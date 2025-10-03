Video Tânăr reținut pentru propagandă nazistă și mesaje antisemite, după ce a lăsat comentarii pe Facebook lui Theodor Paleologu

Theodor Paleologu a semnalat pe pagina sa de Facebook două conturi de social media care promovează ideologii și concepții naziste, idei antisemite și xenofobe. În urma acestei sesizări, polițiștii Capitalei au făcut, vineri, 3 octombrie 2025, o percheziție domiciliară în județul Botoșani.

Cazul a ieșit la iveală după ce fostul ministru al Culturii, Theodor Paleologu, a semnalat pe pagina sa de Facebook faptul că la o postare publică a sa apăreau comentarii cu conținut nazist și xenofob, semnate de utilizatorii „Ultimul Mare Profet” și „Dragoș Gorgan”. Ulterior, s-a stabilit că ambele conturi aparțineau aceleiași persoane, potrivit unor surse.

Anchetatorii susțin că tânărul de 25 de ani ar fi distribuit și postat, în perioada august – septembrie 2025, mai multe materiale prin care promova ideologii naziste, făcea referire la Holocaust, folosea simboluri legionare și minimiza numărul victimelor. Printre acestea se numără fotografii cu lideri naziști, comentarii prin care susținea că Holocaustul ar fi trebuit să facă mai multe victime și postări cu mesaje antisemite repetate.

„În perioada 7- 14 septembrie 2025, bărbatul ar fi distribuit 7 postări disponibile publicului, fără restricții, tot pe rețeaua de socializare respectivă, prin care ar fi promovat idei şi concepții antisemite”, a transmis Poliția Căpitalei.

În urma percheziției de astăzi, polițiștii au ridicat mai multe bunuri de interes pentru anchetă, iar tânărul vizat a fost depistat și dus la audieri la Secția 8 Poliție din Capitală. Între timp, atentatorul a fost reținut.

Cercetările sunt continuate de către Secția 8 Poliție, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de utilizarea în public a simbolurilor fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe, negarea, constatarea, aprobarea, justificarea sau minimalizarea holocaustului, ori a efectelor acestuia și promovarea, în public, în orice mod, de idei, concepții sau doctrine antisemite în formă continuată (7 acte materiale).