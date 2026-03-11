search
Miercuri, 11 Martie 2026
Panică pe aeroportul din Berlin: Traficul aerian, suspendat după apariția unei drone

Aeroportul Internațional Berlin-Brandenburg a trebuit să-şi suspende pentru scurt timp miercuri, 11 martie, decolările şi aterizările după semnalarea prezenţei unei drone.

Aeroportul Berlin-Brandenburg/FOTO: Wikipedia
Aeroportul Berlin-Brandenburg/FOTO: Wikipedia

Potrivit Agerpres, un purtător de cuvânt al aeroportului a declarat că activităţile fuseseră suspendate „ca măsură de securitate” timp de o jumătate de oră, după ce „un obiect zburător neidentificat a fost observat” în apropierea unui hangar pentru elicoptere, utilizat de armata germană.

Poliţia a fost chemată pentru a investiga acest incident, dar obiectul nu a mai putut fi reperat.

Restricţiile au fost ridicate după ora locală 19:10 (18:10 GMT), iar traficul aerian a revenit la normalitate, a precizat purtătorul de cuvânt.

Cancelarul german Friedrich Merz a acuzat Rusia că ar fi la originea numeroaselor recente apariţii de drone deasupra unor situri sensibile în Germania şi în alte zone ale Europei, în special aeroporturi, baze militare şi centrale electrice.

În decembrie 2025, spaţiul aerian a fost închis deasupra aeroportului din oraşul Hanovra, nordul Germaniei, din cauza prezenţei în zonă a unor drone neidentificate.

Două avioane nu au aterizat la Hanovra din motive de securitate şi de aceea nu au putut decola în acea săptămână. A fost vorba de zboruri de legătură către Frankfurt şi Paris, care au fost anulate.

O dronă a fost observată prima dată în apropierea unui aerodrom din vecinătate la o altitudine de circa 80 de metri, potrivit publicaţiei Hannoversche Allgemeine Zeitung.

După o oră, cel puţin două drone s-au apropiat de aeroportul propriu-zis. În noiembrie 2025, aeroportul din Hanovra a fost închis timp de 45 de minute din cauza unei drone.

