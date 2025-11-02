MAE anunță că circulația pe Podul Prieteniei va fi suspendată pentru toate categoriile de autovehicule, pe 4 și 5 noiembrie

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) atenționează românii care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Bulgaria că, în perioada 04 noiembrie, ora 09:00 - 05 noiembrie, ora 09:00, autorităţile bulgare vor suspenda temporar circulaţia rutieră pe Podul Prieteniei Ruse-Giurgiu pentru toate categoriile de autovehicule.

Potrivit MAE, pe 4 noiembrie, între orele 09:00-21:00 se suspendă circulaţia pentru toate categoriile de autovehicule.

În intervalul 04 noiembrie, ora 21:00 - 05 noiembrie ora 09:00 se suspendă circulaţia numai pentru autovehiculele care transportă marfă, indiferent de tonaj, celor care transportă persoane fiindu-le permisă trecerea pe pod (autoturisme, microbuze, autocare).

„Pentru a veni în sprijinul cetăţenilor, Agenţia «Infrastructura Rutieră» bulgară pune la dispoziţie următoarele două link-uri:

• harta rutelor ocolitoare: https://api.bg/files/1df7104499aa1380ca5ab754070e9030.jpg;

• harta parcărilor: https://api.bg/files/004e2245206ce41429e13fde695095eb.jpg.

Astfel, MAE recomandă cetăţenilor români care intenţionează să tranziteze Podul Prieteniei Giurgiu - Ruse să ia în considerare perioadele menţionate în care circulaţia rutieră va fi oprită pentru traversarea podului şi să folosească celelalte puncte de trecere a frontierei între România şi Republica Bulgaria, după cum urmează:

Vidin - Calafat, Kardam - Negru Vodă, Silistra - Ostrov Călăraşi, Dobromir - Krushari şi Kainardzha - Lipniţa, Nikopol - Turnu Măgurele (feribot) (www.feribot-eurobac.ro),

Svishtov - Zimnicea (feribot) (www.ferry.bg),

Oryahovo - Bechet (feribot) (www.ferryboat.bg)

Aydemir (Silistra) - Chiciu (Călăraşi) (feribot) (www.spikaferry.com)

Informaţii suplimentare cu privire la sistemul de plată online a taxei de pod la Ruse sunt disponibile la linkul: https://customs.bg/wps/portal/agency-en/media-center/news-details/05-07-24-toll-danube-bridge-eng ;

cu privire la starea actuală a drumurilor - pe aplicaţia gratuită LIMA www.lima.api.bg, de pe pagina de internet a Agenţiei „Infrastructura Rutieră” - www.api.bg şi la numărul de telefon 0035970013020, accesibil în regim non-stop;

cu privire la situaţia zborurilor pe aeroportul Sofia - www.sofia-airport.eu ; cu privire la starea vremii - pe site-ul www.weather.bg ;

cu privire la regimul vamal, la intrarea în Bulgaria dinspre Turcia, pe site-ul www.mae.ro/travel-conditions/3677 (Condiţii de călătorie în Bulgaria, titlul Reglementări vamale) şi pe site-ul Agenţiei "Vămi" din Bulgaria - https://customs.bg/wps/portal/agency-en/home/info-citizens/Important%20notice%20for%20travelers;

cu privire la vinieta electronică şi sistemul e-TOLL - pe site-ul www.bgtoll.bg;

cu privire la situaţia circulaţiei prin punctele de trecere a frontierei bulgare - pe site-ul www.mvr.bg.

Cetăţenii români pot solicita asistenţă consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României la Sofia: +35929712858 şi +35929733510, apelurile fiind redirecţionate către Centrul de Contact şi Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de către operatorii Call Center în regim de permanenţă.

De asemenea, cetăţenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu caracter de urgenţă au la dispoziţie telefonul de urgenţă al Ambasadei României în Republica Bulgaria: +359879440758.

MAE recomandă consultarea paginilor web http://sofia.mae.ro, https://ec.europa.eu/consularprotection/content/travel-advice_ro, www.meteoalarm.org, www.mae.ro.