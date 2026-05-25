Nemulțumiți de mediul intern de afaceri, miliardarii indieni cumpără firme occidentale

Companiile indiene accelerează achizițiile externe într-un moment în care creșterea economică internă încetinește, iar investițiile private din India rămân sub așteptări.

Cel mai recent exemplu este acordul prin care Sun Pharmaceutical Industries a acceptat să plătească aproape 12 miliarde de dolari pentru achiziția companiei americane Organon & Co., specializată în sănătatea femeilor și produse biosimilare.

Tranzacția reprezintă cea mai mare achiziție externă realizată de o companie indiană în aproape două decenii și face parte dintr-un val mai amplu de investiții peste hotare.

O nouă ofensivă globală a companiilor indiene

În ultimele luni, mai multe grupuri indiene au realizat achiziții importante în Europa și Statele Unite.

Tata Motors a cumpărat producătorul italian de vehicule Iveco pentru 4,4 miliarde de dolari, în timp ce compania IT Coforge a preluat firma americană de inteligență artificială Encora.

Tot în 2025, Bajaj Group a cumpărat o participație importantă în Allianz.

Datele companiei de consultanță Grant Thornton arată că 162 de companii indiene au cheltuit peste 18 miliarde de dolari pentru achiziții externe în 2025 — cu aproximativ o treime mai mult decât în anul anterior.

De ce investesc companiile indiene în străinătate

Pentru mulți observatori, această ofensivă amintește de perioada anilor 2000, când grupurile indiene cumpărau active occidentale prestigioase pentru a-și demonstra ambițiile globale.

Analiștii spun însă că motivațiile actuale sunt diferite.

Astăzi, companiile indiene caută acces la:tehnologii avansate;rețele globale de distribuție;cercetare și dezvoltare; piețe externe mature; diversificare geografică.

În același timp, contextul economic intern s-a schimbat semnificativ.

După pandemia de Covid-19, profiturile marilor companii indiene au crescut rapid, însă investițiile private în economie au rămas modeste, în ciuda stimulentelor fiscale și a programelor guvernamentale.

India se confruntă și cu retrageri importante de capital străin, precum și cu o încetinire a investițiilor directe externe.

Nemulțumiri față de mediul intern de afaceri

Unii investitori afirmă că extinderea externă reflectă și frustrările legate de mediul de afaceri din India.

Saurabh Mukherjea spune că tot mai multe companii aleg să construiască fabrici în străinătate deoarece accesul la terenuri industriale și finanțare este mai simplu decât în India.

Fenomenul nu se limitează la marile conglomerate.

Pe lângă tranzacțiile de miliarde de dolari, numeroase companii de dimensiuni medii investesc în noi facilități de producție sau cumpără firme mai mici din Occident.

AI și tensiunile comerciale accelerează tendința

Experții spun că această strategie este influențată și de schimbările globale produse de inteligența artificială și de tensiunile comerciale internaționale.

Companiile încearcă să își securizeze lanțurile de aprovizionare într-o perioadă în care tarifele comerciale și restricțiile tehnologice sunt folosite tot mai des ca instrumente geopolitice.

În plus, firmele indiene încearcă să obțină rapid expertiză în domenii precum inteligența artificială, software-ul și cercetarea farmaceutică.

Riscurile achizițiilor externe

Nu toate investițiile externe au avut succes.

Achiziția companiei britanice Corus de către Tata Steel este adesea citată ca exemplu de tranzacție costisitoare care a afectat compania ani de zile.

Analiștii remarcă și faptul că multe companii indiene continuă să plătească aceste achiziții integral în numerar, în loc să utilizeze acțiuni, ceea ce poate crește riscul financiar.

Europa și SUA devin priorități strategice

Experții cred însă că tendința se va accelera.

Noile acorduri comerciale dintre India și state precum Regatul Unit, țările europene și Australia ar putea încuraja și mai multe investiții externe.

În același timp, o nouă generație de moștenitori ai marilor averi indiene studiază și locuiește în străinătate, ceea ce contribuie la orientarea capitalului către piețele occidentale.

Unii investitori privesc și evoluția monedei indiene ca pe un factor de risc, în contextul în care rupia s-a depreciat constant față de dolar în ultimele decenii.

Economia internă rămâne fragilă

În ciuda optimismului privind extinderea globală, economia indiană continuă să se confrunte cu probleme structurale:cerere internă slabă;investiții private reduse;presiuni generate de costurile energiei;incertitudini privind impactul AI asupra pieței muncii.

Analiștii spun că marile companii indiene încearcă tot mai mult să se protejeze împotriva acestor riscuri prin diversificare externă.