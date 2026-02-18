search
Miercuri, 18 Februarie 2026
Adevărul
Video „Nu mi-au spus că o să intru în Harry Potter”. Experiența unei românce care a găsit o ușă secretă spre apartamentul rezervat la Paris

Publicat:

O româncă a avut parte de o experiență neașteptată la Paris, după ce a rezervat un apartament online. Tânăra a primit codul de acces, dar s-a trezit că trebuie să deschidă o ușă secretă și să parcurgă un coridor ascuns, ca într-un basm, pentru a ajunge la cazarea sa.

Sursa video: TikTok/ @daonmada

Românca, împreună cu prietenul ei, a ajuns în capitala Franței și a fost încântată să primească toate detaliile de la proprietar printr-un mesaj. „Am ajuns în minunatul Paris și acum să vă arăt minunata mea cazare. Eu m-am bucurat foarte mult că mi-au trimis mesaj cu instrucțiunile și cum să intru în apartament și în scara blocului, dar nu mi-au spus că o să intru în Harry Potter și camera secretelor. (…) Introducem un cod să intrăm în scară. Este foarte frumoasă scara, arhitectură veche”, a povestit ea.

Tânăra le-a arătat internauților recepția clădirii, liftul și scara principală, însă a precizat că accesul către apartamentul lor nu se face pe ruta obișnuită. „Spune că la etajul doi voi găsi apartamentul meu și, în mod normal, am lua-o pe aici, prin holul principal de la parterul imobilului, dar ce credeți? Hai să vă arăt unde e cazarea mea. Te-ai fi gândit vreodată că trebuie să intri pe aici?”, explică românca, în timp ce deschide o ușă „secretă”, camuflată în perete.

Primele impresii despre apartament

Odată ce trec de ușa ascunsă, tânăra și partenerul ei au urcat scările spre apartament, dar experiența a continuat să fie surprinzătoare. „Intri apoi pe această ușă mai mică și urci în castelul prințesei. Pute îngrozitor, se renovează acum și miroase a mucegai. E ceva foarte șubred și pe jos, de-ți e frică să nu cadă pe tine. Mai avem apoi încă o scară mai șubredă ca prima. Aici mai avem un cod pentru acces la etaj și trebuie să deschidem o ușă foarte grea”, a mai explicat tânăra.

Ajunși în apartament, cei doi turiști au filmat interiorul. Românca a descris camera ca fiind „o cămăruță, toate sunt ca niște cutii de chibrituri. Avem priveliște la nimic, practic te uiți și vezi alte apartamente. Avem minunata baie și, în partea aceasta, dușul”, explică ea.

Apartamentele haussmanniene și originile lor

Clădirile pariziene de tip haussmannian, precum cea în care s-au cazat românii, sunt celebre pentru arhitectura lor elegantă, dezvoltată în a doua jumătate a secolului XIX de baronul Georges-Eugène Haussmann, sub conducerea împăratului Napoleon al III-lea. În această perioadă, multe cartiere vechi au fost demolate, iar în locul lor au apărut bulevarde largi și clădiri cu fațade aliniate, balcoane lungi din fier forjat și apartamente dispuse pe etaje diferite.

Camerele mici, denumite „chambres de bonne”, erau destinate personalului și se aflau adesea la ultimul etaj, cu intrări și scări separate pentru servitori. Astăzi, multe dintre aceste spații au fost renovate și transformate în garsoniere sau studiouri, închiriate pe termen lung sau pentru turiști, datorită prețurilor mai accesibile și poziției centrale.

