Postarea lui CTP despre tragedia din cartierul Rahova a stârnit dezbateri aprinse: „Îți pasă mai mult de ucraineni decât de români”

Ziaristul Cristian Tudor Popescu (CTP) a comentat, într-o postare pe Facebook, tragedia care a zguduit un bloc din Rahova, făcând o paralelă dureroasă cu războiul din Ucraina.

Într-o postare pe Facebook, el a scris: „Vă puteți gândi că dezastrul criminal din Rahova, unde a murit și un copil în mama lui, se întâmplă, de mai rău de 3 ani încoace, zi de zi, noapte de noapte, ceas de ceas, de mii de ori, cu mii de morți, oamenilor din blocurile Ucrainei și copiilor lor?”

Comentarii împărțite pe rețelele sociale

Postarea a generat un val de reacții împărțite. Unii internauți au exprimat empatie pentru victimele din Ucraina, subliniind grozăvia situației: „Da. M-am gândit că într-o zi sunt zeci de astfel de explozii acolo. Trebuie să nu ai conștiință și să fi un sociopat ca să nu te gândești că prin asta trec zilnic vecinii noștri”. Alt comentariu exprimă groază față de situația din Ucraina: „Incomparabilă situația!!!”

Alții au criticat comparația cu Ucraina, argumentând că România ar trebui să fie prioritară: „Ne doare undeva de Ucraina. Trebuie să avem grijă de noi, apoi de alții. Marș acolo!” sau „Se pare că îți pasă mai mult de ucraineni decât de români… ca mulți altora… România trebuie să fie pe primul loc”.

„Reacționăm mai puternic la suferința «altora»”

Unii comentatori au încercat să explice de ce oamenii reacționează mai puternic la tragediile externe decât la cele interne: „«Ne pasă» mai mult de ucraineni decât de victimele din România pentru că tragedia lor e clară, nouă și externă, deci trezește empatie mai ușor. În schimb, problemele interne sunt vechi, confuze și frustrante, iar oamenii s-au obișnuit cu ele. Pe scurt: reacționăm mai puternic la suferința «altora» pentru că nu ne simțim vinovați de ea și ni se pare că putem ajuta concret. Nu ar trebui ignorată nicio situație, dar e firesc să prioritizăm ce se întâmplă în propria țară. Putem fi solidari cu alții, însă grija față de problemele din România trebuie să rămână pe primul loc”.

Alte comentarii au fost mai acide: „Da de ce se întâmplă în Gaza, de ce nu spui ticălosule? Nu-ți dau voie stăpânii tăi Soros și Rothschild și nu te-ar mai plăti?” sau „De ce trebuie să se facă referire la Ucraina iar și iar și iar? Chiar nu înțelegeți că poporul român, majoritatea poporului român, este sătul de Ucraina și prea mult îngreunat de propriile probleme?”

Trei morți și 15 răniți

Amintim că deflagrația de la Rahova s-a produs vineri dimineață, pe strada Petre Ispirescu, lângă Liceul „Dimitrie Bolintineanu”, în Sectorul 5 al Capitalei. Explozia a fost urmată de un incendiu puternic, iar autoritățile au activat planul roșu de intervenție, fiind raportate multiple victime.

Bilanțul indică trei femei decedate și 15 rănite, printre care o fată de 17 ani aflată în stare gravă. Trei dintre victime au suferit arsuri severe. Dintre răniți, șapte au fost deja externați din spital, iar un bărbat a fost transferat la un spital din Austria. Ancheta este în desfășurare, iar autoritățile verifică toate circumstanțele care au dus la producerea tragediei.