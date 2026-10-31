Prețurile carburanților sâmbătă, 31 octombrie. Cât costă să faci un plin de rezervor

Prețurile carburanților continuă să se mențină la niveluri ridicate în România, iar șoferii trebuie să scoată din buzunar peste 10 lei pentru un litru de benzină standard sau motorină, în majoritatea stațiilor. Există însă și câteva excepții, cu prețuri mai mici în anumite localități.

Preţurile la combustili rămân ridicate. Foto: Shutterstock

Sâmbătă, 31 octombrie 2026, prețul mediu național pentru benzina standard (95) este de 10,10 lei/litru, în timp ce motorina standard a ajuns la 10,90 lei/litru. În cazul GPL-ului, media națională este de 4,71 lei/litru.

La prețurile medii ale carburanților înregistrate sâmbătă, 31 octombrie 2026, un plin de 50 de litri de benzină standard ajunge la aproximativ 505 lei, în timp ce șoferii care folosesc motorină trebuie să plătească în jur de 545 de lei. În cazul GPL-ului, costul unei alimentări de 50 de litri este de aproximativ 235,50 lei.

Sumele sunt orientative și pot varia în funcție de stația de alimentare, de prețurile practicate la pompă și de cantitatea efectivă de carburant necesară pentru umplerea rezervorului.

Prețuri benzină

Benzina standard se vinde, în medie, cu 10,10 lei/litru la nivel național. Șoferii care caută cele mai avantajoase tarife pot găsi însă prețuri sub pragul de 10 lei în anumite stații.

Cel mai mic preț identificat pentru benzina standard este de 9,79 lei/litru, la stația RST din Târgoviște, județul Dâmbovița, situată pe Șoseaua Găești - Târgoviște, potrivit Peco Online.

La acest tarif, un plin de 50 de litri ar costa 489,50 lei, cu 16 lei mai puțin decât la prețul mediu național.

Prețuri motorină

În cazul motorinei standard, media națională este de 10,90 lei/litru. Cel mai mic preț menționat în datele disponibile este de 10,69 lei/litru, la stația Petrolium din localitatea Albești, județul Mureș, situată pe DN 13.

Pentru un rezervor de 50 de litri, alimentarea la acest preț ar costa 534,50 lei.

Prețuri GPL

GPL-ul rămâne cea mai ieftină dintre cele trei categorii de carburanți analizate, cu un preț mediu național de 4,71 lei/litru.

Cât costă carburanții în marile orașe din România

Prețurile diferă în funcție de localitate și de stația de alimentare. Potrivit datelor disponibile, situația din cinci mari orașe arată astfel:

Foto: AI

Din datele prezentate reiese că, dintre orașele analizate, Timișoara are cel mai mic preț indicat pentru motorină, de 10,83 lei/litru. În cazul benzinei, cele mai mici tarife din tabel se regăsesc în Cluj-Napoca și Timișoara, unde un litru costă 9,99 lei.

Prețurile pot varia de la o stație la alta, iar valorile afișate pe platforma PretCarburant.ro pot avea uneori diferențe față de cele de la pompă, în funcție de momentul actualizării informațiilor.