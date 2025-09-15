O româncă și iubitul britanic, expulzați din Veneția după ce au înotat în Canal Grande

Un cuplu din Marea Britanie a primit amendă și interdicție în Veneția, după ce a fost surprins înotând în Canal Grande. Bărbatul britanic, în vârstă de 35 de ani, și iubita sa româncă, în vârstă de 25 de ani, au fost forțați să se întoarcă în Marea Britanie pe 11 septembrie, prima lor zi de vacanță.

Potrivit CNN, gondolierii sunt cei care au raportat poliției locale că cei doi au făcut o baie în canal.

Cei doi au primit o amendă de 450 de euro și au fost expulzați din Veneția pentru 48 de ore. Până acum, au fost aplicate 1.136 astfel de sancțiuni turiștilor cu comportament neadecvat în oraș în acest an, potrivit Poliției din Veneția.

Cuplul, a cărui identitate nu a fost făcută publică, a înotat în apropierea podului Accademia, aproape de Piazza San Marco, iar gondolierii de la chioșcul Rio San Vidal au sunat imediat autoritățile, care i-au scos din apă.

„Mulțumesc gondolierilor pentru cooperarea și raportarea promptă. Veneția trebuie apărată de cei care nu o respectă: protejarea orașului înseamnă asigurarea unui comportament civilizat pentru locuitorii și vizitatorii care îl experimentează cu decență”, a declarat consilierul pentru securitate al Veneției, Elisabetta Pesce.

Înotul în canalele din Veneția este interzis din mai multe motive, inclusiv traficul intens de bărci și nivelul de curățenie, sau mai degrabă lipsa acestuia, al apei, potrivit Ministerului Turismului al orașului.

Dintre cele 1.136 de ordine de expulzare emise până acum în acest an, aproximativ 10 au fost pentru înot.

Comportamentul neadecvat al vizitatorilor este unul dintre cele mai grave efecte ale supraturismului, a precizat comandantul poliției locale din Veneția, Gianni Franzoi, iar astfel de incidente sunt în creștere.