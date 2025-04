Elevii din medii vulnerabile au primit câte 500 de lei. MIPE: au fost încărcate aproape 84.000 de carduri

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a încărcat astăzi, 15 aprilie 2025, un număr de 83.967 de carduri educaționale în valoare de 500 lei, destinate elevilor din medii vulnerabile. Valoarea totală a sprijinului acordat astăzi se ridică la 41.983.000 lei.

Pe lângă aceste încărcări, 2.991 de carduri noi au fost emise și urmează să ajungă în posesia beneficiarilor. Totodată, 29.785 de carduri deja emise se află în proces de confirmare de primire din partea beneficiarului, urmând să fie verificate și încărcate imediat ce procedura este finalizată.

În total, pentru anul școlar 2024–2025, sunt eligibili aproximativ 669.599 de preșcolari și elevi, cu mult peste estimările inițiale (în comparație cu 523.132 beneficiari în anul școlar anterior). Până în prezent, au fost deja încărcate 551.445 de carduri, MIPE făcând eforturi susținute pentru ca fiecare beneficiar să își primească sprijinul cuvenit.

Suplimentar, MIPE continuă implementarea măsurilor sociale destinate altor categorii vulnerabile. Astfel, săptămâna trecută, au fost încărcate 860 de carduri cu suma de 2.000 lei, aferente programului de sprijin pentru cupluri mamă – nou-născut defavorizate, bani care asigură tinerelor mame produsele de bază pentru îngrijirea nou născutului lor.

Sprijinul oferit elevilor face parte din proiectul „Sprijin educațional pentru preșcolarii și elevii dezavantajați din învățământul de stat preșcolar, primar și gimnazial”, finanțat prin Programul Incluziune și Demnitate Socială 2021–2027. Conform OUG nr. 83/2023, tichetele sociale pe suport electronic în valoare de 500 lei sunt acordate pe o perioadă de 4 ani, începând cu anul școlar 2023–2024.

Cardurile pot fi utilizate pentru achiziția de materiale necesare frecventării școlii și grădiniței – rechizite, papetărie, articole de pictură, ghiozdane și haine – contribuind astfel la reducerea abandonului școlar și creșterea incluziunii în educație.

De asemenea, cardurile pot fi folosite doar pe teritoriul României și doar în unitățile afiliate. Un alt aspect esențial care trebuie cunoscut: nu se poate emite restul banilor în cash, la unitățile de unde se achizitioneaza rechizitele sau articolele de vestimentatie necesare frecventării școlii și grădiniței.

Tichetul social pe suport electronic pentru sprijin educațional are perioada de valabilitate de un an de la data emiterii, fără a se înțelege că aceasta este perioada de valabilitate a suportului electronic. Sprijinul financiar de 500 de lei se acordă o singură dată pentru un întreg an școlar, într-o tranșă unică. În funcție de evoluția veniturilor familiei, cei care au dreptul la această măsură de sprijin vor încasa sumele cuvenite pe tichetele pe suport electronic.