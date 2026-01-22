search
Joi, 22 Ianuarie 2026
Video Gest neașteptat la un restaurant din Hong Kong: o româncă și-a adus mâncarea de acasă. Care este motivul

Stabilită în Hong Kong, o tânără din Craiova a devenit virală pe TikTok după ce a povestit că a mers la un restaurant chinezesc cu soțul și socrii, dar și-a luat mâncare de acasă. Motivul? Spune că nu se împacă deloc cu bucătăria locală.

O româncă și-a dus mâncarea de acasă la restaurant FOTO: Captură video TikTok/ @viatainasia
O româncă și-a dus mâncarea de acasă la restaurant FOTO: Captură video TikTok/ @viatainasia

Sunny s-a mutat din Craiova în Hong Kong în urmă cu mai bine de cinci ani și locuiește acolo alături de soțul ei. De când s-a stabilit în Asia, tânăra filmează momente din viața de zi cu zi și le împărtășește pe TikTok și YouTube. Unul dintre cele mai recente clipuri ale sale a strâns rapid mii de reacții, după ce le-a spus urmăritorilor că a mers la restaurant cu „pachetul” de mâncare de acasă.

Numai eu pot să merg la restaurant cu pachet după mine”, spune Sunny chiar la începutul videoclipului care a devenit viral.

De ce a mers cu mâncare de acasă

Întâlnirea la restaurant a fost organizată pentru a-l sărbători pe soțul ei, într-un local chinezesc din Hong Kong. Doar că, mărturisește tânăra, mâncarea chinezească nu este deloc pe gustul ei, așa că a preferat să se asigure că are ce mânca.

Am venit la chinezesc și mie nu prea îmi place mâncarea. Pot să mănânc un tăiețel așa, dar aș muri de foame, așa că vin cu pachet. Mi-am luat indian de data aceasta”, a povestit ea în clip.

După ce le-a arătat internauților câteva imagini din meniu, Sunny a explicat și mai clar de ce a luat această decizie: „Înțelegeți de ce trebuie să vin cu pachețel? Așa arată mâncarea. Orezul e făcut cu untură, nu pot să mănânc”.

Reacțiile românilor din online

Comentariile nu au întârziat să apară. Mulți dintre românii care o urmăresc pe Sunny spun că îi înțeleg gestul, mai ales după ce au văzut ce fel de mâncare se servește în restaurantul respectiv.

„Doamne, ce mâncare ciudată! Soacra a făcut asta intenționat că știe că ție nu-ți place”, a scris o femeie în comentarii. „E puțin urât din partea lor dacă tot timpul aleg restaurante cu mâncare care ție nu-ți place. Soacra mea nu face așa. E chinezoaică, dar când mergem în China tot timpul ține cont să fie ceva mâncare și pentru mine”, a comentat altcineva. „Nu te învinovățesc, nu aș mânca nici eu”, a adăugat un alt internaut.

Au fost însă și români care s-au declarat fani ai bucătăriei chinezești. Unii au spus că ar mânca astfel de preparate „dimineața, la prânz și seara”, iar alții au povestit că au căutat inclusiv picioare de broască pane prin restaurantele din Europa. „Doamne, câte bunătăți. Aș mânca din toate”, i-a scris cineva. „Picioarele de broască pane sunt bune, au gust de pește. Eu le mănânc și îmi plac”, a comentat o româncă. „Eu am mâncat picioare de broaște aici în România fără să știu ce sunt, erau chiar bune. Mai bune decât orice carne”, a adăugat o altă persoană.

Recent, Sunny le-a mai arătat urmăritorilor și ce a reușit să cumpere dintr-un supermarket din China cu echivalentul a 250 de lei. A filmat toate produsele din coș și i-a întrebat pe români cât cred că ar fi costat aceleași cumpărături în România.

