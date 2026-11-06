Prețurile carburanților vineri, 6 noiembrie. Cât costă benzina și motorina în stațiile din marile orașe din România

Șoferii care alimentează mașinile vineri, 6 noiembrie, trebuie să scoată din buzunar, în medie, 9,90 lei pentru un litru de benzină și 10,89 lei pentru unul de motorină. Prețurile diferă însă în funcție de oraș și de stația de alimentare.

Prețurile carburanților vineri, 6 noiembrie Foto: arhivă, adevărul

Potrivit datelor centralizate de platforma PretCarburant.ro, valorile sunt calculate pe baza informațiilor colectate de la 1.376 de benzinării din România. La momentul raportării, vineri dimineață, la ora 08:27, erau disponibile 5.591 de prețuri.

Cât costă benzina, motorina și GPL-ul în România

Conform monitorizării, prețurile medii la nivel național sunt de 9,90 lei pentru un litru de benzină standard 95, 10,89 lei pentru un litru de motorină standard și 4,71 lei pentru un litru de GPL auto. Motorina este, astfel, cu 99 de bani pe litru mai scumpă decât benzina standard, în timp ce GPL-ul rămâne varianta cu cel mai mic preț dintre cei trei carburanți monitorizați.

Cât costă carburanții în marile orașe din România

Prețurile diferă ușor de la un oraș la altul și de la o rețea de benzinării la alta. În București, benzina standard costa 9,87 lei litrul, iar motorina ajungea la 10,86 lei litrul. GPL-ul era comercializat cu aproximativ 4,64 lei litrul.

În Cluj-Napoca, benzina avea un preț de 9,87 lei litrul, iar motorina costa 10,86 lei. GPL-ul se vindea cu 4,71 lei litrul.

La Timișoara, șoferii găseau benzina la 9,85 lei litrul și motorina la 10,83 lei. Prețul GPL-ului era de 4,71 lei litrul.

În Iași, benzina costa 9,87 lei litrul, iar motorina ajungea la 10,86 lei. Pentru GPL, prețul era de 4,71 lei litrul.

În Constanța, benzina și motorina aveau prețuri de 9,87 lei, respectiv 10,86 lei pe litru. GPL-ul costa 4,69 lei litrul.

La Brașov, benzina se vindea cu 9,87 lei litrul, motorina cu 10,86 lei, iar GPL-ul cu 4,67 lei.

În Craiova, benzina costa 9,87 lei litrul, iar motorina 10,86 lei. GPL-ul era mai ieftin decât în celelalte orașe menționate, având un preț de 4,49 lei litrul.

În Oradea, benzina ajungea la 9,85 lei litrul, motorina la 10,83 lei, iar GPL-ul la 4,71 lei.

La Sibiu, benzina costa 9,85 lei litrul, motorina 10,83 lei, iar GPL-ul 4,70 lei.

În Brăila, prețurile erau de 9,87 lei pentru un litru de benzină și 10,86 lei pentru motorină. GPL-ul costa 4,68 lei litrul.

Unde pot verifica șoferii cele mai mici prețuri

Platforma PretCarburant.ro permite compararea prețurilor practicate de principalele lanțuri de benzinării din România, printre care Petrom, OMV, Rompetrol, MOL, Lukoil, Socar și Gazprom.

Șoferii pot utiliza harta interactivă pentru a identifica stațiile din apropiere, pot compara tarifele și pot verifica prețurile înainte de a pleca la drum.

La data de 6 noiembrie, platforma centraliza 5.591 de prețuri din 1.376 de stații. Datele sunt actualizate de mai multe ori pe zi, însă nu toate valorile provin din măsurători efectuate în aceeași zi.