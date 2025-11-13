search
Joi, 13 Noiembrie 2025
Premieră în România: zile libere pentru doliu la moartea câinelui

Publicat:

O fundaţie a decis, în premieră în România, să le acorde două zile libere angajaților aflați în doliu după pierderea câinelui, recunoscând rolul esențial al animalelor de companie în viața de familie.

Moartea unui animal de companie e la fel de dureroasa ca cea a unui membru al familiei. FOTO: arhivă
Moartea unui animal de companie e la fel de dureroasa ca cea a unui membru al familiei. FOTO: arhivă

Fundația Adăpostul Speranța a decis să le acorde angajaților săi două zile libere pentru doliu în cazul nefericit în care le moare câinele. Măsura, unică până acum în România şi considerată un gest de empatie față de legătura puternică pe care oamenii o dezvoltă cu animalele lor, își propune să devină un model și pentru alți angajatori, în contextul în care legislația muncii nu include în prezent o astfel de prevedere.

Adăpostul Speranța, fondat în 1996 și cunoscut ca unul dintre cele mai moderne și bine echipate adăposturi private de animale din țară, promovează adopțiile responsabile și respectul față de animale.

În Popești-Leordeni, fundația deține un adăpost cu aproximativ 500 de locuri, dintre care peste 200 sunt ocupate de câini bâtrâni, abandonaţi sau cu diverse afecțiuni, inclusiv paraplegici. Animalele sunt tratate, sterilizate și microcipate în clinica proprie, iar până la adopție beneficiază de spații de joacă, zone de relaxare și îngrijire specializată.

Reprezentanții fundației subliniază că pierderea unui câine poate provoca aceeaşi durere cu cea resimțită la pierderea unui membru al familiei.

„Câinii sunt cei mai fideli și mai buni prieteni pe care unii oameni îi au o viață întreagă. Mai ales pentru angajații noștri, câinii sunt membri ai familiei. Atunci când moare cel care ne-a adus atât de multe bucurii și care ne-a fost alături în orice moment, suntem devastați. De aceea ne-am gândit să le oferim această formă de respect față de câinele lor și această posibilitate de a-și lua rămas bun așa cum se cuvine”, a declarat Anca Tomescu, directorul Adăpostului Speranța.

Deși angajații beneficiau informal de timp liber în astfel de situații, fundația a hotărât să legalizeze acum măsura, urmând să o introducă în contractele de muncă.

Scopul inițiativei este nu doar oferirea de sprijin emoțional angajaților, ci și transmiterea unui mesaj mai larg către societate, în favoarea unei atitudini mai empatice față de animalele de companie.

Anunţul a fost făcut printr-un mesaj distribuit pe pagina sa de Facebook a Fundației.

„Ne-am hotărât să oferim două zile libere automat angajaților Speranța care trec prin doliul pierderii unui câine. Ni se pare minimul pe care-l puteam face, pentru cineva care trece printr-o durere atât de mare.

Și, apropo de asta, nu e cazul să o mai ascundem sau să ne simțim cumva defecți sau rușinați că simțim asta: este CUMPLIT să pierzi un animal de care ai fost foarte legat, pentru că tipul de relație pe care îl ai cu un animal de companie este pur și simplu unic, o legătură extrem de puternică și o conexiune cum nu mai există alta în viață.

Pierderea câinilor, mai ales (pentru că pe ei îi luăm în general cu noi peste tot și avem legături foarte profunde), este nemaipomenit de grea și e firesc să fie așa. Pentru că îi asociem cu tot ce înseamnă acea dragoste necondiționată pe care doar ei știu s-o ofere, dar mai ales pentru că reprezintă tot ce e plăcut și frumos la viețile noastre: activitate fizică regulată, experiențe noi, socializare, suport emoțional, identitate, scop și câte și mai câte.

Ne-ar plăcea foarte mult să trăim într-o țară în care să se țină mai mult cont de aceste lucruri, respectiv de aceste relații absolut speciale pe care le creăm cu animalele noastre. Dar, până să schimbăm țara și lumea, trebuie să ne schimbăm pe noi, iar noi am făcut-o, prin această decizie.

La final, un gând bun și o îmbrățișare strânsă pentru toți cei care trec acum (unii chiar după mulți ani, of!) prin durerea nemărginită a pierderii unui animal. Știm cât de al dracului de greu este și sunt mulți care o știu. Vorbiți despre asta cu cei dragi sau chiar cu străini care au simțit aceleași lucruri, de exemplu în comentariile de la această postare”, se arată în mesajul fundației.

