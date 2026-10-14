 Până la ce oră e permis să suni pe cineva? Ce spune Codul Bunelor Maniere despre apeluri și mesaje | adevarul.ro
search
Miercuri, 14 Octombrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiJocurile Adevărul 🧠

Până la ce oră e permis să suni pe cineva? Ce spune Codul Bunelor Maniere despre apeluri și mesaje

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Un telefon primit seara târziu poate fi deranjant, chiar dacă persoana care sună vrea doar să stea de vorbă. Dar până la ce oră este politicos să suni pe cineva? Și se aplică aceeași regulă mesajelor pe WhatsApp sau SMS? 

barbat care sta pe canapea cu telefonul in mana
Până la ce oră e permis să suni pe cineva? Foto: Shutterstock

Până la ce oră e permis să suni pe cineva după Codul Bunelor Maniere

Potrivit Debrett’s, apelurile telefonice și mesajele trimise după ora 21:00 pot fi considerate nepoliticoase, mai ales atunci când nu există un motiv important.

Explicația este simplă: seara, oamenii se pregătesc de culcare, petrec timp cu familia sau vor să se odihnească. Un apel neașteptat le poate întrerupe aceste momente.

Dimineața, recomandarea este să aștepți până după ora 8:00, iar în weekend chiar mai târziu. Aceste ore nu reprezintă însă o regulă obligatorie pentru toată lumea. Contează programul persoanei pe care vrei să o contactezi și cât de bine o cunoști.

Pentru discuțiile de serviciu, limitele sunt mai stricte. Debrett’s recomandă respectarea programului de lucru, fără apeluri sau mesaje seara, în afara situațiilor urgente.

Până la ce oră poți trimite mesaje scrise

De asemenea, faptul că un mesaj nu obligă destinatarul să răspundă imediat nu înseamnă că poate fi trimis la orice oră.

Specialiștii atrag atenția că notificările pot trezi sau deranja o persoană. În plus, un mesaj primit târziu poate crea impresia că se așteaptă un răspuns pe loc.

Prin urmare, și pentru SMS-uri sau mesaje pe WhatsApp, ora 21:00 rămâne un reper rezonabil. Dacă nu este urgent, poți aștepta până dimineață.

O altă recomandare este să întrebi printr-un mesaj dacă persoana are timp să vorbească înainte să o suni. Astfel, îi dai posibilitatea să aleagă momentul potrivit pentru conversație.

Pe cine poți să suni la orice oră

Există și excepții. Dacă ai o urgență, poți contacta o persoană apropiată indiferent de oră. La fel, dacă știi că un prieten lucrează noaptea sau obișnuiește să stea treaz până târziu, puteți stabili între voi alte reguli.

Totuși, apropierea nu înseamnă automat că cineva este disponibil permanent. Chiar și în familie sau între prieteni, este bine să ții cont de programul celuilalt.

Un apel primit în toiul nopții poate provoca îngrijorare, pentru că mulți oameni îl asociază cu o veste proastă. Tocmai de aceea, recomandarea Debrett’s este să nu deranjăm inutil și să păstrăm conversațiile obișnuite pentru orele din timpul zilei.

Regula de bază rămâne simplă: înainte să suni sau să trimiți un mesaj, gândește-te dacă persoana respectivă ar putea fi deranjată și dacă discuția nu poate aștepta până a doua zi.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Prăbușirea like-urilor la postările lui Simion și ale influencerilor lui Georgescu: există o legătură cu centrele Yandex din Rusia?
digi24.ro
image
Cele două soluții găsite de Traian Băsescu pentru rezolvarea crizei politice: „Ne place sau nu, asta e!”
stirileprotv.ro
image
Corina Drăgotescu: Curba de sacrificiu și iresponsabilitatea politică
gandul.ro
image
Panică în partide după amenințarea pe surse cu anticipatele a lui Nicușor Dan
mediafax.ro
image
„Beţivii” celebri din fotbal! Gabi Tamaş e mic copil pe lângă ei
fanatik.ro
image
Ministrul Sănătății avertizează: Fără rectificare bugetară în Sănătate, sistemul medical intră în blocaj în 2-3 săptămâni
libertatea.ro
image
Parlamentul ar putea fi dizolvat vineri. Planul lui Nicușor Dan dacă Guvernul Niculescu nu are majoritate
digi24.ro
image
Diagnosticul primit de Lewis Hamilton, după investigația medicală
gsp.ro
image
A izbucnit scandalul: trei rusoaice n-au fost lăsate să intre în țară! Moscova a ”explodat”: ”Ordin de sus, de la UE”
digisport.ro
image
Țările în care doi vloggeri nu s-ar mai întoarce niciodată. Pe listă, o destinație căutată de români: „Nu e de mine”
click.ro
image
Un chinez de 101 ani spune că este perfect sănătos, dar dieta lui, nu. Ce mănâncă și ce bea zilnic Lu
antena3.ro
image
Centrala de 1.700 MW de la Mintia a irakienilor, gata în trei ani, centrala Iernut de 430 MW a Romgaz, încă în şantier după zece ani
zf.ro
image
Reacția unei turiste din Norvegia, în pelerinaj la Iași: "Mă fascinează că oamenii stau la coadă ore în șir"
observatornews.ro
image
SCANDAL de jumătate de milion de euro în culisele Las Fierbinți! Toma Cuzin se consideră protagonist, dar adversarii din proces îl pun la punct. Ce spune Pro TV
cancan.ro
image
Begoniile pot rezista iarna dacă faci acest lucru în octombrie. Cum să păstrezi tuberculii pentru înflorire?
newsweek.ro
image
Chinezii au rămas impresionați de noua Dacia Spring. Cum au numit design-ul mașinii din România
prosport.ro
image
Ce sunt gropile misterioase apărute pe Calea Crângași. Răspunsul lui Ciprian Ciucu a stârnit reacții: „Și eu credeam la fel”
playtech.ro
image
FCSB contraatacă în războiul cu CSA Steaua! Avocatul lui Gigi Becali, mutare surpriză împotriva clubului Armatei
fanatik.ro
image
Jocul lui Grindeanu cu PNL: „Este culmea parodiei, schizofrenie politică. O insultă la inteligența românului care are preocupări legate de stabilitatea țării”
ziare.com
image
FRF l-a ales pe Adrian Mutu și au început negocierile!
digisport.ro
image
Cremă de noapte, preparată acasă, pentru pielea uscată. Rețeta simplă care o să te ajute să ai un ten mai catifelat până dimineața
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
E cutremur! Nicuşor Dan tocmai a dat NUCLEARA, se resetează tot
romaniatv.net
image
Sfânta Parascheva, sărbătorită pe 14 octombrie. Cui trebuie să îi spunem ”La mulți ani!”
mediaflux.ro
image
Gabi Tamaș a numit „cel mai mare șprițar” cu care a fost coleg: „Vodcă, coniac, whisky. Ne-am făcut pilaf!”
gsp.ro
image
Povestea reală a Cristelei Georgescu. Cine este, până la urmă, soția lui Călin Georgescu
actualitate.net
image
Anisia a născut! Prima fotografie emoționantă cu bebelușul, chiar din maternitate. Ce sex are copilul
actualitate.net
image
Anisia Gafton a devenit mamă! Primele declarații emoționante după naștere: „Cel mai frumos sentiment din lume!”
click.ro
image
Momente grele pentru Mara Bănică. Cu ce probleme de sănătate se confruntă prezentatoarea TV. „Îmi plesnește capul”
click.ro
image
Codin Maticiuc și Raluca Lăzăruț, poveste de dragoste de doar trei săptămâni! „Voi fi veșnic pe o listă a lui Codin”
click.ro
Ninon de Lenclos profimedia 0986681013 jpg
„Dacă îmi cereți abstinență sexuală, mă spânzur!” „Regina curtezanelor” a sfidat morala și a transformat seducția într-o artă
okmagazine.ro
Fan Bingbing a jucat o pe Împărăteasa Wu, GettyImages (4) jpg
Împărăteasa pulsa de dorință erotică! Doar partidele de amor o țineau în priză, era de nestăpânit în pat
okmagazine.ro
Petroglifa reprezentând un posibil conducător kushit
Ce reprezintă o petroglifă de dimensiuni impresionante, descoperită de arheologi în Sudan?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Loredana Chivu și Alex Gîlcă, noapte de coșmar la Asia Express! „Săracul, este pedepsit”
image
Anisia Gafton a devenit mamă! Primele declarații emoționante după naștere: „Cel mai frumos sentiment din lume!”

OK! Magazine

image
Haremul secret din Alpi al Regelui Thailandei: 20 de sclave sexuale, un hotel de lux și un scandal care a revoltat un regat