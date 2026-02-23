search
Luni, 23 Februarie 2026
Video Șeful DNA, Marius Voineag, despre promovarea acordurilor de recunoaștere a vinovăției: „Va genera costuri reduse pentru stat şi o simplificare”

Publicat:
Ultima actualizare:

Actualul șef al Direcției Naționale Anticorupție (DNA), Marius Voineag, candidat pentru funcția de adjunct al procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, a declarat luni, 23 februarie, că promovarea acordurilor de recunoaștere a vinovăției ar trebui să fie o prioritate la nivel național.

Marius Voineag la interviu. FOTO: captură video Facebook
În cadrul interviului pentru această funcție, Voineag a subliniat că utilizarea frecventă a acestei proceduri ar avea ca efect reducerea costurilor pentru stat și simplificarea activității parchetelor, inclusiv prin diminuarea gradului de încărcare pe fiecare procuror.

Potrivit acestuia, în prezent doar 4,2% dintre trimiterile în judecată sunt realizate prin acorduri de recunoaștere a vinovăției, în condițiile în care aproximativ 60–70% dintre dosare vizează cauze cu un nivel redus de complexitate.

„Promovarea acordurilor de recunoaştere a vinovăţiei în prezent la nivel naţional credem noi că ar trebui să fie o prioritate. Această procedură va genera costuri reduse pentru stat şi o simplificare, inclusiv în ceea ce priveşte procentul de încărcare per procuror, având doar un 4,2 procente trimiteri în judecată prin acordul de recunoaştere a vinovăţiei, deşi avem o anvelopă de 60-70% dosare cauză de complexitate redusă”, a afirmat luni Marius Voineag.

Totodată, candidatul a arătat că viitoarea conducere a Parchetului General ar trebui să își asume îmbunătățirea percepției publice asupra Ministerul Public. În opinia sa, acest obiectiv poate fi atins printr-o comunicare profesionistă, transparentă și rapidă, reacții instituționale ferme în fața infracțiunilor cu impact social, precum și prin consolidarea mecanismelor de etică profesională.

„Mi-aş propune ca împreună cu toată echipa de conducere, împreună cu procurorul general şi cu prim-adjunctul procurorului general al României să ne asumăm sau ar trebui să ne asumăm o îmbunătăţire a percepţiei publice şi a încrederii în Ministerul Public, prin comunicarea profesionistă, transparentă, operativă, reacţii instituţionale ferme, rapide, la fenomene infracţionale cu impact social şi întărirea mecanismelor de etică profesională”, a mai declarat Marius Voineag.

Voineag a declarat că își propune să transfere la Parchetul General „bunele practici” aplicate la DNA și a anunțat intenția de a lansa un proiect-pilot de Inteligență Artificială, dezvoltat și antrenat de procurori. Întrebat despre cel mai mare eșec al mandatului său la DNA, Voineag a indicat comunicarea publică, apreciind că aceasta a fost prea tehnică și că este nevoie de un discurs mai clar și mai accesibil publicului larg.

Interviurile pentru desemnarea noilor șefi ai Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Direcția Națională Anticorupție și DIICOT au început luni, 23 februarie, cu candidații pentru conducerea Parchetului General.

