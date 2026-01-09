Video Vacanță cu peripeții. Șocul unor români când au descoperit că nu pot intra în hotelul unde au făcut rezervarea

Doi români care au plecat la schi în Ucraina, profitând de ultimele zile de vacanță, au avut parte de o surpriză neplăcută când au ajuns în stațiunea Bukovel. Deși aveau camera rezervată, au descoperit că recepția hotelului era închisă și nu mai puteau face check-in.

Cei doi soți au decis încă din primele zile ale anului 2026 să plece într-o scurtă vacanță la schi. Alegerea destinației a fost una spontană, iar imediat după ce s-au hotărât au rezervat o cameră într-un hotel din Bukovel. Soția, medic de profesie, a filmat întreaga experiență și a povestit totul într-un videoclip postat pe TikTok, care a devenit rapid viral.

„Soțul meu s-a gândit rapid să fugim în Bukovel la schi. Am plecat la Baia Mare, de la Baia Mare ne-am dat seama că nu putem să trecem granița pe la Sighet pentru că mașina depășea 2 tone și ne-am întors pe la Satu Mare”, a povestit dr. Mihaela Mureșan pe contul său de TikTok.

Rezervare făcută, dar hotelul era închis

După un drum lung până în Ucraina, cei doi au ajuns în stațiunea Bukovel, însă acolo au descoperit că nu pot intra în hotelul unde aveau rezervarea. Deși camera fusese achitată prin Booking, recepția se închidea la miezul nopții și nu se mai făcea check-in după această oră.

„Am luat cazare de pe Booking și când am ajuns în Bukovel ne-am dat seama că de fapt nu putem să intrăm la cazare pentru că check-in-ul se făcea doar până la ora 00.00. Acum stăm și căutăm cazare și nici nu știu dacă o să găsim”, a mărturisit femeia. „Ne-am întors la hotel să vedem cum putem să rezolvăm ceva”, a mai spus ea.

Sursa video: TikTok/ @dr.mihaela.muresan

Cuplul a încercat să găsească o altă cazare, însă fără succes, așa că s-a întors în parcarea hotelului unde rezervaseră inițial. După mai multe discuții cu un angajat al recepției, cei doi au reușit, în cele din urmă, să primească o cameră în resortul respectiv.

„La ora patru dimineața am ajuns într-un apartament, am desfăcut o sticlă de vin și ne-am pus la somn”, a povestit dr. Mihaela Mureșan în videoclip.

De ce se închid recepțiile hotelurilor din Bukovel noaptea

În comentariile de la videoclip, mai mulți internauți au explicat că în Ucraina există restricții de circulație pe timp de noapte, din cauza războiului. Alți turiști români care au mai fost în stațiune au spus că recepțiile hotelurilor se închid, de regulă, între orele 23.00 și 04.00.

„Căutasem și eu anul trecut informații despre Bukovel și pe un grup de Facebook am găsit că este restricție de noapte, de la 23 până la 4 dimineața parcă nu ai voie să circuli pe stradă, poate de aceea nu era nimeni. Nu știu dacă încă se aplică sau a fost altul motivul pentru care nu ați găsit recepția deschisă”, a scris un internaut. „Erau tineri pe stradă, ne-am intersectat cu vreo 3 taxiuri, dar toate locațiile se închid la 22:30”, a mai explicat și autoarea postării.

Ce trebuie să știe turiștii europeni care vor să meargă în Bukovel

Turiștii europeni pot călători în Ucraina, inclusiv în stațiunea Bukovel, pentru vacanțe la schi și în 2026, însă trebuie să respecte regulile de intrare, siguranță și funcționare ale stațiunii. Cetățenii UE nu au nevoie de viză pentru sejururi scurte, de până la 90 de zile, dar trebuie să aibă un pașaport biometric valabil, cu o valabilitate de cel puțin șase luni de la data intrării în Ucraina.

Este recomandată și o asigurare medicală internațională. De asemenea, turiștii sunt sfătuiți să verifice constant eventualele restricții de călătorie și alertele emise din cauza războiului. Deși Bukovel rămâne operațional în 2026, autoritățile recomandă evitarea zonelor de conflict și respectarea instrucțiunilor locale privind siguranța, evacuarea sau adăpostirea.