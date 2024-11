Cardurile educaționale destinate elevilor, alimentate cu bani. Ce pot cumpăra părinții cu 500 de lei

Cardurile educaționale în valoare de 500 de lei și de care beneficiază elevii defavorizați din clasele primare, de gimnaziu dar și preșcolarii au început să fie încărcate, scrie edupedu.ro. Primele sume au fost virate părinților din județele Dâmbovița, Sălaj, Botoșani, Sibiu, Neamț, Iași, Bacău și Vrancea.

Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Adrian Câciu, a anunțat că de la 18 noiembrie, peste 650 mii de preșcolari și elevi dezavantajați vor primi pe carduri tichetele educaționale în valoare de 500 lei. „Începând cu data de 18 noiembrie 2024, peste 325 milioane lei vor fi virate pe cardurile educaționale pentru preșcolarii și elevii care au nevoie de acest sprijin. Aceste tichete sunt menite să reducă riscul de abandon școlar și să îmbunătățească accesul la educație și servicii sociale pentru copiii dezavantajați", a transmis acum câteva zile oficialul.

Prin programul Incluziune și Demnitate Socială 2021-2027, pentru copiii dezavantajați din învățământul de stat preșcolar, primar și gimnazial sunt alocate 120 milioane euro, transmite Ministerul Educației.

Unitățile de învățământ sunt obligate să informeze părinții cu privire la condițiile de eligibilitate pentru acordarea tichetelor sociale. Solicitările pentru acordarea acestui ajutor financiar se depun la unitatea de învățământ în termen de 45 de zile de la începerea cursurilor anului școlar curent și în termen de 25 de zile de la începerea cursurilor anilor școlari aferenți perioadei 2024-2027.

La ce sunt folosite tichetele educaționale

Cardurile educaționale trebuie utilizate exclusiv pentru cumpărarea de rechizite și articole de vestimentaţie necesare frecventării şcolii şi grădiniţei, potrivit OUG nr. 83/2023. Părinții trebuie să știe că aceste carduri nu permit operațiuni de retragere de numerar și nici preschimbarea în numerar a celor 500 de lei. De asemenea, cardurile pot fi folosite doar pe teritoriul României și doar în unitățile afiliate. Un alt aspect esențial care trebuie cunoscut: nu se poate emite restul banilor în cash, la unitățile de unde se achizitioneaza rechizitele sau articolele de vestimentatie necesare frecventării școlii și grădiniței.

Tichetul social pe suport electronic pentru sprijin educațional are perioada de valabilitate de un an de la data emiterii, fără a se înțelege că aceasta este perioada de valabilitate a suportului electronic. Sprijinul financiar de 500 de lei se acordă o singură dată pentru un întreg an școlar, într-o tranșă unică. În funcție de evoluția veniturilor familiei, cei care au dreptul la această măsură de sprijin vor încasa sumele cuvenite pe tichetele pe suport electronic emise în acest an.