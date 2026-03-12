Cristina Chiriac primește aviz negativ de la CSM pentru șefia Parchetului General. Decizia privind numirea lui Marius Voineag, amânată

Secţia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a dat joi, 12 martie, aviz negativ propunerii ministrului justiţiei de numire în funcţia de procuror general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ÎCCJ). În cazul lui Marius Voineag, magistrații nu a reuşit să cadă de acord pe o soluţie.

„Secţia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a avizat negativ propunerea ministrului Justiţiei de numire în funcţia de procuror general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a doamnei Cristina Chiriac, procuror în cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie - Serviciul teritorial Iași. (1 vot da, 5 voturi nu)” se arată în hotărârea CSM.

Pentru numire a votat doar ministrul Justiției, Radu Marinescu.

Cristina Chiriac, șefa DNA Iași, a fost întrebată la interviul de joi pentru funcția de procuror general despre modul în care a gestionat dosarul fostului episcop de Huși, Corneliu Bîrlădeanu.

Procurorul CSM Claudiu Sandu i-a cerut explicații privind probele video din dosar și decizia de a nu disjunge cauza către parchetul competent pentru fapte de abuz sexual.

Cristina Chiriac a oferit un răspuns scurt, fără detalii suplimentare: „Decizia a fost conform legii și raportat exclusiv la probatoriul existent în acel dosar”. Întrebată dacă își reproșează ceva, ea a răspuns simplu: „Nu”.

CSM nu a reușit să cadă de acord pe o soluție în cazul lui Marius Voineag

În cazul lui Marius Voineag, care candidează pentru funcţia de adjunct al procurorului general, CSM nu a reuşit să cadă de acord pe o soluţie (3 voturi da, 3 voturi nu), astfel încât votul va fi reluat la o şedinţă viitoare.

„Secţia pentru procurori, având în vedere dispoziţiile art. 62 alin. 3 raportat la art.17 alin. 2 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Superior al Magistraturii, adoptat prin Hotărârea nr. 122 din 06.07.2023 a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii, a hotărât înscrierea punctului privind avizarea propunerii ministrului Justiţiei de numire în funcţia de adjunct al procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a domnului Marius Voineag, procuror în cadrul DNA, pe ordinea de zi a unei şedinţe viitoare. ( 3 voturi da, 3 voturi nu)”, conform hotărârii CSM.

Gill-Julien Grigore-Iacobici a primit la rândul său aviz negativ

Aviz negativ a primit și Gill-Julien Grigore-Iacobici, propus de ministrul justiției pentru funcția de procuror-șef adjunct al DIICOT.

„Secția pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a avizat negativ propunerea ministrului Justiției de numire în funcția de procuror şef adjunct al Direcției de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism a domnului Gill-Julien Grigore-Iacobici, procuror în cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanţa (1 vot da, 5 voturi nu)”, se arată în decizia CSM, potrivit Agerpres.

În schimb, în cazul lui Alex Florenţa, care candidează şi el pentru un al doilea post de şef adjunct al DIICOT, procurorii Secţiei nu au reuşit să cadă de acord pe o soluţie (3 voturi da, 3 voturi nu), astfel încât votul va fi reluat la o şedinţă viitoare.

„Soluție: Secţia pentru procurori, având în vedere dispoziţiile art. 62 alin. 3 raportat la art. 17 alin. 2 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Superior al Magistraturii, adoptat prin Hotărârea nr. 122 din 06.07.2023 a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii, a hotărât înscrierea punctului privind avizarea propunerii ministrului Justiţiei de numire în funcţia de procuror şef adjunct al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism a domnului Alex Florin Florenţa, pe ordinea de zi a unei şedinţe viitoare (3 voturi da, 3 voturi nu).”

Alex Florența este în prezent procuror general al României, dar el nu a mai candidat pentru un al doilea mandat, însă a optat pentru poziția de procuror-şef adjunct la DIICOT.