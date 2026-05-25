Adolescent de 18 ani din Kiev, reținut pentru înaltă trădare. Cum a ajutat Rusia la unul dintre cele mai mari atacuri asupra capitalei Ucrainei

Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a anunțat reținerea unui tânăr de 18 ani din Kiev, acuzat că a transmis informații către Rusia și a contribuit la coordonarea unuia dintre cele mai mari atacuri aeriene lansate asupra capitalei ucrainene în noaptea de 24 mai.

Potrivit autorităților ucrainene, suspectul a fost prins la o zi după bombardamente, în timp ce efectua noi activități de recunoaștere în apropierea unei clădiri a Ministerul Apărării al Ucrainei.

„Suspectul a fost reținut a doua zi după bombardamentul sângeros al capitalei, în timp ce efectua recunoașteri suplimentare în apropierea unei clădiri a Ministerului Apărării și evalua consecințele atacurilor inamice”, a transmis SBU, potrivit Ukrinform.

Anchetatorii susțin că tânărul intenționa să trimită informațiile obținute direct contactelor sale din Rusia, pentru pregătirea unor noi atacuri asupra Kievului.

Recrutat prin Telegram pentru „bani ușori”

Conform anchetei, suspectul ar fi fost recrutat de serviciile ruse după ce căuta modalități rapide de a câștiga bani pe canale de Telegram.

După recrutare, acesta ar fi început să monitorizeze zone de la periferia Kievului și să marcheze pe Google Maps traseele utilizate pentru transportul tehnicii militare ucrainene.

Reprezentanții SBU afirmă că această activitate a reprezentat o „misiune de testare”, iar ulterior tânărul ar fi primit sarcina de a documenta efectele atacului combinat asupra Kievului și de a transmite informațiile către partea rusă.

Serviciul de securitate ucrainean susține că a documentat inclusiv momentul în care suspectul s-a apropiat de o clădire a Ministerului Apărării pentru a analiza pagubele produse de bombardamente.

Telefon cu rapoarte pentru Rusia, găsit la percheziții

În urma perchezițiilor, anchetatorii au confiscat un telefon mobil care ar conține rapoarte pregătite pentru partea rusă, inclusiv descrieri detaliate privind efectele atacurilor.

Tânărul este cercetat pentru înaltă trădare în condiții de lege marțială, în baza articolului 111 din Codul Penal al Ucrainei. Acesta a fost plasat în arest preventiv și riscă pedeapsa cu închisoarea pe viață, precum și confiscarea averii.

Aproape 700 de drone și rachete folosite în atac

În noaptea de 24 mai, Rusia a lansat un atac aerian masiv asupra Ucrainei, folosind drone și rachete lansate de pe uscat, mare și din aer.

Potrivit autorităților ucrainene, aproape 700 de arme aeriene au fost utilizate în cadrul bombardamentelor, iar principala țintă a fost Kievul.

În urma atacurilor, aproximativ 300 de obiective au fost avariate, dintre care aproape 150 erau clădiri rezidențiale.