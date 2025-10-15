Evacuări în masă din jurul oraşului ucrainean Kupiansk, devastat de atacurile rusești

Autorităţile locale din Ucraina au ordonat marţi, 14 octombrie, evacuarea familiilor din zeci de sate din apropierea oraşului Kupiansk, din nord-estul ţării, care a fost aproape complet distrus în urma atacurilor rusești.

Oficialii au invocat „înrăutăţirea situaţiei de securitate” în această regiune care s-a confruntat cu atacuri intense din partea Rusiei, transmite Reuters, citată de News.ro.

Oleh Syniehubov, guvernatorul regiunii nord-estice Harkova scris pe Telegram că un total de 409 familii cu 601 copii au fost somate să părăsească 27 de localităţi.

Un alt oficial din zona afectată a declarat ulterior postului public de televiziune Suspilne că lista localităţilor din care familiile trebuie să se evacueze a fost extinsă la 40.

Armata lui Putin avansează de câteva luni asupra oraşului Kupiansk

De câteva luni, forţele ruse atacă şi avansează asupra oraşului Kupiansk, considerat o ţintă cheie în ofensiva lor spre vest, prin centrul şi estul Ucrainei, în războiul care durează de mai bine de trei ani şi jumătate.

Kupiansk a fost iniţial capturat de forţele ruse în primele săptămâni ale invaziei Ucrainei din februarie 2022, dar forţele de la Kiev l-au recucerit mai târziu în acel an.

Volodimir Zelenski a declarat săptămâna trecută că forţele ucrainene apărau zone cheie de pe linia frontului, inclusiv Kupiansk. În ultimele zile, preşedintele ucrainean a vorbit despre o contraofensivă ucraineană în apropierea oraşului Dobropillia, mai la sud.

Vladimir Putin le-a spus săptămâna trecută ofiţerilor superiori ruși că forţele Moscovei deţin avantajul strategic în toate zonele de pe linia frontului.

Cel mai înalt ofiţer ucrainean, Oleksander Syrskyi, estimează că linia frontului se întinde pe o lungime de peste 1.200 km.