Audierile pentru Parchet, DNA și DIICOT încep marți la CSM. Primul interviu, cel al procurorului Codrin-Horațiu Miron

Interviurile organizate de Secția pentru procurori a Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) cu magistrații propuși pentru conducerea marilor parchete din România încep marți și se vor desfășura până pe 17 martie. Candidații au fost nominalizați de ministrul Justiției pentru funcții de conducere la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Direcția Națională Anticorupție și Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism.

Primul interviu este programat marți, de la ora 13:00, când procurorul Codrin Horațiu Miron va fi audiat pentru funcția de procuror-șef al DIICOT.

Potrivit ministrului Justiției, acesta este „un procuror cu o solidă pregătire profesională și o remarcabilă carieră universitară”, care prin proiectul său de management a identificat direcțiile necesare pentru creșterea capacității operaționale a DIICOT în combaterea criminalității organizate.

Miron este specializat în investigarea infracționalității economico-financiare și are experiență în recuperarea produselor infracțiunii, inclusiv a celor aflate în străinătate.

În viziunea sa managerială, prioritizarea anchetelor penale și concentrarea pe cauze cu impact major asupra mediului infracțional – precum traficul de droguri, traficul de persoane, migrația ilegală, criminalitatea informatică și macro-criminalitatea economico-financiară – ar contribui la eficientizarea activității instituției.

De asemenea, proiectul său pune accent pe identificarea și indisponibilizarea bunurilor provenite din infracțiuni, prin strategii de tip „follow the money”, aplicarea măsurilor asigurătorii și cooperarea cu instituții precum Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate și Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, precum și cu structuri similare din străinătate.

Totodată, procurorul a prezentat un model managerial pentru îmbunătățirea imaginii DIICOT în spațiul public, care include o comunicare mai transparentă, organizarea de conferințe de presă pe subiecte de interes și dezvoltarea prezenței instituției pe rețelele sociale.

Calendarul audierilor

În 11 martie sunt programate interviurile procurorilor Alex Florin Florența, propus pentru funcția de procuror-șef adjunct al DIICOT, și Gill‑Julien Grigore Iacobici, candidat pentru aceeași funcție.

Pe 12 martie vor avea loc audierile procurorilor Cristina Chiriac, propusă pentru funcția de procuror general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, și Marius Voineag, nominalizat pentru postul de adjunct al procurorului general.

În 16 martie este programată audierea procurorului Ioan‑Viorel Cerbu, propus pentru funcția de procuror-șef al DNA.

Ultima zi de audieri, 17 martie, include interviurile procurorilor Marinela Mincă și Marius‑Ionel Ștefan, propuși pentru funcțiile de procurori-șefi adjuncți ai DNA.

Ministrul Justiției a argumentat nominalizările prin experiența profesională și abilitățile manageriale ale candidaților. Astfel, Cristina Chiriac a fost propusă pentru șefia Parchetului General pentru capacitatea de a valorifica experiența dobândită în cadrul PÎCCJ, DIICOT și DNA, iar Ioan-Viorel Cerbu pentru conducerea DNA pentru îmbinarea experienței în urmărirea penală cu managementul judiciar.

Avizul CSM în această procedură este unul consultativ, decizia finală privind numirile urmând să fie luată de președintele României, Nicuşor Dan.