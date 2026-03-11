Mai multe fose septice, găsite îngropate în nisip pe plajele din Năvodari și Margona. Ministrul Mediului anunță noi controale

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a transmis miercuri, 11 martie, că au fost descoperite fose septice îngropate în nisip, pe plajele din Năvodari și Margona. Aceasta a precizat că acțiunile de control și de verificare continuă și zilele următoare pe plaje.

„Inspectorii ABA (n.r. Administrației Bazinale de Apă) Dobrogea-Litoral au descoperit, împreună cu specialiștii ISU Dobrogea și cu echipele Sistemului de Gospodărire a Apelor (SGA) Constanța, noi instalații îngropate ilegale.

Din fericire nu au mai fost identificate rezervoare de gaz. Toate instalațiile lăsate ilegal în urmă de operatorii economici sunt fose septice îngropate în nisip. Vorbim deja de 3 fose identificate astăzi care fuseseră îngropate pe plajele din Năvodari și 3 identificate pe plaja Margona”, a precizat Diana Buzoianu.

Ministrul asigură că o parte din fose au fost scoase de echipele de intervenție. Urmează să fie luate măsuri pentru toate aceste situații.

„Pe scurt: așa arată un domeniu care a fost tratat ca vestul sălbatic. Nu vom accepta asta pe viitor. În toate cazurile operatorii economici vor suporta consecințele legale. Legea e lege pentru toți.

Acțiunile de control și de verificare continuă și zilele următoare pe plaje”, a încheiat aceasta.

Recent, Diana Buzoianu a anunțat că un rezervor de gaz a fost găsit îngropat pe plaja din Năvodari. Acesta avea o capacitate de 2.600 de litri și a fost amplasat ilegal de operatorul economic care a administrat terasa din zonă, iar luni a fost avariat de un utilaj, în timpul unor lucrări de pregătire a plajei.

Marți, aceasta a transmis că au început controale pe subsectoarele unde au funcționat bucătării cu foc deschis în Năvodari.

„Rezervorul cu gaz din Năvodari descoperit ieri, astăzi dezgropat. Un volum de aproximativ 2.500 de litri. O iresponsabilitate de neimaginat”, a scris Diana Buzoianu pe pagina sa de Facebook.