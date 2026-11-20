Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) a început alimentarea a 545.007 carduri educaționale cu câte 500 de lei, pentru anul școlar 2026-2027. Valoarea totală a sumelor alocate în această etapă depășește 272,5 milioane de lei. Banii sunt destinați preșcolarilor și elevilor din familii dezavantajate și pot fi folosiți pentru cumpărarea de rechizite și articole de vestimentație necesare frecventării cursurilor.

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Alimentarea a început vineri, 20 noiembrie, pentru beneficiarii care și-au păstrat eligibilitatea și în cazul cărora nu au intervenit modificări privind reprezentantul legal. Fiecare copil eligibil primește 500 de lei, într-o singură tranșă pentru întregul an școlar.

Potrivit MIPE, suma totală alocată pentru cele 545.007 de carduri este de 272.503.500 de lei.

Aproape 126.000 de carduri noi vor fi alimentate treptat

Pentru anul școlar 2026-2027 au fost emise și 125.899 de carduri educaționale pentru beneficiarii nou-intrați în program. Acestea nu vor fi încărcate simultan, ci etapizat, după ce școlile confirmă că le-au distribuit părinților sau reprezentanților legali.

Confirmarea trebuie înregistrată în Sistemul Informatic Integrat al Învățământului din România (SIIIR), după care poate fi realizată alimentarea cardurilor.

Există și situații în care verificarea eligibilității a identificat neclarități sau atenționări. În aceste cazuri, emiterea sau încărcarea cardurilor se va face pe parcursul anului școlar, după ce Ministerul Educației și Cercetării transmite clarificările necesare și este confirmată îndeplinirea condițiilor de eligibilitate.

Prin urmare, faptul că MIPE a început alimentarea nu înseamnă că toți cei peste 670.000 de beneficiari, inclusiv cei nou-intrați în program, au deja banii disponibili pe card.

Până când pot fi cheltuiți cei 500 de lei

Sumele acordate pentru anul școlar 2026-2027 pot fi utilizate până la 31 august 2027 inclusiv. Banii pot fi cheltuiți exclusiv pentru achiziționarea de rechizite școlare și articole de vestimentație necesare participării la cursuri.

Cardurile nu pot fi folosite pentru alte categorii de cumpărături, sprijinul fiind acordat sub forma unor tichete sociale pe suport electronic, cu destinație precisă.

Programul este finanțat prin Programul Incluziune și Demnitate Socială 2021-2027 și implementat de MIPE, în baza OUG nr. 83/2023, cu modificările și completările ulterioare.

Măsura se adresează preșcolarilor și elevilor din medii dezavantajate și urmărește să reducă dificultățile financiare care pot împiedica participarea copiilor la educație și să contribuie la prevenirea abandonului școlar.