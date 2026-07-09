Primul festival de black metal național-socialist din România ar urma să aibă loc la Buzău. Autoritățile spun că monitorizează situația

Un festival de muzică black metal intitulat „Wallachian Gates” ar urma să aibă loc în zilele de 10 și 11 iulie în județul Buzău, fiind prezentat de Context.ro drept primul festival de black metal național-socialist (NSBM) cunoscut organizat în România.

Potrivit publicației, biletele au fost vândute prin mesaje private, iar locația exactă a evenimentului este comunicată doar participanților care și-au achiziționat bilete, în ziua deschiderii festivalului.

NSBM este un subgen al muzicii black metal asociat promovării mesajelor neo-naziste, antisemite, a negării sau glorificării Holocaustului și a ideologiilor extremiste de dreapta, mai scrie site-ul amintit.

Organizatorii susțin că evenimentul este unul „non-politic”

Potrivit Context.ro, printre formațiile promovate de organizatori se numără trupe internaționale cunoscute pentru asocierea cu scena NSBM, precum Goatmoon, Ad Hominem și Funeral (fostă Kristallnacht), alături de formații românești.

Regulamentul publicat de organizatori prevede că festivalul este unul privat și „non-politic”. Acesta interzice afișarea steagurilor, cu excepția celor naționale, a tatuajelor „politice” și a „costumelor neobișnuite”. Totodată, fotografierea, filmarea și distribuirea publică a imaginilor din cadrul evenimentului sunt interzise, cu excepția materialelor în care apar artiștii.

Jandarmeria: Nu a fost solicitată autorizarea evenimentului

Inspectoratul de Jandarmi Județean Buzău a transmis că, până în prezent, nu a primit nicio solicitare privind organizarea sau autorizarea unui astfel de festival, arată news.ro.

Instituția precizează că, în lipsa unei solicitări, nu există niciun acord sau aprobare din partea autorităților pentru desfășurarea unei asemenea manifestări.

Potrivit publicației citate, atât Jandarmeria, cât și Inspectoratul de Poliție Județean Buzău au început verificări după apariția informațiilor despre eveniment în mediul online. Deocamdată, autoritățile spun că nu există date concrete care să confirme organizarea efectivă a festivalului pe raza județului.

Reprezentanții Jandarmeriei au precizat că instituția monitorizează permanent situația și este pregătită să intervină dacă vor apărea elemente care impun măsuri pentru menținerea ordinii și siguranței publice.