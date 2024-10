Adăpostul de câini „Speranța” a sărbătorit Ziua Mondială a Animalelor. Anca Tomescu: „Veniți să-i vedeți. Și poate veți pleca împreună”

Peste 500 de câini fără stăpân cazați în adăpostul „Speranța” din Popești Leordeni așteaptă, zi de zi, să fie luați acasă. Anca Tomescu, administratorul și medicul veterinar al centrului, a povestit, pentru „Adevărul”, că dorința de a le oferi o familie a învins și va învinge orice obstacole. Cu ocazia Zilei Mondiale a Animalelor, medicul lansează tuturor o provocare: „Veniți să-i vedeți. Și poate veți pleca împreună”.

Am sărbătorit Ziua Mondială a Animalelor împreună cu angajații adăpostului „Speranța”, voluntarii MARS România și alături de câinii cazați în centru: mici, mari, bucuroși, veseli și cu chef de joacă, dar mai ales dornici să fie mângâiați și răsfățați. „Lucrăm la foc continuu, zi lumină. Lucrăm și la 40 de garde vara, și la minus 10 grade iarna. Animalele nu au ceas și nu au vreme”, ne-a spus, zâmbind, Anca Tomescu. „Au animalele astea o inimă atât de mare, că încape acolo toată iubirea din lume. Îmi amintesc de Pluto, pe care l-am și adoptat, și care mi-a arătat ce înseamnă recunoștința și dragostea necondiționată. Era tare bolnav când a venit la noi și a trebuit să treacă printr-o lungă perioadă de tratamente, dar acu este bine. Nu am putut să nu-l iau acasă. Acum e al nostru, face parte din familie. Și am senzația că-mi mulțumește zilnic pentru că i-am salvat viața”, ne-a mărturisit medicul veterinar.

În adăpostul de câini „Speranța” trăiesc aproximativ 500 de animale. „Noi nu prindem animalele fără stăpân de pe străzi. Nu avem echipe de teren care să se ocupe cu așa ceva. Suntem doar 13 oameni. Primim, în schimb, câini găsiți și aduși de oameni. Evident, în limita locurilor pe care le avem în padocuri. Sunt câini maltratați, bătuți, schingiuiți, sunt câini bolnavi, care au suferit accidente. Sunt și câini abandonați, pe care stăpânii lor nu-i mai vor, câini rămași singuri pentru că le-a murit stăpânul, câini confiscați. Avem și pui, și adulți tineri, și câini bătrâni. Sunt familia noastră extinsă”, continuă Anca Tomescu.

Banii pentru hrana animalelor, pentru întreținerea lor, tratamente, medicamente dar și pentru întreținerea adăpostului vin numai din donații. „Când avem donații în hrană, și costurile noastre scad. Pentru că animalele primesc boabe. Însă, avem peste 200 de câini bătrâni, care nu mai au dinți în gură și nu pot mesteca boabe. Așa că le gătim noi, aici, mâncare caldă. Au un regim alimentar special”, mai spune medicul.

Câinii din adăpostul „Speranța” adoră să fie mângâiați. Sursa foto: Mars România

Cum se face adopția de la distanță

Pe lângă donații în hrană și bani, există foarte multe persoane care au adoptat câini de la distanță. „Aceste persoane și-au ales un câine, iar în fiecare lună contribuie cu bani pentru el. Nu există o sumă fixă. Fiecare oferă cât poate. Și nici nu vrem să impunem o sumă anume. Dacă omul nu are într-o lună, s-ar putea să renunțe definitiv. Și nimeni nu-și dorește asta”, ne-a mai spus Anca Tomescu.

Persoana care adoptă de la distanță primește poze cu animalul adoptat, video-uri, informații despre el, știe ce face câinele, cum se simte, dacă este sau nu bolnav, dacă are sau nu nevoie de ajutor în plus. „Adoptarea de la distanță este simplă. Tot ce trebuie să faci este să vizitezi site-ul nostru și să alegi un câine din secțiunea „adopție la distanță”. Mulți oameni ne sună cu cereri specifice, cum ar fi dorința de a adopta cel mai bătrân sau cel mai bolnav câine. În astfel de cazuri, recomandăm câini în funcție de nevoile lor și trimitem fotografii cu 5-10 opțiuni. Sau, cel mai bine, pot să vină direct la adăpost. Astfel, persoana va putea lega o conexiune cu unul dintre câini”, a explicat Victor Gavril, coordonatorul de strângere de fonduri de la centru.

Cine dorește să adopte un câine aducându-l acasă trece printr-un proces foarte riguros. „Nu dăm câinii decât în anumite condiții. Și chiar și așa am avut situații când stăpânii i-au adus înapoi. Cineva a venit chiar după o oră. Multe animale ajung la adăpost din cauza unei îngrijiri iresponsabile. Este esențial ca stăpânii să înțeleagă că adoptarea unui animal de companie necesită timp și efort. Dacă apar provocări, ar trebui să caute suport profesional în loc să recurgă la metode dăunătoare”, a mai spus dr. Tomescu.

Câinii paraplegici au primit o nouă șansă. Sursa foto: Adevărul

„Vrei să adopți un câine? Asumă-ți decizia până la capăt!”

Pașii spre adopție încep încă de acasă, ne-a mai spus specialista. Trebuie să vorbești cu familia, să te gândești serios dacă ai timp pentru acel câine, dacă ai spațiu și condiții. Îți asumi să-l îngrijești când e bolnav, să-i acorzi atenție, să-i iubești? Apoi, trebuie să vorbești cu copilul tău, cu soțul sau soția, să te gândești la cum vor reacționa vecinii. Are cine să stea cu el? Are cine să-l plimbe, cine să se joace cu el? „E o alegere complicată, care cere responsabilitate. Apoi, după ce te-ai decis, vii la adăpost, stăm de vorbă și te luăm la puricat”, glumește Victor. Dar gluma este pe jumătate serioasă, căci procedura este foarte meticuloasă. „Persoana doritoare completează un formular. Trebui să știm unde stă, cu ce se ocupă, de ce venituri dispune, dacă are sau nu copii, ce vârstă au copiii, de ce vrea să adopte animalul”, mai explică Victor. Medicul Anca Tomescu ne-a mărturisit că procedura de adopție este un triaj, de fapt, al doritorilor: „Au venit persoane care au spus că vor un câine ca să facă o surpriză copilului. Bărbați care au spus că vor să-l ofere cadou iubitei sau soțiilor. I-am refuzat pe loc. Un câine nu este un obiect sau un cadou, care ar putea deveni unul nedorit”.

După ce câinele potrivit a fost ales, persoana care dorește să adopte, dar și animalul adoptat vor trece printr-un proces de acomodare. „Omul vine de câteva ori la centru, cunoaște câinele, se împrietenește cu el, vede dacă se potrivesc unul cu celălalt, dacă se înțeleg, dacă se formează acea chimie, acea legătură emoțională. Apoi, se semnează contractul de adopție, iar câinele pleacă în noua sa familie. Adoptatorii sunt obligați să ne țină la curent cu tot ce se întâmplă acasă. Primele trei luni de acomodare sunt cruciale”, ne-au mai spus cei doi specialiști.

În adăpostul „Speranța” sunt câini de toate vârstele. Sursa foto: Adevărul

Povești cu final fericit

Adăpostul „Speranța” a oferit speranță unor animale care au venit pe lumea asta parcă doar pentru a suferi. În centru, în momentul de față, lucrează 13 persoane, dintre care patru sunt angajați veniți din Nepal: „I-am angajat acum doi ani și ne înțelegem tare bine. La început le era teamă de câini. Deși începuturil au fost dificile, totul s-a așezat bine. Între timp, personalul nostru s-a obișnuit cu animalele, iar acum sunt cei mai buni prieteni. Recent, am surprins pe cineva cântând câinilor în timp ce curăța cuștile lor”, a împărtășit medicul veterinar.

Victor Gavril se ocupă cu strângerea de fonduri în adăpostului „Speranța”. Foto: Adevărul

„Vrem să construim un Centru Educațional pentru animale de companie”

Am întrebat-o pe Anca Tomescu ce ar face cu banii dacă ar primi un milion de euro. Medicul nu a stat o clipă pe gânduri: „Aș cumpăra cele două terenuri de lângă noi și aș construi acolo un parc pentru loc de joacă. Aș planta mulți pomi, multă verdeață, aș aduce căsuțe din lemn și aș lăsa câinii să alerge și să se joace liberi. Noi avem locuri de joacă pentru ei, dar nu se compară ca și spațiu. Aș face ceva cum nu există în România, așa cum am văzut doar în străinătate”.

Cu restul de bani, medicul ar înființa un Centru Educațional pentru animale de companie. „Avem deja planul făcut de arhitect. Ne trebuie 33.000 de euro. Avem un plan foarte clar. Îmi doresc să avem aici ore ca la școală, dedicate, să vină persoane - de la copii până la oameni în vârstă. Să oferim posibilitatea studenților să facă practică la noi. Să oferim posibilitatea tinerilor să facă voluntariat aici. Să-i învățăm cum să trateze un animal, cum să se poarte cu el, să-i învățăm de la legislație până la empatie. Să responsabilizam oamenii, să-i determinăm să se implice mai mult în respectarea animalelor și salvarea acestora. Este cea mai mare dorință a mea”, ne-a mai mărturisit doctorul.

Mars România și-a reafirmat angajamentul pentru bunăstarea animalelor prin participarea voluntarilor la activitățile desfășurate la Adăpostul Speranța, cu ocazia Zilei Mondiale a Animalelor, pentru al doilea an consecutiv. Inițiativa face parte dintr-o campanie mai largă de susținere a adăposturilor de animale și de promovare a adopțiilor, iar contribuția voluntarilor Mars a fost esențială pentru organizarea și desfășurarea evenimentului.

