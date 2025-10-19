Rusia intensifică războiul aerian: „Cheia succesului este pe cer”

Bombardamente rusești tot mai intense evidențiază exacerbarea unui război aerian ce capătă proeminență pe măsura ce bătălia la sol intră în impas, relatează The Guardian.

Recent, Rusia a atacat uzina de procesare a gazelor Șebelinka din regiunea Harkov. Instalația atacată cu drone și rachete a luat foc, care amenința să aprindă rezervoarele. În aceeași noapte, bombardamentele rusești au stârnit alarme de raid aerian în întreaga țară.

Moscova și-a intensificat războiul aerian în ultimele luni, lansând peste 3.000 de drone, 92 de rachete și aproape 1.400 de bombe cu planare asupra Ucrainei numai între 5 și 12 octombrie.

Soldații ucraineni însărcinați cu apărarea aeriană din cadrul brigăzii teritoriale, care își au baza în nordul Ucrainei explică de ce războiul aerian devine tot mai dificil de purtat.

Aceștia relatează că sirenele aeriene sunt declanșate și de șase ori într-o singură zi. Din momentul în care pornesc, soldații înarmați cu mitraliere au doar 10 minute la dispoziție să suie în camionete și să ajungă la punctele de tragere.

Doar de la o distanță de aproximativ un km are posibilitatea trăgătorul să vadă ținta. După care are la dispoziție mai puțin de un minut, uneori chiar mai puțin, pentru a o doborî.

„Este extrem de greu. Dacă zboară la o altitudine de 1.500 de metri, e ca și cum ai încerca să nimerești capătul unui chibrit”, a explicat Iury Dovgan, soldat în apărarea aeriană. „Și apoi trăgătorul trebuie să nimerească motorul dronei sau încărcătura explozivă.”

Încercările soldate cu succes nu sunt atât de numeroase pe cât sperau soldații, deși zilnic între 20 și 60 de drone zboară zilnic prin sectorul lor, venind din regiunea Briansk și prin spațiul aerian al Belarusului.

Dar problema nu este fereastra scurtă de acțiune, ci consecințele unei nereușite.

„Cheia succesului și a victoriei este în cer”, a declarat Iuri Ignat, purtătorul de cuvânt al forțelor aeriene ucrainene. „Dar rezultatul nu se va manifesta doar în aer, ci și prin inovație.”

Rusia utilizează pe scară largă drone capcană în atacuri în masă, a explicat el.

„Rusia își doboară propriile recorduri în ceea ce privește numărul de muniții folosite în aceste atacuri”, a spus el. „În lunile august și septembrie am văzut atacuri masive în fiecare săptămână.”

Un război aerian de o intensitate tot mai mare

După performanța slabă a forțelor aeriene ruse la începutul războiului, Moscova s-a adaptat, recurgând la noi tactici, mai eficiente și în continuă evoluție, pentru bombardamentul aerian. La rândul ei, Ucraina a înregistrat propriile succese.

În ultimele luni, raiduri aeriene rusești de amploare au fost lansate simultan asupra orașelor ucrainene și infrastructurii cheie, precum centralele energetice. Atacurile au fost efectuate lansând sute de drone deodată, în combinație cu un număr mic de rachete balistice.

În cel mai important atac din această lună, Rusia a lansat peste 600 de drone și rachete.

În paralel, pe frontul de est, Rusia a întețit atacurile cu bombe cu planare asupra pozițiilor ucrainene. Concomitent cu capabilitățile mai puternice, Rusia a schimbat și tactica de atac.

Aceste evoluții constituie o mare provocare pentru apărătorii ucraineni.

„În primul rând, dronele zboară mai sus. La începutul războiului le observam la o înălțime de 500-800 de metri, acum pornesc adesea de la 1500 de metri”, explică Oleskandr Foucek, comandantul unității de apărare aeriană din cadrul brigăzii teritoriale.

„Și viteza lor s-a mărit, de la 150-160 de kilometri pe oră la peste 200 de kilometri pe oră. E un joc de-a șoarecele și pisica”, a adăugat camaradul său Iaroslav Tristan. „Rușii află unde sunt pozițiile noastre atunci când îi doborâm. Așa că vor zbura mai sus, acolo unde estimează ei că ne aflăm, iar noi trebuie să ne mutăm pozițiile.”

Atacuri asupra Kievului

După puternicul raid aerian rusesc care a aruncat Kievul în beznă pe 10 octombrie, Zelenski și-a exprimat îngrijorarea cu privire la protejarea infrastructurii energetice a Kievului, arătându-se „nemulțumit” de eficiența apărării aeriene.

La rândul său, șeful armatei ucrainene Oleksandr Sîrski a declarat că apărarea aeriană este eficientă în proporție de aproximativ 74%, dar tot are nevoie de îmbunătățiri.

„Cred că este una dintre zonele conflictului în care am văzut cea mai semnificativă schimbare în ultimele 18 luni”, apreciază Justin Bronk, cercetător în domeniul puterii aeriene și tehnologiei la Institutul Regal al Serviciilor Unite.

Nu atât dronele FPV sunt periculoase pentru capacitatea ucrainenilor de a-și menține pozițiile, cât lansarea săptămânală a sute de bombe cu planare, din avioane SU-34, asupra acestora, până când le distrug complet.

„De asemenea, și-au îmbunătățit reprogramarea în zbor. Aceasta este o schimbare radicală în impactul pe care aviația tactică rusă îl are asupra frontului”, notează analistul citat.

Pe de altă parte, în ceea ce privește dronele, Bronk anticipează că Rusia „va utiliza mai dinamic dronele Shahed pe care le produce acum în masă. Ei rafinează planurile rutelor și identifică amplasamente de apărare aeriană”.

Rusia utilizează mai eficient și rachetele, de pildă echipând racheta balistică Iskander cu momeli care pot fi lansate în faza terminală a zborului și sunt capabile să manevreze.

„Nu este surprinzător faptul că, după sute de angajamente, Rusia a învățat multe despre ce face ca interceptările de către bateriile antirachetă Patriot să aibă probabilitate mai mică de succes”, a explicat el.

Dar nici Ucraina nu se lasă mai prejos, rafinându-și la rândul ei tacticile ofensive, de pildă prin mărirea frecvenței atacurilor în adâncimea Rusiei.

„Distrugem instalațiile [rusești] implicate în producția de combustibil, lubrifianți, explozibili și alte componente cheie ale complexului militar-industrial al Rusiei”, a declarat săptămâna trecută șeful armatei ucrainene.

O problemă intens dezbătută pe parcursul războiului este dacă puterea aeriană, de una singură, poate fi definitorie pentru conflict.

„Aș spune că este puțin probabil ca puterea aeriană să câștige războiul din Ucraina, dar l-ar putea pierde. Ucraina are o limitare inerentă, iar Rusia are o enormă capacitate de apărare aeriană. Preocuparea trebuie să fie ca Rusia să obțină o superioritate aeriană și o ascendență dincolo de cea prezentă. Trebuie să ținem pasul pentru a evita să pierdem” în acest domeniu, a subliniat analistul.

Recent, un spital din Harkov a fost lovit a doară oară în șapte luni de o bombă cu planare, provocând pagube importante.

„Erau o sută de membri ai personalului și pacienți aici la momentul atacului”, a spus Alex Datsenko, directorul medical. „Situația se înrăutățește. Tot mai multe bombe cu planare și drone lovesc orașul. Rușii nu au reușit să câștige cu ajutorul tancurilor. Acum încearcă să intimideze populația.”