Audierile pentru conducerea marilor parchete continuă la CSM. Alex Florenţa şi Gill-Julien Grigore Iacobici, audiaţi pentru funcţii de adjuncţi la DIICOT

Audierile pentru ocuparea funcțiilor de conducere din marile parchete continuă miercuri la Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), unde vor fi intervievați doi procurori propuși pentru funcțiile de procurori-șefi adjuncți ai Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT).

Este vorba despre actualul procuror general, Alex-Florin Florența, și procurorul Gill‑Julien Grigore Iacobici. Interviurile au loc în fața Secției pentru procurori a CSM: primul este programat la ora 10:30, iar cel de-al doilea la ora 13:00.

Procedura face parte din procesul de selecție pentru conducerile Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, DIICOT și Direcția Națională Anticorupție (DNA), interviurile cu magistrații nominalizați de ministrul Justiției desfășurându-se în perioada 11–17 martie.

Argumentele pentru nominalizarea lui Alex Florenţa

În cazul lui Alex Florenţa, ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, a invocat experienţa profesională solidă a acestuia, atât în funcţii de execuţie în cadrul DNA, cât şi în funcţii de conducere la Parchetul General şi în structura centrală a DIICOT.

Potrivit proiectului său de management, Florenţa îşi propune consolidarea capacităţii instituţionale a DIICOT, astfel încât instituţia să devină nu doar o structură de reacţie, ci un actor strategic capabil să anticipeze evoluţiile fenomenului infracţional şi să răspundă eficient ameninţărilor actuale.

Printre direcţiile propuse se numără:

limitarea delegărilor în funcţii la situaţii strict justificate şi organizarea de concursuri pentru ocuparea posturilor;

dezvoltarea mecanismelor de fidelizare a personalului din cadrul direcţiei;

corelarea politicii de resurse umane cu evoluţia fenomenului infracţional, în special în domeniul traficului de droguri, care a reprezentat peste 75% dintre cauzele soluţionate prin rechizitoriu sau acord de recunoaştere a vinovăţiei în 2025;

consolidarea echipelor mixte formate din procurori, poliţişti şi specialişti.

Totodată, Florenţa a susţinut în proiectul său de management consolidarea utilizării măsurilor asigurătorii în cauzele cu componentă patrimonială, prin identificarea timpurie a bunurilor susceptibile de indisponibilizare şi evaluarea încă din faza iniţială a eventualelor prejudicii sau beneficii obţinute din infracţiuni.

Proiectul de management al lui Iacobici

În cazul procurorului Gill-Julien Grigore Iacobici, ministrul Justiţiei a evidenţiat experienţa sa extinsă atât în funcţii de execuţie, cât şi în funcţii de conducere, precum şi faptul că, prin proiectul de management depus, a identificat corect priorităţile de acţiune şi punctele slabe ale instituţiei.

Iacobici a subliniat necesitatea unei planificări riguroase a activităţii pe toate nivelurile DIICOT şi corelarea obiectivelor instituţiei cu Strategia de dezvoltare a sistemului judiciar 2025–2029 şi cu obiectivele Parchetului General.

Printre măsurile propuse de acesta se numără:

realizarea unor analize de risc la nivelul structurii centrale şi al fiecărei structuri teritoriale pentru a identifica particularităţile fenomenului infracţional în diferite zone ale ţării;

creşterea gradului de digitalizare a instituţiei pentru eficientizarea activităţii;

dezvoltarea cooperării între procurorii DIICOT şi cei din parchetele tradiţionale, în special în cazurile de trafic de persoane, trafic de migranţi sau proxenetism.

Potrivit proiectului său, aceste măsuri ar permite o alocare mai eficientă a resurselor şi o combatere mai eficientă a criminalităţii organizate şi a terorismului.

Calendarul audierilor

Audierile pentru funcţiile de conducere din marile parchete vor continua în zilele următoare:

12 martie: ora 10:30 – audierea procurorului Cristina Chiriac, propusă pentru funcţia de procuror general; ora 13:00 – audierea procurorului Marius Voineag, propus pentru funcţia de adjunct al procurorului general.

16 martie: ora 14:00 – audierea procurorului Ioan‑Viorel Cerbu, propus pentru funcţia de procuror-şef al DNA.

17 martie: ora 10:30 – audierea procurorului Marinela Mincă pentru funcţia de procuror-şef adjunct al DNA; ora 13:00 – audierea procurorului Marius‑Ionel Ștefan pentru aceeaşi funcţie.

Marţi a avut loc audierea procurorului Codrin‑Horaţiu Miron, propus pentru funcţia de procuror-şef al DIICOT, acesta primind aviz favorabil în unanimitate din partea Secţiei pentru procurori a CSM.

Decizia finală aparţine preşedintelui

Avizul CSM este consultativ, iar decizia finală privind numirea conducerii marilor parchete îi revine preşedintelui României, Nicușor Dan.

Şeful statului a declarat că a realizat o analiză amplă a candidaţilor, discutând cu numeroşi procurori pentru a înţelege mai bine profilul profesional al celor propuşi.

„M-am văzut cu zeci de procurori, pe o perioadă de zeci de ore, pentru a înţelege ce părere au unii despre alţii şi cine sunt vârfurile manageriale în această profesie”, a spus Nicuşor Dan.

Reacţii politice

Preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, consideră că preşedintele României va accepta propunerile înaintate de ministrul Justiţiei.

„Eu cred că a fost totuşi un proces transparent, democratic, clar”, a declarat Abrudean, referindu-se la procedura de selecţie pentru conducerea parchetelor.

La rândul său, liderul Partidul Social Democrat, Sorin Grindeanu, a spus că nu îi cunoaşte pe candidaţii propuşi pentru conducerea parchetelor şi că îşi doreşte doar ca aceştia „să facă treabă”.

„Nu-i cunosc. Habar n-am cine sunt cei propuşi pentru funcţiile de conducere la cele trei parchete. Sper doar să fie promovaţi procurori care să facă treabă”, a afirmat Grindeanu.