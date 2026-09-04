 Sora geamănă a adolescentei de 14 ani care a murit la spital după ce s-a tratat acasă, mesaj sfâșietor: „O parte din mine a plecat odată cu tine” | adevarul.ro
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Sora geamănă a adolescentei de 14 ani care a murit la spital după ce s-a tratat acasă, mesaj sfâșietor: „O parte din mine a plecat odată cu tine”

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Sora geamănă a adolescentei de 14 ani care a murit la Spitalul Orășenesc Novaci, județul Gorj, a transmis un mesaj sfâșietor după pierderea surorii sale. Anda Maria Panduru se tratase acasă pentru simptome de răceală, însă starea sa de sănătate s-a agravat rapid. Joi seara, fata a fost transportată cu ambulanța la spital, unde a intrat în stop cardio-respirator. Medicii au încercat să-i salveze viața, însă fără rezultat. „O parte din mine a plecat odată cu tine!”, a scris sora geamănă.

Adolescenta a murit la spital
Adolescenta a murit la spital Foto: sursa: FB

Anda Maria, fiica profesorului de sport Dan Panduru de la Liceul Tehnologic Baia de Fier, era una dintre cele două surori gemene. Fata urma să înceapă luni clasa a IX-a la Colegiul Național „Tudor Vladimirescu” din Târgu Jiu, scrie presa locală.

Adolescenta s-ar fi tratat acasă

Anda Maria a ajuns la Spitalul Orășenesc Novaci joi seara, puțin după ora 21.30, transportată cu un echipaj de ambulanță. Potrivit informațiilor din presa locală, adolescenta se tratase acasă pentru simptomele unei răceli, însă starea sa de sănătate s-a agravat. La sosirea la spital, situația era deja extrem de gravă. Fata a intrat în stop cardio-respirator, iar medicii au început imediat manevrele de resuscitare. Cadrele medicale au încercat aproximativ două ore și jumătate să îi salveze viața.

În ciuda eforturilor depuse, Anda Maria nu a mai putut fi salvată.

Polițiștii au deschis dosar penal

Polițiștii din Novaci au fost sesizați despre deces în jurul orei 1.00.

La data de 4 septembrie 2026, în jurul orei 01:00, polițiștii din Novaci au fost sesizați de personalul medical al Spitalului Novaci cu privire la faptul că o minoră, de 14 ani, ar fi venit cu un echipaj ambulanțier la unitatea de primiri urgențe, prezentând simptome care au necesitat evaluare medicală de specialitate, ulterior aceasta decedând”, a transmis Inspectoratul de Poliție Județean Gorj.

La fața locului s-a deplasat un echipaj de poliție din cadrul Poliției Orașului Novaci, împreună cu un tehnician criminalist. Din primele verificări, oamenii legii nu au identificat urme vizibile de violență asupra trupului adolescentei. Cadavrul a fost transportat la Serviciul de Medicină Legală Gorj, în vederea efectuării necropsiei.

Polițiștii au întocmit un dosar penal pentru ucidere din culpă și continuă cercetările pentru a stabili împrejurările exacte în care s-a produs decesul.

„În cauză, polițiștii au întocmit dosar penal, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă, urmând ca la finalizarea cercetărilor să fie înaintat Parchetului de pe lângă Judecătoria Novaci cu soluție procedurală”, a precizat IPJ Gorj.

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Mesajul sfâșietor al surorii gemene

Moartea Andei Maria a lăsat în urmă o durere uriașă în familie. Sora geamănă a adolescentei, Ștefi, a transmis un mesaj sfâșietor după pierderea surorii sale.

„Am venit pe lume împreună, dar viața ne-a despărțit prea devreme. O parte din mine a plecat odată cu tine, sora mea! Vei rămâne cu mine pentru totdeauna în inima mea, în fiecare amintire și în fiecare zi în care îmi va fi dor de tine!”, a scris Ștefi pe rețelele de socializare.

„O veste ca un trăznet” în comunitatea din Novaci

Vestea morții adolescentei a îndoliat comunitatea din Novaci și Gorj. Cei care au cunoscut familia Panduru au transmis mesaje de condoleanțe.

„O tristețe fără margini s-a așternut peste comunitatea noastră în Novaci/Gorj, adusă de o veste ca un trăznet, în dimineața aceasta. Anda Maria, una din gemenele lui Ionela și Dan Panduru (Babău), a plecat în veșnicie la doar 14 ani. Am împărtășit multe momente împreună și vreau să știe că le suntem alături în marea lor durere, cu gândul, cu cuvântul sau cu lucrul, cu o simplă rugăciune”, se arată în mesajul transmis familiei.

Comunitatea Băieșenilor: „Luni ar fi trebuit să pășească în prima ei zi de liceu”

Și Comunitatea Băieșenilor a transmis un mesaj de condoleanțe familiei profesorului Dan Panduru.

„Cu inimile frânte și cu o adâncă durere în suflet, comunitatea băieșenilor se alătură întregii familii a domnului profesor Dan Panduru în aceste momente de cumplită și de neînțeles încercare, pricinuită de plecarea mult prea devreme din această lume a iubitei lor fiice, la vârsta de numai 14 ani. Este o tragedie care ne lasă fără cuvinte și ne umple sufletele de o tristețe profundă. Gândul că luni ar fi trebuit să pășească cu emoție și speranță în prima ei zi de liceu, la Colegiul Național «Tudor Vladimirescu», îmbrăcată în uniforma de boboc și pregătită pentru un nou capitol al vieții, ne cutremură pe toți. Destinul a vrut însă ca ea să devină un înger mult prea devreme, lăsând în urmă un gol imens și o durere de nemărginit”, au transmis reprezentanții comunității.

Cauza exactă a decesului urmează să fie stabilită în urma necropsiei. Polițiștii continuă cercetările în dosarul penal deschis pentru ucidere din culpă.

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