Jaf cu mitraliere Kalașnikov pe o autostradă din Italia. Hoţii au deschis focul asupra unei maşini, au incendiat două autoturisme şi au fugit cu banii

Un jaf armat spectaculos a avut loc, luni dimineaţă, pe autostrada A2 din sudul Italiei, în provincia Reggio Calabria, unde o bandă înarmată cu mitraliere Kalașnikov a atacat o dubă blindată care transporta bani.

Un jaf armat de o violență și precizie rar întâlnite a avut loc la primele ore ale dimineţii de luni, 1 decembrie, pe autostrada A2 – Autostrada Mediteranei, în provincia Reggio Calabria, Italia.

O dubă blindată aparținând companiei de securitate Sicurtransport a fost atacată de un grup de cel puțin zece persoane, acare, potrivit RaiNews, a acţionat ca un comando bine organizat. Din primele informaţii reiese că hoţii ar fi reuşit să se facă nevăzuţi cu aproximativ două milioane de euro.

Atacul a avut loc la scurt timp după ora 6:00, pe tronsonul dintre Scilla și Bagnara, în direcția nord. Operațiunea, planificată minuțios, s-a desfășurat cu o viteză uimitoare. Infractorii au blocat drumul folosind mai multe autoturisme, pe care le-au incendiat pentru a crea un obstacol de netrecut. În același timp, au împrăștiat cuie pe asfalt, împiedicând atât avansul dubei blindate, cât și accesul altor vehicule, inclusiv echipajelor de poliţie care au ajuns la faţa locului.

Atacatorii au folosit mitraliere Kalașnikov și puști încărcate cu alice, deschizând focul asupra vehiculului de transport valori pentru a forța oprirea acestuia, iar apoi explozibili, pentru a slăbi structura blindajului. După ce au reușit să ajungă la compartimentul cu bani, membrii bandei au luat tot ce au putut, prejudiciul fiind estimat undeva în juul valorii de două milioane de euro.

Zona a fost securizată rapid echipaje de poliție, însă intervenția acestora a fost îngreunată de mașinile incendiate și de cuiele presărate pe carosabil. Traficul a fost devit, vehiculele ușoare fiind obligate să părăsească autostrada la Scilla și să reintre la Bagnara, în timp ce camioanele au fost dirijate temporar spre nodul Campo Calabro.

Ancheta autorităţilor este în desfășurare.

Nu este pentru prima dată când acest segment al autostrăzii devine scena unui jaf: în decembrie 1997, în aceeași zonă, un alt comando a furat aproximativ un milion de dolari într-un atac asemănător.