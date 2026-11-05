 Prețurile carburanților joi, 5 noiembrie. Cât costă benzina și motorina în stațiile din marile orașe | adevarul.ro
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Prețurile carburanților joi, 5 noiembrie. Cât costă benzina și motorina în stațiile din marile orașe

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Șoferii care alimentează joi, 5 noiembrie 2026, au ca reper un preț mediu de 10,00 lei pe litru pentru benzina standard 95 și de 10,94 lei pe litru pentru motorina standard.

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Datele au fost colectate la ora 10:27 și includ prețuri disponibile din 1375 de stații, potrivit PretCarburant.ro.

Prețurile minime afișate de Peco Online

O altă sursă de comparație, Peco Online, afișează pentru joi, 5 noiembrie 2026, cea mai ieftină benzină din stațiile urmărite la 9,94 lei pe litru, la Socar, pe Calea Aradului nr. 107/A din Timișoara. Pentru motorină, minimul indicat este de 10,75 lei pe litru, la VhExtraOil din Eforie Nord, pe DN39.

OrașBenzină (lei/litru)Motorină (lei/litru)GPL (lei/litru)
București9,9610,914,64
Cluj-Napoca9,9610,894,69
Timișoara9,9410,884,71
Iași9,9610,914,71
Constanța9,9610,914,69

Tabelul prezintă minimele afișate de Peco Online pentru cele cinci orașe, nu prețuri medii. Platforma precizează că actualizările se fac la momente diferite ale zilei. Valorile au rol informativ și pot diferi de cele de la pompă din cauza întârzierilor de procesare.

Cât costă un plin de 50 de litri

La prețurile medii indicate de platformă, un plin de 50 de litri de benzină standard costă 500 de lei, iar unul de motorină standard ajunge la 547 de lei.

Pentru GPL auto, media afișată este de 4,71 lei pe litru. La carburanții premium, platforma indică medii de 10,58 lei pe litru pentru benzină și de 11,80 lei pe litru pentru motorină.

 

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