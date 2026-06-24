Valul radical în Europa: Unul din patru europeni votează extrema dreaptă

Aproape unul din patru alegători din Europa votează în prezent cu partide de extremă dreapta, o proporție care a crescut de aproape cinci ori din anii ’90 până astăzi și care a urcat mai ales în ultimii trei ani.

O analiză realizată de peste 150 de oameni de știință politică din 31 de țări arată că ponderea europenilor care au votat pentru un partid de extremă dreapta la cele mai recente alegeri naționale a ajuns la peste 23%, față de aproximativ 10% acum un deceniu și în jur de 5% în 1995, potrivit The Guardian.

Cercetarea, coordonată de politologul Matthijs Rooduijn de la Universitatea din Amsterdam, în cadrul proiectului PopuList, care urmărește partidele de extremă stânga, extremă dreapta și populiste din Europa, arată că aproape 30% dintre europeni votează acum partide anti-sistem, un alt record.

„Când am început proiectul PopuList în 2018, concluzia principală era că unul din patru europeni vota partide populiste, în special de extremă stânga și extremă dreapta”, a spus Rooduijn. „Acum, unul din patru votează partide de extremă dreapta, majoritatea populiste. Este o schimbare majoră.”

Creșterea sprijinului pentru extrema dreaptă a fost deosebit de accentuată între 2023 și 2025, arată cercetarea, partidele de acest tip obținând câștiguri istorice în alegeri naționale în țări mari precum Franța și Marea Britanie în 2024, iar apoi în Germania în anul următor.

În Germania, la alegerile din 2025, partidul de extremă dreapta Alternativa pentru Germania (AfD) și-a dublat scorul de la 10% la 21%, devenind pentru prima dată a doua forță politică a țării.

Guverne cu partide de extremă dreapta

Partidele populiste de extremă dreapta fac acum parte din guvern, în coaliții aflate la putere în Croația, Cehia, Italia și Finlanda, susțin un guvern minoritar de dreapta în Suedia și conduc în sondaje în Austria, Belgia, Franța, Germania și Marea Britanie, potrivit analizei.

Există însă și exemple recente de eșecuri electorale, inclusiv în Țările de Jos, unde partidul lui Geert Wilders, Partidul Libertății (PVV), a pierdut aproape o treime din mandate și a terminat pe locul doi anul trecut, precum și în Ungaria, unde partidul Fidesz al lui Viktor Orbán a fost învins categoric de un rival de centru-dreapta în aprilie.

În ciuda acestor reculuri, ponderea alegătorilor europeni care votează cu partide de extremă dreapta continuă să crească. „Este important de subliniat că nu este un fenomen brusc”, a spus Rooduijn. „Se desfășoară de decenii și s-a accelerat recent.”

Extremismul de dreapta a fost „normalizat”

Experții implicați în proiectul PopuList, care include partide ce au obținut cel puțin un loc în parlament sau minimum 2% din voturi la alegerile legislative naționale din 1989 încoace, identifică mai mulți factori ai acestei tendințe.

În primul rând, cercetările arată că atitudinile alegătorilor față de teme centrale ale extremei drepte, precum imigrația, nu s-au schimbat semnificativ în timp, dar au devenit mult mai importante în decizia de vot.

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În al doilea rând, aceste partide s-au „normalizat”, un proces care se autoalimentează. „Cu cât devin mai mari și mai de succes, cu atât par mai ‘normale’”, a explicat Rooduijn. „Acest lucru este ajutat de media și de faptul că partidele mainstream le preiau unele idei.”

În al treilea rând, partidele de extremă dreapta sunt „foarte, foarte bune povestitoare”, spune el. „Știu să-și construiască mesajul, care în esență se bazează mereu pe împărțirea în grupuri: noi și ei, națiunea versus imigranți, judecători, elitele ‘woke’, oricine.”

Această abordare creează o narațiune de tip „eroi versus răufăcători”, legată de un trecut idealizat în care totul era mai bun, spune el. „Și au devenit mult mai buni în a transmite asta, în a stârni emoții: furie, dispreț, dar și mândrie și speranță. S-au profesionalizat.”

Specialiștii explică ce este extremismul de dreapta

Conform unei metodologii larg acceptate în știința politică, definește partidele de extremă dreapta prin două ideologii centrale: „nativism” și „autoritarism”.

Nativismul este convingerea că o țară ar trebui să fie locuită exclusiv de membrii grupului său nativ. De aici, ostilitatea față de imigranți și non-nativi, considerați o amenințare la adresa culturii și intereselor populației majoritare.

Este, de asemenea, o formă de „exclusionism”: partidele de extremă dreapta tind să fie ostile și altor „grupuri externe”, precum persoane de alte religii sau orientări sexuale, ori elitele politice și economice.

Autoritarismul presupune că societatea trebuie să fie strict ordonată, iar abaterile de la autoritate trebuie sancționate sever. O abordare dură în privința ordinii publice este văzută ca esențială pentru o societate stabilă și un stat sănătos.

Peste 130 de partide de extremă dreapta în Europa

Totuși, deoarece diferența dintre „radical” și „extremist” poate fi uneori neclară, mesajele pot fi inconsistente, iar pozițiile se pot schimba, termenul „extremă dreapta” este folosit ca termen general pentru ambele categorii.

Unele partide de extremă dreapta din Europa au încercat să respingă această etichetă. În Germania, clasificarea AfD drept „suspect de extremism de dreapta” de către serviciile de informații interne a fost confirmată de instanțe, însă partidul nu poate fi etichetat oficial drept „confirmat extremist” până la finalizarea unei revizuiri judiciare.

În general, instanțele au stabilit că astfel de clasificări țin de analiza științei politice și că, în ciuda încercărilor partidelor de extremă dreapta de a-și „curăța” imaginea, presa, autoritățile și adversarii politici pot folosi termenul pe baza ideologiei lor.

„Asalt asupra justiției” în Europa: cum atacurile extremei drepte erodează statul de drept

Ultimul raport PopuList identifică 133 de partide de extremă dreapta în Europa, față de 112 în 2003. La fel ca cele 65 de partide de extremă stânga, aproape toate sunt clasificate și ca populiste. În total, sunt 201 partide populiste, majoritatea de extremă dreapta sau stânga, față de 165 în 2003.

Susținătorii spun că este un corectiv democratic, care dă voce oamenilor obișnuiți în fața establishmentului. Criticii susțin că, odată ajunși la putere, populiștii pot submina normele democratice, de exemplu prin slăbirea justiției, a presei sau prin restrângerea drepturilor minorităților.

„Ei exprimă nemulțumirea cetățenilor”, a spus Rooduijn. „Asta este bine pentru democrație. Dar ideile lor nu sunt întotdeauna compatibile cu principiile democrației liberale. Acest lucru este mai ales adevărat în cazul partidelor populiste de extremă dreapta.”