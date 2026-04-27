Luni, 27 Aprilie 2026
Adevărul
Fermele de porci riscă să fie închise din cauza prețurilor mici cu care se vând carcasele în România

Fermele de porci riscă să fie închise din cauza prețurilor mici cu care se vând carcasele în România, susține asociația de profil, precizând că porcii se vând cu 5-5,5 lei/kg la poarta fermei, față de un cost de producție de 6,5 lei/kg.

Crescătorie de porci
Porcii se vând la poarta fermei cu 5 - 5,5 lei/kg. Foto arhivă

Asociaţia Producătorilor de Carne de Porc din România (APCPR) avertizează că sectorul creşterii porcului din România se află „în pragul colapsului", în condiţiile în care preţurile scad sub costuri, pierderile cresc, iar fermele sunt împinse spre închidere.

În continuarea situaţiei semnalate la începutul anului, Asociaţia Producătorilor de Carne de Porc din România (APCPR) avertizează asupra unei situaţii critice în sectorul creşterii porcinelor, în care o parte semnificativă a fermelor comerciale operează sub costul de producţie şi riscă închiderea în perioada imediat următoare. Chiar dacă pentru o perioadă de timp preţul oferit fermierilor a înregistrat o uşoară revenire, se constată acum o scădere accelerată a acestuia, în contextul în care acum, cererea şi consumul încep să crească", susține asociația.

Potrivit datelor publicate de Observatorul Cărnii de Porc al Uniunii Europene, în primul trimestru al anului 2026, preţul mediu al porcilor abatorizaţi (carcasă clasa E) în România a scăzut cu 17,8% faţă de aceeaşi perioadă din 2025 şi se situează cu 11,4% sub media Uniunii Europene, România înregistrând al doilea cel mai mic preţ din Europa şi mult sub preţul mediu din principalele ţări de unde importăm.

În prezent, preţul porcului la poarta fermei se situează la aproximativ 5-5,5 lei/kg în viu, în timp ce costul real de producţie depăşeşte 6,5 lei/kg, generând pierderi directe pentru fermieri şi afectând grav capacitatea acestora de a susţine activitatea pe termen scurt şi mediu", se mai precizează în comunicat.

Situaţia este agravată de impactul persistent al pestei porcine africane (PPA), care în ultimii ani a afectat grav efectivele, a generat restricţii comerciale şi a descurajat investiţiile, notează asociaţia.

În acelaşi timp, extinderea creşterii porcinelor în gospodăriile populaţiei, în absenţa unor standarde uniforme şi riguroase de biosecuritate, reprezintă un factor major de menţinere şi propagare a riscului epidemiologic.

Dezechilibrul structural al pieţei este evident: sectorul comercial produce aproximativ 3,3 milioane de porci anual, în timp ce consumul naţional depăşeşte echivalentul a 7 milioane de capete. Acest deficit este acoperit prin importuri masive, ceea ce accentuează presiunea asupra producătorilor locali şi vulnerabilizează lanţul alimentar", susţin reprezentanţii APCPR.

Consecinţele sunt deja vizibile şi se vor accentua în lipsa unor măsuri rapide: ferme care operează în pierdere şi îşi reduc activitatea; investiţii amânate sau abandonate; risc real de închidere a exploataţiilor comerciale; pierderea locurilor de muncă în mediul rural şi creşterea dependenţei de importuri, estimată deja la peste un miliard de euro anual, precizează organizaţia.

În actualul context geopolitic, menţinerea producţiei interne de carne de porc nu mai este doar o problemă economică, ci una de securitate alimentară naţională", susţine asociaţia.

În acest context, APCPR solicită adoptarea urgentă a unui set de măsuri prioritare: sprijin financiar imediat pentru acoperirea pierderilor şi asigurarea lichidităţii fermelor; mecanisme de corectare a dezechilibrelor din lanţul de valorificare, inclusiv în relaţia cu marile reţele de retail; măsuri ferme pentru reducerea riscului epidemiologic şi aplicarea uniformă a standardelor de biosecuritate şi facilitarea accesului la finanţare şi accelerarea redeschiderii pieţelor externe.

APCPR face apel la autorităţi, retaileri, procesatori şi consumatori să susţină producţia autohtonă de carne de porc arătând că fără ferme locale, România riscă să devină dependentă structural de pieţe externe, într-un context global tot mai instabil.

Fereastra de intervenţie este limitată. Deciziile din perioada imediat următoare vor determina dacă România îşi păstrează capacitatea de producţie sau pierde definitiv un sector esenţial al economiei agroalimentare", menţionează sursa citată.

Top articole

Acordul cu AUR, ținut la secret. Surse: PSD strângea semnături pentru moțiune, fără ca parlamentarii să știe la ce vor folosi
digi24.ro
image
O femeie din Mexic a fost căutată patru zile după ce a dispărut, pentru că nimeni nu a recunoscut-o din poze de pe rețele
stirileprotv.ro
image
Stenograme din ședința PSD. Ce le-a transmis Sorin Grindeanu celor din conducerea partidelor și ce urmează în relatia cu AUR
gandul.ro
image
Refuz masiv în fața recrutării: Germania se confruntă cu o reacție neașteptată
mediafax.ro
image
Alimentul pe care Cristiano Ronaldo nu-l mai consumă deloc. Se găsește în toate supermarketurile din România, costă sub 5 lei și e consumat zilnic de foarte mulți români
fanatik.ro
image
Boboșarca, Duminica Mironosițelor, în satul bulgarilor din Băleni Sârbi: „Doamne Dumnezeule! Ne bucurăm de El în salata, în varza și Învierea pe care ni le dă!”
libertatea.ro
image
Ce le spune Nicușor Dan românilor care l-au votat, dar acum sunt supărați pe el, și celor care îl consideră „PSD-ist”
digi24.ro
image
Mutu, dezvăluiri despre relațiile sale >> Despărțirea de Consuelo: „Nu mi-o spunea direct”
gsp.ro
image
De nicăieri: divorțează după 16 ani! ”Merit asta”. Ea are 40 de ani, el - 54 și au împreună doi copii
digisport.ro
image
Salariile mari sunt rare în România: peste 9.500 lei net te plasează în top 8% angajați bine plătiți (analiză)
stiripesurse.ro
image
Surpriză uriașă pentru o femeie care a crezut că și-a cumpărat un apartament cu debara. Când i-a deschis ușa a avut un șoc 
antena3.ro
image
Cât este darul de nuntă în 2026. Apropiaţii dau minimum 3.500 de lei
observatornews.ro
image
Câți bani a luat eliminatul Alberto Hangan, de la Antena 1, pentru cele 16 săptămâni petrecute la Survivor 2026
cancan.ro
image
Vor primi pensionarii cu grupe bani în plus la pensie? Consiliul Legislativ a dat verdictul DOCUMENT
newsweek.ro
image
FOTO. Cât de frumoasă e femeia cu 22 de milioane de urmăritori pe Instagram
prosport.ro
image
Soveja, satul unic în Europa, a ars aproape complet. Era considerat staţiunea bogaţilor în timpul comunismului, Ceauşescu avea şi el aici o casă de vacanţă
playtech.ro
image
Mihai Stoica, dezvăluirea momentului despre antrenorul FCSB: “Reghecampf l-a ajutat foarte mult!”
fanatik.ro
image
Pariul PSD privind asocierea cu AUR pentru moțiunea de cenzură: debarcarea lui Bolojan de la vârful PNL: „E clar că visează la perioada Ciolacu-Ciucă”
ziare.com
image
Sorana Cîrstea a cedat nervos: "Chemi supervizorul sau îi spun echipei mele să strige"
digisport.ro
image
DOCUMENT Guvernul face publica ”Lista băieților deștepți din energie / AVIZE DE RACORDARE DE 80.000 de MW, de 10 ori puterea instalată a României / 318 firme au capital social sub 1.000 de lei. 78% nu aveau angajaţi
stiripesurse.ro
image
EXCLUSIV Neconcordanțe în CV-ul unui consilier al lui Nicușor Dan
cotidianul.ro
image
ULTIMA ORĂ: Şi-a dat DEMISIA din Guvern
romaniatv.net
image
Bonificații de la ANAF pentru cei care au plătit impozitele. Sute de mii de români beneficiază
mediaflux.ro
image
„Uitați-vă la el, e și o mână divină” » Poveștile emoționante ale oamenilor lângă care a crescut Cristi Chivu: „Fie iertat, tatăl lui nu-l lăsa să facă nimic!”
gsp.ro
image
Ce s-a întâmplat exact când Nicolae Ceaușescu s-a întâlnit cu Părintele Arsenie Boca: „Vă vor cerne!"
actualitate.net
image
De ce va avea restaurantul Panoramic, patronat de Copos, acces auto pe Tâmpa, în ciuda restricțiilor și protestelor
actualitate.net
image
Ce a învățat Alina Sorescu din fosta căsnicie cu Alexandru Ciucu. Ce spune despre o nouă relație
click.ro
image
Cum pregătește Laura Cosoi brioșe fără zahăr, făină și praf de copt: „Nu mai știam ce să le pun copiilor la pachet”
click.ro
image
Decizie neașteptată în timpul atacului armat de la Casa Albă. JD Vance, evacuat înaintea lui Trump. Explicația președintelui: „Lăsați-mă să văd”
click.ro
Meghan Markle GettyImages 1178314752 jpg
”Sfârșitul unei ere, cei mai grei 7 ani din viață”. Meghan recunoaște că viața a pus-o în genunchi
okmagazine.ro
Principele Nicolae și Ioana Doletti foto Historia webp
Superba Ioana, femeia fatală de la Palatul României: i-a făcut pe Carol al II-lea și pe Principele Nicolae să uite că sunt frați
okmagazine.ro
Tort ungar Sursa foto shutterstock 2322289845 jpg
Tort ungar. Nimeni nu poate rezista unei a doua felii
clickpentrufemei.ro
Arheologii au îndepărtat cu atenție pământul din jur înainte de a transporta pâinea la un laborator (© Kanton Aargau)
Pâine romană veche de 2.000 de ani, descoperită pe un șantier de construcții
historia.ro
Reacția Elenei Merișoreanu despre „palatele” din Bellu ale vedetelor: „Alții își pun și televizoare în cavou.” De ce nu-și face cruce, superstiția de care se teme
Ce a învățat Alina Sorescu din fosta căsnicie cu Alexandru Ciucu. Ce spune despre o nouă relație

Superba Ioana, femeia fatală de la Palatul României: i-a făcut pe Carol al II-lea și pe Principele Nicolae să uite că sunt frați

Prietenii își fac griji în privința actriței Christina Applegate. „Nu face bine și orice se poate întâmpla”

Nu poţi renunţa la obiectele vechi din casă? Iată ce înseamnă, potrivit psihologilor!