search
Luni, 25 Mai 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Nemulțumiți de mediul intern de afaceri, miliardarii indieni cumpără firme occidentale

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Companiile indiene accelerează achizițiile externe într-un moment în care creșterea economică internă încetinește, iar investițiile private din India rămân sub așteptări.

Autobuz TATA Motors FOTO: Pexels

Cel mai recent exemplu este acordul prin care Sun Pharmaceutical Industries a acceptat să plătească aproape 12 miliarde de dolari pentru achiziția companiei americane Organon & Co., specializată în sănătatea femeilor și produse biosimilare.

Tranzacția reprezintă cea mai mare achiziție externă realizată de o companie indiană în aproape două decenii și face parte dintr-un val mai amplu de investiții peste hotare.

O nouă ofensivă globală a companiilor indiene

În ultimele luni, mai multe grupuri indiene au realizat achiziții importante în Europa și Statele Unite.

Tata Motors a cumpărat producătorul italian de vehicule Iveco pentru 4,4 miliarde de dolari, în timp ce compania IT Coforge a preluat firma americană de inteligență artificială Encora.

Tot în 2025, Bajaj Group a cumpărat o participație importantă în Allianz.

Datele companiei de consultanță Grant Thornton arată că 162 de companii indiene au cheltuit peste 18 miliarde de dolari pentru achiziții externe în 2025 — cu aproximativ o treime mai mult decât în anul anterior.

De ce investesc companiile indiene în străinătate

Pentru mulți observatori, această ofensivă amintește de perioada anilor 2000, când grupurile indiene cumpărau active occidentale prestigioase pentru a-și demonstra ambițiile globale.

Analiștii spun însă că motivațiile actuale sunt diferite.

Astăzi, companiile indiene caută acces la:tehnologii avansate;rețele globale de distribuție;cercetare și dezvoltare; piețe externe mature; diversificare geografică.

În același timp, contextul economic intern s-a schimbat semnificativ.

După pandemia de Covid-19, profiturile marilor companii indiene au crescut rapid, însă investițiile private în economie au rămas modeste, în ciuda stimulentelor fiscale și a programelor guvernamentale.

India se confruntă și cu retrageri importante de capital străin, precum și cu o încetinire a investițiilor directe externe.

Nemulțumiri față de mediul intern de afaceri

Unii investitori afirmă că extinderea externă reflectă și frustrările legate de mediul de afaceri din India.

Saurabh Mukherjea spune că tot mai multe companii aleg să construiască fabrici în străinătate deoarece accesul la terenuri industriale și finanțare este mai simplu decât în India.

Fenomenul nu se limitează la marile conglomerate.

Pe lângă tranzacțiile de miliarde de dolari, numeroase companii de dimensiuni medii investesc în noi facilități de producție sau cumpără firme mai mici din Occident.

AI și tensiunile comerciale accelerează tendința

Experții spun că această strategie este influențată și de schimbările globale produse de inteligența artificială și de tensiunile comerciale internaționale.

Companiile încearcă să își securizeze lanțurile de aprovizionare într-o perioadă în care tarifele comerciale și restricțiile tehnologice sunt folosite tot mai des ca instrumente geopolitice.

În plus, firmele indiene încearcă să obțină rapid expertiză în domenii precum inteligența artificială, software-ul și cercetarea farmaceutică.

Riscurile achizițiilor externe

Nu toate investițiile externe au avut succes.

Achiziția companiei britanice Corus de către Tata Steel este adesea citată ca exemplu de tranzacție costisitoare care a afectat compania ani de zile.

Analiștii remarcă și faptul că multe companii indiene continuă să plătească aceste achiziții integral în numerar, în loc să utilizeze acțiuni, ceea ce poate crește riscul financiar.

Un medic indian a rămas blocat în Ucraina alături cu animalele sale de companie, o panteră şi un jaguar FOTO

Europa și SUA devin priorități strategice

Experții cred însă că tendința se va accelera.

Noile acorduri comerciale dintre India și state precum Regatul Unit, țările europene și Australia ar putea încuraja și mai multe investiții externe.

În același timp, o nouă generație de moștenitori ai marilor averi indiene studiază și locuiește în străinătate, ceea ce contribuie la orientarea capitalului către piețele occidentale.

Unii investitori privesc și evoluția monedei indiene ca pe un factor de risc, în contextul în care rupia s-a depreciat constant față de dolar în ultimele decenii.

Economia internă rămâne fragilă

În ciuda optimismului privind extinderea globală, economia indiană continuă să se confrunte cu probleme structurale:cerere internă slabă;investiții private reduse;presiuni generate de costurile energiei;incertitudini privind impactul AI asupra pieței muncii.

Analiștii spun că marile companii indiene încearcă tot mai mult să se protejeze împotriva acestor riscuri prin diversificare externă.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Un mitropolit rus decorat de Putin a fost reținut în Cehia pentru că ar fi deținut droguri. Reacția înaltului prelat
digi24.ro
image
McDonald’s vrea să angajeze peste 500 de oameni în România. Ce salariu primește un lucrător comercial sau un barista
stirileprotv.ro
image
Fostul Ministru de Externe, Emil Hurezeanu, uimit de suma de peste 500.000 de dolari pe care România o plătește lunar pentru relația cu SUA : “Mi se pare cam mult / Trebuie lămurit scopul acestui contract”. Hurezeanu amintește si de alte contracte de lobby semnate de România
gandul.ro
image
Imagini incredibile. O parapantă, lovită de un avion în timpul zborului
mediafax.ro
image
„Aduc șase jucători străini. Doi am ales deja”. Gigi Becali a anunțat revoluția din vară în lotul FCSB-ului
fanatik.ro
image
Traian Băsescu avertizează că PNL și PSD îi pregătesc lui Nicușor Dan o capcană prin formula „Guvernul meu”
libertatea.ro
image
Nicușor Dan se pregătește să desemneze premierul. Care ar fi numele cu cele mai mari șanse (surse)
digi24.ro
image
Fosta acționarului de la Dinamo, imagini spectaculoase la Festivalul de la Cannes: „6 ani împreună au fost foarte grei”
gsp.ro
image
”Te-am tot iertat, dar nu se mai poate!”. Ion Țiriac, obligat să scoată banii din buzunar și ”să se mute”
digisport.ro
image
Noroc și belșug pentru două zodii. Luna iunie va fi memorabilă pentru ele
click.ro
image
Sub trei țări europene curge un râu subteran uriaș: Cea mai mare rezervă de apă potabilă a continentului e contaminată
antena3.ro
image
Cât valorează răbdarea: ce bancă îţi oferă cel mai mare câştig pentru un depozit de 10.000 lei
zf.ro
image
Momentul în care Andras Demeter a decis că "îmi bag **** în interesul României că eu sunt ungur"
observatornews.ro
image
Milionarul și-a snopit iubita din cauza unor prăjituri! IREAL cum și-a justificat gestul
cancan.ro
image
Categoria de pensionari care nu plătesc CASS chiar dacă au pensie peste 3.000 lei. Casa de Pensii confirmă
newsweek.ro
image
FOTO. „Cel mai intim album” cu fotografii al iubitei lui Lamine Yamal
prosport.ro
image
Cum au dispărut 15.000 de lei din telefonul unui client urcat într-un taxi din București. Ce trebuie să faci imediat dacă păţeşti aşa ceva
playtech.ro
image
Destinația de vacanță în care au ajuns Andreea Bălan și Victor Cornea după nuntă. A fascinat-o pe artistă
fanatik.ro
image
Încă un drum expres între două mari orașe din sudul României. Va asigura și conexiunea cu Autostrada A7
ziare.com
image
Ucraineanca Elina Svitolina a ”supraviețuit” la Roland Garros și s-a descătușat la final: ”M-am săturat să joc cu ea”
digisport.ro
image
Daniela Gyorfi rupe tăcerea despre infidelitate, după 19 ani de relație cu George Tal: „În realitate, lucrurile așa sunt”
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Avem NOUA LEGE a salarizării. Dispar 87 de sporuri, anvelopa scade cu 10%. DOCUMENT
romaniatv.net
image
Putin va fi dat jos de la putere. Gruparea secretă care pregătește revoluția în Rusia
mediaflux.ro
image
Cu ce echipă din România ține Cristian Mungiu, proaspăt câștigător al marelui premiu Palme d'Or: „Dintotdeauna! Eu am jucat fotbal ca libero”
gsp.ro
image
VIDEO Românca celebră de la Cannes cu cea mai ieftină rochie de pe covorul roșu. Mădălina Ghenea a purtat o ținută de zeci de mii de euro
actualitate.net
image
Cu cine este căsătorit Cristian Mungiu. Detalii impresionante despre viața celebrului regizor român care a cucerit Cannes-ul și a schimbat cinematografia europeană
actualitate.net
image
Era considerată una dintre cele mai frumoase actrițe, dar operațiile estetice i-au schimbat complet chipul. Cum arată acum Lyn May
click.ro
image
Horoscop marți, 26 mai. Vin bani și oportunități pentru 2 nativi norocoși
click.ro
image
Valeriu Gheorghiță a împlinit 44 de ani. Mesajul emoționant al soției sale, Monica Bîrlădeanu
click.ro
nunta Regelui Juan Carlos al Spaniei foto profimedia 0119007797 jpg
Ca să-și țină în frâu libidoul insațiabil, „regele cu 5000 de iubite” a apelat chiar și la injecții de blocare a testosteronului
okmagazine.ro
Jaclyn Smith foto Profimedia jpg
La 80 de ani, ne dezvăluie secretul frumuseții ei! Nu e dieta și nici machiajul avantajos!
clickpentrufemei.ro
Sanctuarul lui Apollo din Frangissa (© Department of Antiquities of the Deputy Ministry of Culture)
Peste 20 de baze ale unor statui votive, descoperite în poziția lor originală în Sanctuarul lui Apollo din Frangissa
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Filip, fiul Luminiței Anghel, a încheiat un capitol important: „Prima petrecere serioasă din viața de adolescent”
image
Era considerată una dintre cele mai frumoase actrițe, dar operațiile estetice i-au schimbat complet chipul. Cum arată acum Lyn May

OK! Magazine

image
Cine a fost prințesa care a alungat mirosurile urâte din palate și care a parfumat Europa

Click! Pentru femei

image
La 80 de ani, ne dezvăluie secretul frumuseții ei! Nu e dieta și nici machiajul avantajos!

Click! Sănătate

image
Când este uitarea un semn al bolii Alzheimer? Medicul explică