Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse va fi deschis circulației rutiere în minivacanța de Paște

Circulația rutieră pe Podul Prieteniei Giurgiu–Ruse va fi reluată pe ambele sensuri în intervalul 9–14 aprilie 2026, după ce autoritățile bulgare au decis suspendarea temporară a lucrărilor de reparație pentru a facilita tranzitul în perioada sărbătorilor pascale, a anunțat joi Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră (ITPF) Giurgiu.

„În urma unei informări oficiale transmise de autorităţile bulgare, Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Giurgiu aduce la cunoştinţa participanţilor la trafic faptul că, circulaţia rutieră pe Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse va fi reluată în ambele sensuri, în perioada 9-14 aprilie 2026. Astfel, în data de 9 aprilie 2026, după încheierea lucrărilor programate din acea zi, pe sectorul recent supus lucrărilor de reparaţii, va fi reluată circulaţia pe ambele sensuri, iar începând cu data de 14 aprilie 2026, ora 08:00, este estimată reluarea lucrărilor, traficul rutier urmând a se desfăşura alternativ, din nou, pe o singură bandă ", se arată într-un comunicat al ITPF Giurgiu.

ITPF Giurgiu precizează că acționează în continuare, în cooperare cu Poliția Română și autoritățile de frontieră din Bulgaria, pentru gestionarea eficientă a fluxului rutier și prevenirea blocajelor în zona de trecere a frontierei.