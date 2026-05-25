Bărbat reținut după ar fi cerut 80.000 de euro și angajarea fiului său la stat ca să nu publice imagini compromițătoare

Un bărbat de 54 de ani din Vișeu de Sus a fost reținut de polițiști într-un dosar de șantaj în formă continuată, după ce ar fi amenințat un tânăr cu publicarea unor imagini și mesaje compromițătoare, potrivit anchetatorilor. Victima este un tânăr de 28 de ani din Cluj-Napoca, fiul unui oficial din administrația publică locală din județul Maramureș.

Conform informațiilor transmise de Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Cluj, începând cu 4 februarie 2026, suspectul i-ar fi transmis victimei mai multe mesaje amenințătoare prin intermediul unei aplicații de mesagerie.

Potrivit cercetărilor, bărbatul de 54 de ani ar fi cerut suma de 80.000 de euro și ar fi insistat ca tatăl victimei să îi faciliteze angajarea propriului fiu într-o instituție publică din Maramureș. În schimb, acesta promitea că nu va publica materiale considerate compromițătoare pentru imaginea familiei.

Polițiștii spun că videoclipurile, mesajele și alte materiale ar fi fost trimise în mod repetat în lunile februarie și martie, într-o tentativă constantă de intimidare și presiune asupra victimei.

Suspectul a fost depistat pe 25 mai 2026 în municipiul Cluj-Napoca, în urma unei acțiuni desfășurate de polițiștii clujeni cu sprijinul structurilor de specialitate din cadrul Inspectoratul General al Poliției Române.

Acesta a fost condus la audieri, iar ulterior a fost reținut pentru 24 de ore.

Cercetările sunt continuate sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetul de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca.

Bărbatul este cercetat pentru șantaj în formă continuată, anchetatorii documentând în acest caz 12 acte materiale.