Jaf de proporții la o celebră cramă din Italia. Hoții au furat 30.000 de sticle de vin, în valoare de cinci milioane de euro

O celebră cramă din Toscana, Italia, a fost ținta unui jaf de proporții, în urma căruia au dispărut 30.000 de sticle de vin roșu premium, evaluate la aproximativ cinci milioane de euro. Șapte indivizi mascați ar fi pus la cale operațiunea, după ce au dezactivat sistemul de alarmă și au încărcat marfa în două camioane.

Cramă vin Foto: Shuterstock

Furtul de la crama Marchesi Antinori, una dintre cele mai prestigioase afaceri viticole din Italia, ar putea fi cel mai mare jaf de vinuri înregistrat vreodată în această țară, potrivit publicației Corriere della Sera.

Hoții au dezactivat alarma și au încărcat vinurile în două camioane

Potrivit reconstituirii inițiale, jaful a avut loc sâmbătă noaptea. Cei șapte indivizi mascați au furat lăzi cu mii de sticle de vin roșu de înaltă calitate, din recolta anului 2023. Pentru a putea acționa fără să fie opriți, aceștia au dezactivat sistemul de alarmă al companiei și au transportat marfa cu ajutorul a două camioane.

Angajații au descoperit dispariția sticlelor abia luni dimineață, când s-au întors la muncă.

Valoarea vinurilor furate este estimată la aproximativ cinci milioane de euro. Directorul general al cramei, Renzo Cotarella, a declarat pentru Corriere della Sera că prețul unei singure sticle variază între 150 și aproape 500 de euro.

„Fără îndoială, este vorba despre o bandă extrem de bine antrenată, probabil aceeași care a luat cu asalt alte crame din Italia în ultimele luni. Un jaf de o asemenea amploare și valoare nu a mai avut loc niciodată în Italia”, a afirmat Renzo Cotarella.

Clienții au fost avertizați să nu cumpere vinuri din surse neoficiale

Anchetatorii încearcă să stabilească unde ar putea ajunge vinurile furate și cum ar putea fi vândute fără să atragă atenția. Având în vedere valoarea ridicată și caracterul exclusivist al sticlelor, o creștere bruscă a ofertei pe piață ar putea ridica suspiciuni.

Reprezentanții cramei au început să își informeze clienții din întreaga lume și le-au recomandat să fie precauți în privința ofertelor provenite din afara canalelor oficiale de distribuție.

Compania este condusă de Albiera Antinori și are o tradiție de peste șase secole în industria vinului.

Un alt jaf de sute de mii de euro, în septembrie

Furtul de la Marchesi Antinori nu este un caz izolat. Potrivit Corriere della Sera, există suspiciuni că unele dintre aceste atacuri sunt comise la comandă, pentru a satisface cererea unor cumpărători interesați de vinuri rare și scumpe.

La mijlocul lunii septembrie, o altă cramă italiană, Conterno Fantino, din localitatea Monforte d'Alba, a fost ținta unui jaf. Atunci au fost furate aproximativ 3.000 de sticle de Barolo Sori Ginestra.

Valoarea vinurilor dispărute a fost estimată între 300.000 și 400.000 de euro.

O afacere de familie cu o istorie începută în 1385

Cu sediul în Florența, Marchesi Antinori este una dintre cele mai cunoscute și importante companii viticole din Italia. Istoria sa datează din anul 1385, iar afacerea a rămas în proprietatea aceleiași familii de-a lungul generațiilor.

Compania înregistrează venituri anuale de aproximativ 263 de milioane de euro și și-a extins activitatea dincolo de Toscana, achiziționând terenuri și crame în mai multe regiuni italiene, printre care Umbria, Puglia, Piemont și Lombardia.

Grupul deține, de asemenea, proprietăți viticole în California, Statele Unite, și în Chile, consolidându-și poziția pe piața internațională a vinurilor premium.