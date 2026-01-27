search
Marți, 27 Ianuarie 2026
Orașe din România în topul celor mai scumpe din lume în 2026: Pe ce poziție se află București, Cluj-Napoca și Iași

Publicat:

Cea mai mare bază de date globală despre costul vieții, Numbeo, a publicat clasamentul pentru 2026 al orașelor lumii, iar Zurich, Elveția, se menține pe primul loc în topul celor mai scumpe orașe. În total, au fost analizate 479 de orașe, dintre care 9 sunt din România.

Centrul vechi din București FOTO: shuterstock
Centrul vechi din București FOTO: shuterstock

Potrivit metodologiei Numbeo, orașele sunt evaluate pe baza mai multor criterii, iar fiecare primește un punctaj specific.

Zurich se distinge printr-un cost al vieții cu 18,5% mai mare decât New York, orașul de referință. Magazinele alimentare sunt cu 15,4% mai scumpe, iar restaurantele cu 21% mai scumpe decât în metropola americană.

În top 6 se regăsesc exclusiv orașe elvețiene: Geneva, Basel, Lausanne, Lugano și Berna.

Potrivit sursei citate, în top 20 mai apar orașe precum Tel Aviv, Londra, Copenhaga, New York, Reykjavik, Honolulu, San Francisco, Seattle, Oslo, Singapore, Washington D.C., San Jose, Boston și Charleston.

Orașul Cluj Napoca FOTO: arhivă, adevărul
Orașul Cluj Napoca FOTO: arhivă, adevărul

Dintre orașele românești, Bucureștiul este cel mai scump, clasându-se pe locul 296, cu un indice al costului vieții de 46,3, comparativ cu indicele de 118,5 al orașului Zurich.

Urmează Cluj-Napoca – locul 309, Brașov – 315, Constanța – 319, Timișoara – 330, Iași – 336, Craiova – 343, Sibiu – 350 și Oradea – 351.

Orașul Sibiu FOTO: Carr Astra
Orașul Sibiu FOTO: Carr Astra

Metodologia Numbeo oferă mai mulți indicatori: indicele costului vieții (fără chirie), indicele chiriei, indicele alimentelor, indicele restaurantelor și indicele costului vieții plus chirie, dar și indicele puterii de cumpărare, care reflectă cât de mult își pot permite locuitorii unui oraș raportat la salariul mediu local și la standardele din New York.

Orașul Oradea FOTO: arhivă, adevărul
Orașul Oradea FOTO: arhivă, adevărul

Datele arată că orașele românești se situează în partea inferioară a clasamentului global, cu indici ai costului vieții între 38 și 45, ceea ce le plasează în continuare printre cele mai accesibile din Europa.

Diferențele interne sunt însă vizibile: Bucureștiul și Cluj-Napoca au cele mai ridicate chirii, în timp ce orașele din est și sud, precum Craiova sau Iași, sunt mai accesibile.

