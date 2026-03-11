search
Miercuri, 11 Martie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Gill-Julien Grigore-Iacobici primește aviz negativ de la CSM pentru funcția de procuror-șef adjunct al DIICOT. Avizul lui Alex Florența, amânat

0
0
Publicat:

Secția pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a dat, miercuri, 11 martie, aviz negativ propunerii ministrului Justiției de numire a lui Gill-Julien Grigore-Iacobici ca procuror-șef adjunct al DIICOT. În cazul lui Alex Florența, candidat pentru al doilea post de adjunct, procurorii nu au reușit să ajungă la o decizie.

Gill-Julien Grigore-Iacobici și Alex Florența/FOTO: Captură video și Inquam photos/George Călin
Gill-Julien Grigore-Iacobici și Alex Florența/FOTO: Captură video și Inquam photos/George Călin

„Secția pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a avizat negativ propunerea ministrului Justiției de numire în funcția de procuror şef adjunct al Direcției de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism a domnului Gill-Julien Grigore-Iacobici, procuror în cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanţa (1 vot da, 5 voturi nu)”, se arată în decizia CSM, potrivit Agerpres.

Practic, toţi cei cinci membri ai Secţiei pentru procurori a CSM au dat vot negativ la această propunere, iar pentru numire a votat doar ministrul Justiţiei, Radu Marinescu.

În schimb, în cazul lui Alex Florenţa, care candidează şi el pentru un al doilea post de şef adjunct al DIICOT, procurorii Secţiei nu au reuşit să cadă de acord pe o soluţie (3 voturi da, 3 voturi nu), astfel încât votul va fi reluat la o şedinţă viitoare.

„Soluţie: Secţia pentru procurori, având în vedere dispoziţiile art. 62 alin. 3 raportat la art. 17 alin. 2 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Superior al Magistraturii, adoptat prin Hotărârea nr. 122 din 06.07.2023 a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii, a hotărât înscrierea punctului privind avizarea propunerii ministrului Justiţiei de numire în funcţia de procuror şef adjunct al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism a domnului Alex Florin Florenţa, pe ordinea de zi a unei şedinţe viitoare (3 voturi da, 3 voturi nu).”

Alex Florența este în prezent procuror general al României, dar el nu a mai candidat pentru un al doilea mandat, însă a optat pentru poziția de procuror-şef adjunct la DIICOT.

Conform legii, Secţia pentru procurori a CSM emite un aviz consultativ motivat, după care propunerile făcute de ministrul Justiției, Radu Marinescu, sunt înaintate președintelui Nicușor Dan.

Dacă Secția pentru procurori a CSM dă aviz negativ, ministrul Justiției poate organiza un nou interviu cu candidatul și decide dacă menține propunerea de numire către președintele României sau o retrage și reia procedura de selecție în cel mult 60 de zile.

Potrivit Legii 303/2022, președintele poate accepta sau refuza motivat numirea, iar decizia trebuie luată în maximum 60 de zile de la primirea propunerii.

Alex Florența: „Fiind un om de DIICOT, tot timpul m-am văzut întorcându-mă în DIICOT”

În timpul interviului susținut miercuri la CSM, Alex Florența a fost întrebat de ce nu mai candidează pentru al doilea mandat de procuror general sau pentru funcția de procuror șef al DIICOT.

Citește și: DIICOT își alege noii procurori-șef adjuncți: Gill-Julien Grigore-Iacobic susține că inteligenţa artificială poate fi de folos în activitatea procurorilor

„Cred că o procedură de acest tip implică, după cum ştiţi, mai multe picioare la scaune şi este firesc să analizezi o întreagă arhitectură la momentul în care te înscrii într-o astfel de procedură. În al doilea rând, cred cu toată convingerea că mare parte dintre obiectivele şi proiectele, pe care mi le-am asumat în 2023, le-am adus la îndeplinire. Cred că am dus Parchetul General dintr-un punct foarte dificil în care se afla în acel an, într-un moment în care funcţionează, părerea mea, foarte bine.

Ultimele rezultate şi mai ales modul în care s-a implicat în nişte momente dificile în ultimii ani o dovedesc cu prisosinţă. Iar cifrele prezentate inclusiv recent în raportul de bilanţ cred că vorbesc de la sine. Trebuie să recunoaştem că orice poziţie de acest tip, mai ales într-o societate din ce în ce mai dinamică şi mai lipsită de răbdare, este o poziţie care erodează invariabil.

Sunt momente în care poţi să ai maturitatea să faci un pas în spate, să laşi şi alte persoane să-şi exprime o viziune managerială. Fiind un om de DIICOT, vă spun cu toată sinceritatea, că tot timpul m-am văzut întorcându-mă în DIICOT, unde să-mi termin cariera profesională”, a răspuns Alex Florenţa.

El a adăugat că ştia, din discuţii informale, faptul că vor fi procurori care vor candida pentru postul de procuror şef al DIICOT, astfel încât a fost „decent” din partea lui să lase şansa altor colegi să acceadă la această funcţie.

Gill-Julien Grigore-Iacobici: „Eficienţa DIICOT se poate realiza şi prin exercitarea funcţiei de control mai eficient”

În ceea ce-l priveşte pe Gill-Julien Grigore-Iacobici, el a fost întrebat la interviu dacă are de gând să promoveze la DIICOT un tip de management „autocrat”, de vreme ce în proiectul său a menţionat de mai multe ori cuvântul „control”.

„Nu. Nu mă regăsesc în acest stil de management. Atât în calitate de prim-procuror la parchet de pe lângă judecătorie, cât şi la parchetul tribunalului, nu am adoptat acest tip de management, dar cred că eficienţa DIICOT se poate realiza şi prin exercitarea funcţiei de control mai eficient, nu numai de către conducerea Direcţiei, cât şi de către toţi procurorii cu funcţii de conducere. Cred că controlul trebuie pus în corelare cu celelalte funcţii - coordonare, motivare, organziare şi planificare”, a răspuns el.

Tot acum, Gill-Julien Grigore-Iacobici a fost întrebat în legătură cu un dosar în care soţia şi socrul său au fost condamnaţi definitiv în 2015 pentru fraude cu fonduri europene.

De asemenea, el a fost întrebat şi despre un articol de presă, în care jurnaliştii relatau despre o mare sumă de bani, în cuantum de 420.000 de lei, primită ca donaţie de procuror de la socrii săi, donaţie care nu apare şi în declaraţia de avere a soacrei sale, Gabriela Iacobici, care este primăriţă într-o comună din judeţul Constanţa.

„Acel articol de presă este inexact, în sensul în care am primit cu titlu de donaţie de la părinţii mei, de la părinţii soţiei mele şi de la cumnatul meu, timp de doi ani, iar mama soţiei mele a declarat această donaţie, care s-a făcut în mod autentic în faţa notarului şi s-a făcut prin transfer bancar, totul a fost transparent.

Nu văd aici nicio problemă, ca să spun aşa. Eu am văzut că apare în declaraţie (depusă de soacra sa, n.r.). Iar în legătură cu ce s-a întâmplat în istoric, acum 17 ani, membrii familiei sunt reabilitaţi de peste cinci ani, sunt cetăţeni”, a răspuns Grigore-Iacobici.

Evenimente

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Scandal la audierea ministrului de Externe, Oana Țoiu. Derapaj xenofob în ședința comisiei parlamentare: „Vă pasă de români?”
digi24.ro
image
Ellie Goulding a devenit mamă pentru a doua oară. Momente inedite din perioada sarcinii | GALERIE FOTO
stirileprotv.ro
image
Zi cu temperaturi de peste 10 grade Celsius în toată țara. Unde vor fi chiar 20 de grade. Prognoza ANM pentru Gândul
gandul.ro
image
(DOCUMENTE) Autoritățile române au clasificat la regim „secret” cererea administrației SUA pentru București. Cum votează Parlamentul, ce alte solicitări a mai primit de la Nicușor Dan
mediafax.ro
image
Ce decizie a luat Coreea de Nord. Nimeni nu se aștepta la așa ceva
fanatik.ro
image
ULTIMA ORĂ: Nicușor Dan, după ședința CSAT: SUA vor să aducă în România „doar tehnică strict defensivă”. Decizia va fi luată de Parlament I VIDEO
libertatea.ro
image
O grenadă a fost găsită în corpul unui soldat decedat returnat de Rusia în Cernăuți
digi24.ro
image
„Ești om în toată firea, cum umblai fără carnet?”. Răspunsul surprinzător al fostului fotbalist încarcerat pentru condus repetat fără permis
gsp.ro
image
Lovitură uriașă! Urmează sancțiuni fără precedent pentru Iran, după ce marele anunț a fost făcut
digisport.ro
image
Locul din Iran pe care Garda Revoluționară îl păzește cel mai bine și pe care SUA vizează să îl captureze. Ce se află pe 'Insula Interzisă'
stiripesurse.ro
image
Un bărbat din SUA urmează să fie executat deși nu a ucis niciodată pe nimeni
antena3.ro
image
Scene intime în văzul tuturor, într-un club din Oradea. Protagoniştii, doi agenţi de la Crimă Organizată
observatornews.ro
image
ULTIMELE clipe din viața lui Octavian Palferenț, pilotul militar care a murit încercând să salveze un câine
cancan.ro
image
Ministerul Muncii contrazice guvernul: 3.000.000 pensionari iau ajutor la pensie până la 1.000 lei DOCUMENT
newsweek.ro
image
FOTO. Diana Munteanu, imagine hot în costum de baie, la 47 de ani
prosport.ro
image
Ce orașe din România au cele mai multe adăposturi de protecție civilă
playtech.ro
image
Dan Șucu, gata să dea o nouă lovitură în afaceri. Milionarul poate încasa 130.000.000 de euro
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Alexandru Țiriac, mesaj fără precedent, după ce a revenit în România din cauza războiului
digisport.ro
image
Criza energetică provocată de războiul din Orientul Mijlociu, lecție dură pentru UE. Ursula von der Leyen recunoaște: Renunțarea la energia nucleară a fost o greșeală strategică
stiripesurse.ro
image
„Drum lin către stele, iubirea mea” Cătălin, un tânăr de 24 de ani din Suceava, s-a stins din viață după ce s-a izbit violent cu mașina de un stâlp. Era căsătorit și avea două fetițe
kanald.ro
image
Bugetul pe 2026 aduce bani în plus pentru unii pensionari. Cine poate primi până la 1.000 de lei, deși pensiile rămân înghețate
wowbiz.ro
image
El e pilotul care s-a înecat după ce a sărit într-un bazin cu apă ca să salveze un câine. Octavian avea doar 30 de ani și era căsătorit. Colegii sunt sfâșiați de durere!
romaniatv.net
image
Oana Țoiu pasează vina în cazul fiicei lui Victor Ponta către personalul consular: Eroare regretabilă, a existat o comunicare paralelă faţă de canalele oficiale
mediaflux.ro
image
„Ești om în toată firea, cum umblai fără carnet?”. Răspunsul surprinzător al fostului fotbalist încarcerat pentru condus repetat fără permis
gsp.ro
image
Daciana Sârbu vorbește deschis despre relația cu Alex Ghionea, iubitul cu 22 de ani mai tânăr: „Mi-am asumat mereu că voi fi judecată” VIDEO
actualitate.net
image
Prima soție a lui Călin Georgescu rupe tăcerea, după 20 de ani de la divorț. Daniela a avut o căsnicie de calvar. Candidatul la prezidențiale își bătea soția: „Devine periculos să spun ceva”
actualitate.net
image
„Supa penicilină”, preparatul care îți întărește sistemul imunitar. Italienii o adoră!
click.ro
image
Zodia căreia i se deschid toate ușile la finalul acestei săptămâni. Are parte de noroc, iubire și succes
click.ro
image
Rețetă turcească de post. Cum se prepară delicioasele păstăi în ulei de măsline, simple și aromate
click.ro
FotoJet (63) jpg
Frumoasa brunetă a pozat GOALĂ. Dakota Johnson, senzațională și senzuală în cea mai recentă campanie Calvin Klein
okmagazine.ro
Supa gulas Sursa foto shutterstock 221586598 jpg
Atenție! Supa gulaș creează dependență după prima lingură
clickpentrufemei.ro
manuscris jpg
Descoperire spectaculoasă: un manuscris al lui Arhimede ascuns sub o pictură modernă
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Vacanță ca în filme pentru Corina Caragea. Țara care a lăsat‑o fără cuvinte: „Este de neimaginat”
image
„Supa penicilină”, preparatul care îți întărește sistemul imunitar. Italienii o adoră!

OK! Magazine

image
Regulile dure ale palatelor orientale sunt de neînțeles. Fiul Reginei Noor e ținut captiv din 2021!

Click! Pentru femei

image
A avut o revelație spirituală, înainte de-a rămâne gravidă la 44 de ani. Gwen Stefani și-a schimbat total viața!

Click! Sănătate

image
Ce este divorţul gri? Se observă la tot mai multe cupluri