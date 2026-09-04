O adolescentă de 14 ani a murit la spital după ce familia s-ar fi opus tratamentului cu antibiotice

Tragedie cumplită în Gorj, unde o adolescentă de doar 14 ani și-a pierdut viața. Fata, din Baia de Fier, ar fi suferit de pneumonie și a intrat în stop cardio-respirator la scurt timp după ce a fost adusă la unitatea medicală.

Fata a ajuns în stare gravă la spital Foto: Foto: arhivă, adevărul

Adolescenta a fost transportată la Spitalul Orășenesc din Novaci, după ce starea sa de sănătate s-a agravat. La scurt timp după ce a ajuns la unitatea medicală, fata a suferit un stop cardio-respirator.

Cadrele medicale au intervenit de urgență și au început manevrele de resuscitare. După efectuarea procedurilor specifice, medicii au fost nevoiți să constate decesul adolescentei.

Potrivit informațiilor disponibile, fata a fost diagnosticată cu pneumonie. Înainte de a ajunge la spital, aceasta ar fi refuzat administrarea unui tratament cu antibiotic pe cale intravenoasă, potrivit gorjeanul.

O situație similară ar fi fost înregistrată și în cazul surorii adolescentei, care, potrivit acelorași informații, suferă la rândul său de pneumonie.

Circumstanțele în care s-a produs decesul urmează să fie stabilite.

Cauza morții va putea fi determinată în urma investigațiilor medicale și medico-legale.

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