Ajutor de stat pentru crescătorii de porci și păsări, cerut de Tánczos Barna. Ce costuri ar urma să fie compensate

Creșterea costurilor cu energia electrică și gazele pune presiune pe fermele de porci și păsări din România. Tánczos Barna, fost ministru interimar al Agriculturii, a cerut o schemă de ajutor de stat pentru susținerea producătorilor, avertizând că aceștia riscă să piardă competitivitatea în fața concurenților din alte țări.

Intervenția este absolut necesară pentru fermele de porci și găini Foto: arhivă

Crescătorii de porci și păsări au nevoie de sprijin din partea statului pentru a face față costurilor ridicate cu energia electrică și gazele naturale, care pun presiune asupra cheltuielilor de producție. În lipsa unor măsuri de sprijin, producătorii români riscă să își piardă competitivitatea în raport cu fermele din alte țări, iar costurile suplimentare se pot reflecta și în prețurile produselor finite.

Tánczos Barna, care a ocupat funcția de ministru interimar al Agriculturii, a cerut introducerea unei scheme naționale de ajutor de stat pentru sectoarele avicol și suin. Sprijinul ar urma să compenseze o parte din costurile cu energia, într-un moment în care și industria auto din România reclamă dificultăți legate de competitivitate.

Problema competitivității a fost semnalată recent și de conducerea Renault, care cere reducerea costurilor la uzina Dacia din Mioveni. Directorul general al Dacia România a avertizat, la rândul său, că prețul energiei afectează întreaga industrie locală, inclusiv furnizorii.

Cum ar putea fi sprijinite fermele de porci și păsări

La prezentarea bilanțului mandatului său interimar, Tánczos Barna a avertizat că scumpirea energiei electrice și a gazelor naturale poate provoca pierderi importante în cele două sectoare și poate reduce competitivitatea producătorilor români pe piețele internaționale.

„Aceste două sectoare au nevoie urgent de intervenția statului pentru a limita efectul creșterii prețurilor în producție. Vor pierde competitivitatea de care dispun astăzi și pe piața internațională lucrurile depind de câteva procente, nu de 10-20%. În aceste două sectoare, creșterea prețului la energie electrică și la gaze poate să aducă pierderi uriașe. Intervenția este absolut necesară și trebuie să fie imediată”, a avertizat Tánczos Barna.

Schema propusă ar putea fi calculată în funcție de consumul de energie, capacitatea de producție sau numărul locurilor de cazare pentru animale. Mecanismul ar urma să fie aplicat pentru o perioadă limitată, iar sprijinul ar putea fi corelat cu facturile anterioare de energie electrică.

Tánczos Barna a explicat că mecanismele europene analizate nu corespund nevoilor celor două sectoare, deoarece codurile CAEN eligibile nu se potrivesc activităților pentru care ar fi necesar sprijinul.

„Mai mult ca sigur, va fi nevoie de o schemă națională de ajutor de stat pe care să o notifice următorul ministru”, a declarat acesta.

Costurile energiei, o problemă și pentru industria auto

Presiunea cheltuielilor cu energia nu se limitează la agricultură. În industria auto, Renault Group a cerut reducerea costurilor de producție la uzina Dacia de la Mioveni cu cel puțin 20%, obiectivul vizat fiind chiar de 30%. François Provost, directorul general al grupului, a avertizat că operațiunile din România nu mai sunt competitive și a cerut măsuri rapide pentru îmbunătățirea situației.

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Situația este relevantă și pentru fermele românești, care concurează cu producători din alte țări în privința costurilor de producție. În cazul Dacia, reducerea cheltuielilor este considerată importantă pentru menținerea competitivității uzinei și pentru obținerea unor noi proiecte de producție.

Directorul general al Dacia România, Mihai Bordeanu, a atras atenția că prețul energiei afectează nu doar constructorul auto, ci și întreaga rețea de furnizori. Acesta a comparat costurile din România cu cele de la uzina Renault din Maroc, unde energia ar costa mai puțin de jumătate față de nivelul din România.

Bordeanu a avertizat că furnizorii care suportă costuri mari cu energia și gazele nu mai pot oferi componente la prețuri competitive. În paralel, la fabrica din Mioveni a fost lansat un program de plecări voluntare, pe fondul reducerii ritmului de producție. Nu a fost însă anunțată o decizie de mutare a producției viitoarelor generații Duster și Bigster.

Detalii despre avertismentul conducerii Dacia privind costurile energiei și competitivitatea ilustrează presiunea pe care cheltuielile ridicate o pot exercita asupra unei industrii cu numeroși furnizori și angajați.

Cu cât ar putea crește prețul energiei electrice în 2027

Cotațiile de pe piața angro indică o nouă presiune asupra costurilor în anii următori. Pentru energia electrică livrată în 2027, prețurile erau în septembrie cu 12%-14% peste nivelul la care se tranzacționase energia în 2026.

Concret, energia cu livrare în 2026 se tranzacționase la aproximativ 560-570 de lei/MWh, în timp ce cotațiile pentru 2027 indicau valori de circa 627-650 de lei/MWh. Diferența este de aproximativ 67-80 de lei/MWh.

Evoluția cotațiilor energiei electrice pentru 2027 arată că aceste valori nu sunt definitive. Prețurile angro pot fi influențate de cantitatea de energie nouă care intră în sistem, producția hidro, importuri și evoluția pieței pentru ziua următoare.

Cotațiile angro nu reprezintă însă prețurile finale achitate de ferme. Facturile depind de contractele de furnizare și de celelalte componente ale costului energiei. În cazul crescătorilor de porci și păsări, impactul efectiv al scumpirilor trebuie raportat la consumul fiecărei ferme.

O schemă de ajutor de stat ar putea reduce o parte din această presiune, însă condițiile de acordare, valoarea sprijinului și perioada de aplicare nu au fost stabilite. Propunerea formulată de Tánczos Barna va trebui analizată de noua conducere a Ministerului Agriculturii.