Minorul de 13 ani din Timiș încearcă să-și justifice crima: „Mă înjura, mă bătea”. Ce le-a povestit bunicilor

Minorul în vârstă de 13 ani din Timiș, acuzat de uciderea lui Mario Berinde, le-a povestit cum a pus la cale crima, înainte să fie luat de asistenții sociali.

Băiatul de 13 ani a fost luat de lângă mamă de asistenţii sociali şi dus într-o locaţie a Protecţiei Copilului, unde este păzit non-stop, în timp ce medicii psihiatri încearcă să stabilească exact cum a ajuns să comită o astfel de crimă.

Înainte să ajungă în grija statului, băiatul le-a mărturisit bunicilor cum a pus la cale asasinarea prietenului său. Se certase cu el în vară, tot atunci când s-ar fi şi bătut.

„Mi-a zis în felul următor, zice: «Buni, pe mine mă teroriza, mă înjura, mă bătea.» Zic: şi nu ai fost să-i zici la mama lui? Ba da, am fost. Mama lui nu a luat nicio măsură”, a povestit bunica băiatului de 13 ani, potrivit Observator News.

La rândul său, bunicul acestuia a declarat: „Copilul de 15 ani i-a zis nepotului meu: «Hai să-l omorâm!» Atunci a fost de acord şi nepotul meu.”

Între timp, ceilalți doi băieți, în vârstă de 15 ani, s-au răzgândit şi nu mai vor arest la domiciliu. Preferă să stea în arest preventiv, de teamă că vecinii furioși s-ar putea răzbuna pentru crima odioasă.

„Cea mai bună soluţie la acest moment şi practic şi cea mai responsabilă hotărâre, având în vedere atitudinea de care dau dovadă. Au acceptat ca cele 30 de zile să rămână în arest preventiv”, a declarat Claudia Cândea, avocatul minorilor de 15 ani.

Localnicii din comuna Cenei, județul Timiș, sunt extrem de revoltați, iar furia lor riscă să se îndrepte nu doar asupra suspecților, ci și asupra familiilor acestora. Părinții minorilor sunt nevoiți să se ascundă într-o comunitate zguduită de eveniment.

Petiţia din online, „Legea Mario”, care cere ca minorii să poată răspunde penal de la 10 ani, a adunat deja peste 300 de mii de semnături. Autorităţile mai iau în calcul şi varianta ca minorii să fie pedepsiţi pentru o infracţiune gravă dacă este comisă cu discernământ.