 Porcul din gospodărie, între tradiție și faliment: „În următoarele trei săptămâni trebuie să vândă” | adevarul.ro
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Porcul din gospodărie, între tradiție și faliment: „În următoarele trei săptămâni trebuie să vândă”

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Internetul s-a umplut de anunțuri de vânzare, fiind perioada în care unii români cumpără porci pentru a-i sacrifica la Crăciun. „Sunt prețuri mici-mici și nici așa nu vând”, se plâng fermierii.

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Fermierii și-au scos animalele la vânzare pe Internet Foto: Facebook/Vânzare porci-purcei

De arvunit pentru Crăciun. Porcii sunt crescuți cu cereale din propria gospodărie, ceea ce se poate verifica. Se vinde în viu cât și carcasă. Prețul se discuta telefonic. Sunați și nu regretați!”; „Disponibil porc 1.800 lei negociabil. Purcea 1.600 lei negociabil”; „Disponibil 3 bucăți la 80-100-120 kg, crescuți natural în gospodărie de mici, 15 lei kg, Argeș Cocu”; „Rezervări pentru Crăciun, 15 lei/kg” – astfel de anunțuri sunt cu miile pe Internet. Fermierii, care fie trăiesc din creșterea animalelor, fie se gândesc să mai facă un ban pe lângă salariu, au intrat într-o cursă nebună pentru a vinde cât mai repede. Experiența de anul trecut, când unii dintre ei au ținut la preț și au rămas cu animalele în coteț, îi sperie pe majoritatea, așa că acceptă chiar și prețuri pe care nu le credeau posibile cu doi-trei ani în urmă.

Un crescător de porci din Argeș a postat mai multe fotografii și anunțul în care face cunoscut și prețul practicat: 10,5 lei/kg. Un preț foarte mic, sunt de părere cei care îngrijesc animale și știu cât îi costă să le asigure hrana, fără să mai pună la socoteală munca lor.

„Nu mai avem de vânzare. Cu 10 - 11 lei i-am vândut. E puțin, dar i-am dat pentru că am avut nevoie de bani. Atât sunt cheltuielile. Aceștia, la 120-150 de kilograme, au avut căutare, să știți. Prețurile sunt la fel ca anul trecut”, a spus crescătorul.

A completat cu informația că și-a permis un astfel de preț mic pentru că produce cerealele în ferma proprie, nu le cumpără. „Am avut vreo șase ai mei și vreo șapte ai părinților. Facem asta doar pentru că avem cereale, dar avem servicii, nu trăim din asta”, a mai spus crescătorul.

„Dacă sunt mari de tot, merge cu mai puțin”

La câteva sute de kilometri distanță, dintr-o localitate aproape de Dunăre, fotografiile postate de un alt crescător atrag reacții pozitive. Crescătorul spune că de cerut cere de la 15 lei/kg, pentru cei de sub 170-200 de kilograme, care se și caută cel mai mult. Nu știe câți și când va vinde însă. Are și exemplare foarte mari, care se apropie de 400 kg.

Păi, la kilogram e prețul, 12 lei, ăia mari. Cum să meargă? Nu prea s-a stabilit piața. 15 lei aș vrea, 12 ăia mari, mari de tot”, adaugă crescătorul.

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Crescătorii care mai cresc pentru un vânzare încă un porc, pe lângă al lor, țin la preț Foto: Facebook/Vânzare porci-purcei

Cumpărătorii sunt interesați și de detalii privind hrana folosită, pentru că cei care se îndreaptă către producători își doresc să cumpere animale hrănite mai puțin cu produse folosite în marile ferme comerciale.

Cu ce să-i creștem noi, la țara, aici? Cu porumb, cu orz... Nu-i creștem cu concentrate”, mai spune fermierul.

Unii vânzători, spre a fi și mai convingători, postează chiar fotografii din depozitul de cereale, dând asigurări că animalele chiar sunt hrănite cu porumb.

„Trei, patru. La prețul ăsta nu prea e profitabil, dar nu mai renunțăm acum, noi din asta trăim. Dacă asta știm să facem!”, adaugă vânzătorul.

Pentru exemplarele mari, de 350-400 de kilograme, riscurile sunt și acestea ridicate. Există un segment anume de cumpărători, nu sunt mulți cei care se înghesuie, pe de o parte pentru că înseamnă o sumă considerabilă, iar pe de alta pentru că nu doresc să cumpere deodată o cantitate atât de mare de carne. „Dincolo de faptul că au ambițiile și obiceiurile lor, îl iau pentru untură în special”, a mai adăugat crescătorul.

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„Îi mai și arvunesc, da”

Ca și în anii trecuți, sunt cumpărători care, pentru a fi siguri că vor avea la Crăciun porc pe care să-l sacrifice în gospodărie, fac înțelegeri cu crescătorii de animale și plătesc un avans, urmând ca în preajma sărbătorii crescătorii să-l predea efectiv. E un risc, recunosc fermierii, pentru că prețul ar putea să mai și crească între timp, însă având în vedere cele întâmplate la Crăciunul trecut, și-l asumă. Paguba ar fi mai mare dacă ar rămâne cu el în coteț.

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Unii vânzători speră să valorifice zecii de animale până la Crăciun Foto: Facebook/Vânzare porci-purcei

Mai vin să-l și arvunească, da. Acum, mai mănâncă două luni, mai crește”, mai spune crescătorul.

„Argumentul cu gustul porcului de țară? Nu mai are valoare”

Traian Gârtan, unul dintre fermierii care, cu ani în urmă, s-a înscris în programul de creștere a porcilor din rasele Bazna și Mangalița, spune că toate semnele arată că prețul în acest an va fi mult sub ceea ce și-ar dori crescătorii.

Cred că prețul va fi mai mic ca anul trecut. Oamenii cer 14,15 lei pe kilogram, dar nu vând. E greu, pentru că vin supermarketurile cu oferte de 14 lei/kg în carcasă, or ei cer în viu. Și nu ai făcut nimic. Argumentul cu gustului porcului de țară? Nu mai are valoare, pentru că omul se uită în portofel. Și în portofel nu mai are. Argumentul nu mai cântărește de multă vreme, de câțiva ani, cred. Pentru că lumea e săracă, nu are bani, prima dată trebuie să-și plătească facturile. Mai rămâne de mâncare puțin și mănâncă ce poate fiecare. Mănâncă orice, ieftin să fie”, a spus Gârtan.

Fermierii care se îndeletnicesc cu creșterea animalelor o vor face în continuare, mai crede Traian Gârtan, deși și aceștia se împuținează. „O fac pentru că au cereale, au furaje. Vă dați seama că au furaje și, decât să le vândă, mai încearcă. Până acum au trăit din asta, de acum încearcă să supraviețuiască. Dar cei care au zeci de animale probabil că vor vinde și cu 8 lei, și cu 9 lei, și cu 10 lei kilogramul. Cei care au doi ai lor și încă unul peste, aceia țin la preț. Știu cum i-au crescut, știu cu ce și nu acceptă să-i dea aproape pe degeaba. Îi vor tăia pentru consumul propriu în primăvară”, a mai adăugat fermierul.

„Porcul este la Crăciun cum este mielul la Paște”

Presiunea de a vinde în această perioadă este enormă, pentru că interesul pentru sacrificarea porcilor este mare doar în preajma sărbătorii Crăciunului, mai spune fermierul Traian Gârtan.

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Porcul este la Crăciun cum este mielul la Paști. În restul anului nu are valoare. Uitați-vă cum s-a întâmplat cu mielul. A fost 20-22 lei la Paști, acum este 11 lei/kg. Deci la jumate, la diferență de 6 luni. Așa va fi și porcul. În primăvară sau după Crăciun nu se mai vinde deloc”, a mai spus Traian Gârtan.

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Fermierii și-au scos animalele la vânzare pe Internet Foto: Facebook/Vânzare porci-purcei

Pentru a fi siguri că au muncit cu folos, vânzarea porcilor pentru Crăciun ar trebui să se realizeze în următoarele săptămâni, a mai fost de părere fermierul: „În următoarele trei săptămâni trebuie să vândă. Dacă-i prinde decembrie cu ei în coteț...”

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