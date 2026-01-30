Furia localnicilor i-a făcut să se răzgândească: cei doi adolescenți acuzați de moartea lui Mario vor să rămână în arest

Frica de reacțiile violente ale localnicilor din comuna Cenei i-a determinat pe cei doi minori de 15 ani, acuzați de uciderea lui Mario, să accepte arestul preventiv, deși inițial îl contestaseră.

Localnicii din comuna Cenei, județul Timiș, sunt extrem de revoltați, iar furia lor riscă să se îndrepte nu doar asupra suspecților, ci și asupra familiilor acestora. Părinții minorilor sunt nevoiți să se ascundă într-o comunitate zguduită de eveniment.

În cursul anchetei, unul dintre minorii de 15 ani a participat la expertiza informatică a telefonului său mobil, în timp ce anchetatorii caută probe care să clarifice modul în care s-a petrecut crima.

Deși condițiile din arest afectează starea lor de sănătate, adolescenții consideră că rămânerea în spatele gratiilor este mai sigură pentru ei.

Adrian Cuculius, avocatul victimei, a declarat că urmează noi demersuri procedurale, care ar putea viza inclusiv părinții copiilor considerați responsabili pentru tragedie.

„Din punctul nostru de vedere, urmează să fie făcute acte procedurale, care s-ar putea să implice și plângeri penale chiar cu privire la părinții celor care se fac vinovați de moartea acestui copil”, a explicat avocatul familiei victimei, Adrian Cuculis, la Antena 3.

În ceea ce privește minorul de 13 ani implicat, părinții acestuia îl pot muta în afara localității sau chiar în altă țară, fără autorizație specială, iar autoritățile pot lua măsuri ulterior, dacă situația o impune.

Crima care a cutremurat județul Timiș s-a petrecut pe 19 ianuarie, când Mario, un adolescent de 15 ani, a fost invitat de un copil de 13 ani sub pretextul prezentării unui ATV. Ajuns la locuința acestuia, Mario a fost lovit în cap cu o toporișcă, iar un alt adolescent de 15 ani l-a înjunghiat cu un cuțit. Ulterior, cei trei au încercat să incendieze cadavrul și să-l îngroape în grădina casei.

Părinții lui Mario au raportat dispariția fiului lor a doua zi, iar trupul adolescentului a fost descoperit după aproximativ 24 de ore. Suspecții au recunoscut faptele, iar anchetatorii au stabilit că omorul a fost premeditat, planul fiind pus la punct cu o lună înainte.