Marți, 26 Mai 2026
Adevărul
Răsturnare de situație pe piața crypto: În timp ce Bitcoin scade, Zcash explodează din cauza panicii globale privind AI-ul

În timp ce Bitcoin continuă să evolueze volatil și să piardă din impulsul care a dominat piața cripto în ultimii ani, o criptomonedă aproape ignorată de investitori până recent revine spectaculos în atenție. Zcash (ZEC), lansată încă din 2016, a explodat în ultimele luni pe fondul îngrijorărilor tot mai mari privind supravegherea digitală, inteligența artificială și pierderea confidențialității financiare.

Bitcoin pierde din impulsul care a dominat piața cripto în ultimii ani. Foto arhivă

Investitorii și analiștii din piața activelor digitale spun că dezvoltarea accelerată a inteligenței artificiale și a instrumentelor capabile să analizeze blockchain-urile publice readuce în prim-plan monedele de tip „privacy coin”, construite special pentru anonimitate și protecția tranzacțiilor. În acest context, Zcash începe să fie văzută de unii investitori drept o alternativă defensivă chiar și față de bitcoin.

Potrivit datelor din piața cripto, tokenul ZEC a crescut puternic în ultima perioadă, pe fondul revenirii interesului pentru monedele digitale axate pe confidențialitate și anonimitatea tranzacțiilor. În același interval, bitcoin a avut o evoluție mult mai moderată.

Deși Zcash rămâne o criptomonedă de nișă comparativ cu Bitcoin sau Ethereum, proiectul a început să atragă din nou atenția investitorilor și a fondurilor speculative, în special datorită funcțiilor sale avansate de protecție a datelor și tranzacțiilor, potrivit Business Insider.

De ce crește interesul pentru Zcash

Daniel Reis Faria, CEO al companiei de administrare a activelor digitale Zerostack, spune că interesul pentru Zcash vine pe fondul preocupărilor tot mai mari privind supravegherea financiară și trasabilitatea tranzacțiilor blockchain.

Oamenilor le pasă de Zcash deoarece este una dintre puținele rețele cripto majore construite în jurul confidențialității financiare ca funcție principală, nu ca opțiune secundară”, a explicat acesta.

Spre deosebire de bitcoin, unde tranzacțiile sunt publice și pot fi urmărite pe blockchain, Zcash oferă posibilitatea realizării unor tranzacții protejate, în care datele privind expeditorul, destinatarul și suma transferată pot rămâne confidențiale.

Bitcoin este adesea perceput greșit ca fiind anonim, însă în realitate blockchain-ul său este extrem de transparent și relativ ușor de urmărit”, a adăugat Reis Faria.

Postarea lui Naval Ravikant și revenirea monedelor de confidențialitate

Bobby Ong, cofondator al platformei CoinGecko, spune că unul dintre catalizatorii revenirii Zcash a fost o postare publicată de antreprenorul tech Naval Ravikant.

Acesta a scris: „Bitcoin este o asigurare împotriva monedelor fiat. Zcash este o asigurare împotriva Bitcoin.”

După acel moment, interesul pentru token a crescut semnificativ, iar mai multe fonduri și investitori cunoscuți din industria cripto și-au anunțat expunerea pe ZEC.

Potrivit analiștilor din piață, investitorii caută tot mai mult active digitale care oferă un nivel mai ridicat de protecție a datelor, pe fondul dezvoltării accelerate a inteligenței artificiale și al extinderii instrumentelor de analiză blockchain.

Inteligența artificială și confidențialitatea financiară

Mai mulți investitori din industria activelor digitale consideră că dezvoltarea inteligenței artificiale și a modelelor lingvistice de mari dimensiuni (LLM) va amplifica preocupările privind confidențialitatea datelor.

Samantha Bohbot, reprezentant al firmei de investiții RockawayX, spune că monedele de confidențialitate devin din nou atractive tocmai din acest motiv.

Oamenii oferă sistemelor AI mai multe date personale decât au oferit vreodată altor tehnologii. În timp, cererea pentru protejarea confidențialității va crește”, a declarat aceasta.

Totodată, dezbaterile privind riscurile viitoare generate de calculul cuantic și capacitatea acestuia de a sparge sisteme criptografice au readus în atenție proiectele blockchain concentrate pe securitate și anonimitate.

Ce este Zcash

Zcash a fost lansată în 2016 și utilizează tehnologii criptografice de tip „zero-knowledge proofs”, care permit validarea tranzacțiilor fără dezvăluirea informațiilor sensibile.

Criptomoneda a fost creată ca alternativă la bitcoin pentru utilizatorii care doresc un nivel mai ridicat de confidențialitate financiară.

În ultimii ani, monedele de confidențialitate au fost însă privite cu reticență de unele autorități de reglementare și platforme de tranzacționare, din cauza temerilor legate de utilizarea lor în activități ilegale sau evitarea controalelor financiare.

Cu toate acestea, revenirea interesului pentru protejarea datelor personale și pentru tranzacțiile private pare să readucă proiecte precum Zcash în atenția investitorilor din piața cripto.

