Premii de zeci de mii de lei la Loto 5/40 și Noroc. Unde au fost jucate biletele câștigătoare

Două bilete au adus premii importante la tragerea Loto 5/40 de joi, 3 septembrie. Fiecare câștigător al categoriei a II-a va încasa 76.692,75 lei, biletele norocoase fiind jucate online, unul pe bilete.loto.ro, iar celălalt pe AmParcat.ro, potrivit informațiilor transmise vineri de Loteria Română.

Premii de zeci de mii de lei la Loto 5/40 și Noroc. Foto: Facebook

Un alt premiu consistent a fost obținut la tragerea Noroc. Premiul de categoria a III-a, în valoare de 75.752,88 lei, a revenit unui bilet cumpărat prin intermediul platformei bilete.loto.ro, notează Agerpres.

Reporturi de milioane de lei la tragerile de duminică

Loteria Română anunță noi trageri duminică, 6 septembrie, pentru Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc.

La extragerile de joi au fost acordate peste 19.800 de câștiguri, valoarea totală a premiilor depășind 1,67 milioane de lei.

La Loto 6/49, categoria I are un report de peste 4,48 milioane de lei, echivalentul a mai mult de 853.600 de euro. La Noroc, suma reportată a trecut de 4,53 milioane de lei, adică peste 862.300 de euro.

Și Joker vine cu premii importante puse în joc. La categoria I, reportul depășește 5,73 milioane de lei, respectiv mai mult de 1,09 milioane de euro. La categoria a II-a, suma reportată este de peste 633.500 de lei, aproximativ 120.500 de euro.

La Noroc Plus, categoria I are un report de peste 786.800 de lei, în timp ce la Loto 5/40, categoria I, sunt reportați peste 969.900 de lei.

Pentru Super Noroc, reportul de la categoria I depășește 403.000 de lei, echivalentul a peste 76.700 de euro.

Noile extrageri sunt programate duminică, iar jucătorii pot încerca să obțină unul dintre premiile puse în joc la cele șase categorii de loterii.