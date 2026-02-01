Mama copilului de 13 ani acuzat că l-ar fi ucis pe Mario mărturisește că și-ar fi dorit ca fiul ei să poată răspunde penal. Cum vede femeia teribila crimă

Mama copilului de 13 ani acuzat că, împreună cu alți doi minori mai mari, l-ar fi ucis pe Mario, adolescentul de 15 ani din Cenei, a descris, pentru Antena 3 CNN, șocul și neputința pe care spune că le trăiește de la momentul dezvăluirilor legate de crimă.

Femeia afirmă că, înainte de incident, nu a observat nicio schimbare în comportamentul fiului ei și că nu știa că acesta ar fi consumat droguri.

„Nu pot să îmi imaginez ce s-a întâmplat” a declarat ea, susținând că băiatul era prieten cu victima și că nu a avut niciun semn care să o facă să creadă că ar putea fi implicat într-o faptă atât de gravă.

„Mă tem de revolta oamenilor”

Mama băiatului de 13 ani spune că situația este cu atât mai dificilă cu cât, fiind decăzută din drepturile părintești, nu mai are acces la informații despre copilul ei. Femeia mai spune că, de la descoperirea crimei, a devenit ținta amenințărilor din partea unor vecini:



„Mă tem de revolta oamenilor, fiindcă oamenii ne sar nouă în cap, am peste 500 de ameninţări pe telefon, ne ameninţă, suntem terorizaţi de oameni. Oriunde aş merge nu îmi găsesc liniştea”.

În interviul pentru sursa citată, femei mai mărturisește că regretă profund cele întâmplate și că a avut încredere deplină în fiul ei.

Mai mult, afirmă că și-ar fi dorit ca băiatul să poată răspunde penal pentru fapta de care este acuzat, considerând că acest lucru ar fi redus tensiunea publică la care s-a ajuns în acest caz.

„Îmi pare rău pentru tot ceea ce s-a întâmplat. Nu este vina mea, îmi pare sincer, sincer rău, nu trebuia sa se întâmple ceea ce s-a întâmplat. Nu este vina mea că nu există lege. Îmi cer mii de scuze, nu știu ce să mai spun, mai am cuvinte”, a spus femeia pentru sursa citată.

„Mergea unde ar trebui să meargă și nu mai era poate revolta asta”

Întrebată dacă este de părre că lucrurile ar fi stat altfel dacă fiul său ar fi putut să răspundă penal, mama copilului suspectat de crimă a răspuns

„Sunt și eu mamă, înțeleg... toți suntem părinți. Sunt și eu mamă. Poate că lucrurile ar fi fost altfel, copilul mergea unde ar trebui să meargă și nu mai era poate revolta asta așa în toată țara, toată lumea să fie pe capul nostru”.

Cazul a provocat un val de reacții la nivel național, iar ancheta continuă pentru a stabili cu exactitate circumstanțele în care s-a produs tragedia.



Crima din Cenei a îngrozit o țară întreagă

Teribila crimă care a cutremurat județul Timiș s-a petrecut pe 19 ianuarie, când Mario, un adolescent de 15 ani, a fost atras într-o cursă de băiatul de 13 ani sub pretextul prezentării unui ATV.

Ajuns la locuința acestuia, Mario a fost lovit în cap cu o toporișcă, iar un alt adolescent de 15 ani l-a înjunghiat cu un cuțit. Ulterior, cei doi și un alt minor de 15 ani, au încercat să incendieze cadavrul și să-l îngroape în grădina casei.

Părinții lui Mario au raportat dispariția fiului lor a doua zi, iar trupul adolescentului a fost descoperit după aproximativ 24 de ore. Suspecții au recunoscut faptele, iar anchetatorii au stabilit că omorul a fost premeditat, planul fiind pus la punct cu o lună înainte.

Cei doi băieți de 15 ani au fost arestați preventiv.