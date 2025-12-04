Orașul din țară care va avea cele mai mari tarife la apă și canalizare din România, începând cu 2026

Locuitorii unui oraș din România vor plăti, de la 1 ianuarie 2026, cele mai mari tarife pentru apă și canalizare din România, după ce ApaVital a decis majorarea prețului unui metru cub de la 20,25 lei la 23,50 lei, o creștere de aproximativ 15%.

Compania ApaVital a anunțat că, începând cu 1 ianuarie 2026, va majora tarifele pentru apă potabilă și canalizare în municipiul Iași. Conform deciziei semnate de directorul general Mihail Doruș pe 2 decembrie 2025, tariful cumulat pentru un metru cub de apă și canalizare va crește de la 20,25 lei/mc la 23,50 lei/mc, o majorare de aproximativ 15%, potrivit bzi.

Odată cu această creștere, Iașiul va deveni orașul cu cele mai ridicate tarife din România, depășind Hidro Prahova Ploiești, care în prezent oferă servicii la 20,18 lei/mc.

Potrivit sursei citate, decizia ApaVital survine după ce la începutul anului 2025 compania aplicase deja o majorare, ceea ce a generat nemulțumirea locuitorilor.

Compania justifică majorarea prin creșterea inflației, a costurilor cu energia, materialele și substanțele pentru tratarea apei, dar și prin necesitatea alimentării Fondului de Întreținere, Înlocuire și Dezvoltare.

În 2024, ApaVital a raportat un profit net de 48,5 milioane de lei, iar veniturile directorului general au depășit 506.000 de lei net.

Decizia urmează să fie analizată de Asociația Regională a Serviciilor de Apă Canal Iași (ARSACIS), condusă de Costel Alexe. Având în vedere avizele anterioare ale A.N.R.S.C., aprobarea este considerată o formalitate, iar noile tarife vor intra în vigoare de la 1 ianuarie 2026.