-numit „Guvern al președintelui”.

Fostul președinte afirmă, într-o postare pe Facebook, că două formațiuni politice mari fug de „responsabilitatea redresării țării pe care au îngenuncheat-o, prin președinții lor, Nicu și Marcel”.

„«Guvernul meu» este o capcană! Două partide care își spun «mari partide» nu știu cum să se mai lepede de responsabilitatea redresării țării pe care au îngenuncheat-o prin președinții lor, Nicu și Marcel. Nici măcar nu vor să desemneze un nou premier, lăsând această responsabilitate în seama președintelui. «Guvernul meu», oferit pe tavă de «marile partide» președintelui, este doar o capcană”, a transmis fostul șef al statului.

Declarațiile vin pe fondul negocierilor politice pentru conturarea unei noi formule guvernamentale, în care partidele nu au ajuns încă la un acord privind desemnarea unui premier.

Fostul președinte Traian Băsescu a criticat într-o intervenție recentă scenariul instalării unui premier tehnocrat ca soluție pentru actuala criză politică, susținând că un astfel de șef al Guvernului nu ar avea capacitate reală de negociere și ar eșua în relația cu partidele parlamentare.

Amintim că președintele Nicușor Dan a convocat luni, 18 mai, consultări la Palatul Cotroceni cu principalele partide și formațiuni politice parlamentare, în vederea desemnării candidatului pentru funcția de prim-ministru.

La finalul discuțiilor, șeful statului a făcut un apel la responsabilitate, solicitând partidelor să identifice o majoritate solidă și pro-occidentală care să poată susține noul Executiv.