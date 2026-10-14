Până la ce oră e permis să suni pe cineva? Ce spune Codul Bunelor Maniere despre apeluri și mesaje

Un telefon primit seara târziu poate fi deranjant, chiar dacă persoana care sună vrea doar să stea de vorbă. Dar până la ce oră este politicos să suni pe cineva? Și se aplică aceeași regulă mesajelor pe WhatsApp sau SMS?

Până la ce oră e permis să suni pe cineva? Foto: Shutterstock

Până la ce oră e permis să suni pe cineva după Codul Bunelor Maniere

Potrivit Debrett’s, apelurile telefonice și mesajele trimise după ora 21:00 pot fi considerate nepoliticoase, mai ales atunci când nu există un motiv important.

Explicația este simplă: seara, oamenii se pregătesc de culcare, petrec timp cu familia sau vor să se odihnească. Un apel neașteptat le poate întrerupe aceste momente.

Dimineața, recomandarea este să aștepți până după ora 8:00, iar în weekend chiar mai târziu. Aceste ore nu reprezintă însă o regulă obligatorie pentru toată lumea. Contează programul persoanei pe care vrei să o contactezi și cât de bine o cunoști.

Pentru discuțiile de serviciu, limitele sunt mai stricte. Debrett’s recomandă respectarea programului de lucru, fără apeluri sau mesaje seara, în afara situațiilor urgente.

Până la ce oră poți trimite mesaje scrise

De asemenea, faptul că un mesaj nu obligă destinatarul să răspundă imediat nu înseamnă că poate fi trimis la orice oră.

Specialiștii atrag atenția că notificările pot trezi sau deranja o persoană. În plus, un mesaj primit târziu poate crea impresia că se așteaptă un răspuns pe loc.

Prin urmare, și pentru SMS-uri sau mesaje pe WhatsApp, ora 21:00 rămâne un reper rezonabil. Dacă nu este urgent, poți aștepta până dimineață.

O altă recomandare este să întrebi printr-un mesaj dacă persoana are timp să vorbească înainte să o suni. Astfel, îi dai posibilitatea să aleagă momentul potrivit pentru conversație.

Pe cine poți să suni la orice oră

Există și excepții. Dacă ai o urgență, poți contacta o persoană apropiată indiferent de oră. La fel, dacă știi că un prieten lucrează noaptea sau obișnuiește să stea treaz până târziu, puteți stabili între voi alte reguli.

Totuși, apropierea nu înseamnă automat că cineva este disponibil permanent. Chiar și în familie sau între prieteni, este bine să ții cont de programul celuilalt.

Un apel primit în toiul nopții poate provoca îngrijorare, pentru că mulți oameni îl asociază cu o veste proastă. Tocmai de aceea, recomandarea Debrett’s este să nu deranjăm inutil și să păstrăm conversațiile obișnuite pentru orele din timpul zilei.

Regula de bază rămâne simplă: înainte să suni sau să trimiți un mesaj, gândește-te dacă persoana respectivă ar putea fi deranjată și dacă discuția nu poate aștepta până a doua zi.